HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Những món ngon "khó cưỡng" ngày tết

Yến Anh

(NLĐO)- Tết Nguyên Đán, dịp lễ lớn nhất trong năm của người Việt, không chỉ là thời khắc sum vầy gia đình mà còn là bức tranh sống động về văn hóa ẩm thực.

Những món ăn truyền thống, được chế biến từ nguyên liệu dân dã nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, luôn hiện diện trên mâm cỗ, khơi dậy nỗi nhớ quê hương và mong ước về một năm mới an khang, thịnh vượng. Ẩm thực ngày Tết không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng triết lý sống, cầu chúc may mắn và sum họp.

Bánh chưng, một biểu tượng của Tết, luôn là trung tâm trong những mâm cơm. Chiếc bánh vuông vức gói bằng lá dong xanh mướt, nhân gạo nếp dẻo thơm, đậu xanh bùi bùi, thịt mỡ óng ánh và chút tiêu cay nhẹ. Sau nhiều giờ luộc trên bếp củi, khi cắt ra, lớp nếp dẻo quyện nhân béo ngậy, ăn kèm dưa hành chua cay giòn sật, tạo nên sự hài hòa hoàn hảo.

Nem rán là món "khó cưỡng" nhất, với vỏ bánh đa giòn rụm, nhân thịt băm ngọt lừng kết hợp mộc nhĩ dai dai, miến trong suốt và rau củ tươi. Chiên vàng óng dưới lửa vừa phải, mỗi miếng cắn vào vang tiếng giòn tan, hòa quyện vị béo thơm, khiến thực khách xuýt xoa không ngớt. Đây là món đặc trưng không thể thiếu, mang đến sự tươi mới giữa những món ăn nhiều đạm khiến bữa ăn thêm phần hấp dẫn.

Những món ngon "khó cưỡng" ngày tết - Ảnh 2.

Giò lụa dai, thơm từ thịt nạc tươi giã nhuyễn, gói lá chuối luộc chín, cắt khoanh đều tăm tắp, biểu trưng cho sự đủ đầy, giàu sang. Giò thủ với sự kết hợp chân giò, mộc nhĩ, nấm hương và gia vị, mang vị giòn dai hấp dẫn, ăn hoài không ngán.

Thịt đông, món độc đáo chỉ miền Bắc mới có, tận dụng cái rét tự nhiên để ninh nhừ chân giò, thịt nạc với mộc nhĩ, nấm hương rồi để đông lại như thạch trong veo. Miếng thịt mềm tan, lớp đông béo ngậy mát lạnh, ăn kèm bánh chưng thì "đã miệng" không gì sánh bằng, gợi lên hương vị Tết xưa trong tiết trời giá buốt.

Canh măng khô hầm chân giò, với măng dai dai, nước dùng ngọt thanh từ xương ninh kỹ, là "linh hồn hương vị" Tết miền Bắc. Măng khô dai dai thấm vị, nước dùng ngọt thanh từ xương ninh kỹ, kết hợp chân giò mềm nhừ, nấm hương thơm lừng, mang đến vị đậm đà ấm bụng giữa ngày đông. Món canh này không chỉ ngon mà còn giúp cân bằng mâm cỗ, "giải ngấy" các món béo.

Xôi gấc đỏ rực rỡ, dẻo thơm nhờ gấc tươi, béo ngậy từ nước cốt dừa, tượng trưng cho may mắn và sung túc, thường được ăn kèm chả hoặc thịt gà luộc.

Tin liên quan

100 món ngon từ gạo, bún vừa lập kỷ lục tại TP HCM có gì hấp dẫn?

100 món ngon từ gạo, bún vừa lập kỷ lục tại TP HCM có gì hấp dẫn?

(NLĐO) - 100 món ngon từ sợi gạo và bún vừa xác lập kỷ lục ở TP HCM, trong đó có những món biến tấu độc đáo như pizza hủ tiếu Cần Thơ, bún gạo xào ngũ sắc...

Tết món ngon ẩm thực tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo