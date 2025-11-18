HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện thủ tục thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Người dân nên liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương nơi lắp đặt điện năng lượng mặt trời để nắm rõ hướng dẫn.

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đề xuất phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và có công suất từ 100 kW trở lên khi không thực hiện gửi thông báo phát triển nguồn điện theo quy định hoặc thực hiện lắp đặt, vận hành nguồn điện khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung theo thông báo hoặc Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định.

Điều này đang thu hút sự quan tâm của người dân đang lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power - đơn vị triển khai điện mặt trời dân dụng và công nghiệp, cho biết hồ sơ thông báo lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà bao gồm mẫu đơn thông báo/đăng ký phát triển gửi Sở Công Thương.

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện thủ tục thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà - Ảnh 1.

Vịêc tuân thủ đầy đủ quy trình sẽ giúp người dân tránh rủi ro về kỹ thuật

Trong đó, mẫu 1 dành cho hộ gia đình, công suất < 100 kW; mẫu 2 dành cho tổ chức, cá nhân, 100 kW < công suất < 1.000 kW, không bán điện dư; mẫu 3 dùng để xin giấy chứng nhận đăng ký phát triển cho các trường hợp cần thiết (công suất ≥ 100 kW hoặc bán điện dư).

Các mẫu trên được quy định tại Nghị định 58/2025, quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Bên cạnh đó, khi nộp lên Sở Công Thương, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ đi kèm như hồ sơ đồ đấu nối với lưới điện; thông số kỹ thuật hệ thống, chứng nhận hợp chuẩn; giấy phép kinh doanh (nếu là doanh nghiệp); giấy tờ sở hữu công trình hoặc hợp đồng thuê mái; hợp đồng mua bán điện (nếu bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam); văn bản điện lực xác nhận không gây quá tải lưới; quyết định chủ trương đầu tư (nếu thuộc diện phải có).

Ông Hợi lưu ý mỗi địa phương có thể yêu cầu thêm giấy tờ riêng, nên người dân nên liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn chính xác.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, người dân nộp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc qua cổng dịch vụ công. Với hệ thống có đấu nối, điện lực địa phương sẽ kiểm tra – nghiệm thu để đảm bảo an toàn trước khi vận hành.

Việc tuân thủ đầy đủ quy trình này không chỉ đảm bảo đúng pháp luật mà còn giúp chủ đầu tư tránh rủi ro kỹ thuật, đặc biệt nếu có ý định bán phần điện dư cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc bên thứ ba.

Trong bối cảnh nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà đang gia tăng nhanh tại khu dân cư và khu công nghiệp, các chuyên gia khuyến nghị người dân cần cập nhật quy định pháp luật mới, đặc biệt với hệ thống trên 100 kW.

"Không thông báo hoặc không xin giấy chứng nhận phát triển nguồn điện theo quy định có thể dẫn đến xử phạt và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi đấu nối, vận hành và bán điện sau này"- ông Trần Văn Hợi nói.

Các chuyên gia nhận định mức phạt tới 20 triệu đồng của Bộ Công Thương được đánh giá là bước siết chặt quản lý nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia và hướng đến phát triển năng lượng tái tạo bền vững, minh bạch trong thời gian tới.


Đề xuất phạt lắp điện mặt trời mái nhà lên tới 20 triệu đồng nếu không thông báo

Đề xuất phạt lắp điện mặt trời mái nhà lên tới 20 triệu đồng nếu không thông báo

(NLĐO) - Bộ Công Thương vừa có đề xuất cụ thể về các mức phạt nếu lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng mà không thông báo, đăng ký.

Doanh nghiệp điện mặt trời than khó vì "mỗi địa phương làm một kiểu"

(NLĐO)- Mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây lúng túng cho doanh nghiệp khi triển khai dự án điện mặt trời.

Đề xuất mới liên quan đến hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà

(NLĐO)- Việc rút gọn các chính sách khuyến khích làm giảm sức hấp dẫn trong việc huy động toàn dân tham gia sản xuất, tiêu thụ năng lượng sạch

