Những món ngon "khó cưỡng" ngày tết

Những món ăn truyền thống, được chế biến từ nguyên liệu dân dã nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, luôn hiện diện trên mâm cỗ, khơi dậy nỗi nhớ quê hương và mong ước về một năm mới an khang, thịnh vượng. Ẩm thực ngày Tết không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng triết lý sống, cầu chúc may mắn và sum họp.

Bánh chưng, một biểu tượng của Tết, luôn là trung tâm trong những mâm cơm. Chiếc bánh vuông vức gói bằng lá dong xanh mướt, nhân gạo nếp dẻo thơm, đậu xanh bùi bùi, thịt mỡ óng ánh và chút tiêu cay nhẹ. Sau nhiều giờ luộc trên bếp củi, khi cắt ra, lớp nếp dẻo quyện nhân béo ngậy, ăn kèm dưa hành chua cay giòn sật, tạo nên sự hài hòa hoàn hảo.

Nem rán là món "khó cưỡng" nhất, với vỏ bánh đa giòn rụm, nhân thịt băm ngọt lừng kết hợp mộc nhĩ dai dai, miến trong suốt và rau củ tươi. Chiên vàng óng dưới lửa vừa phải, mỗi miếng cắn vào vang tiếng giòn tan, hòa quyện vị béo thơm, khiến thực khách xuýt xoa không ngớt. Đây là món đặc trưng không thể thiếu, mang đến sự tươi mới giữa những món ăn nhiều đạm khiến bữa ăn thêm phần hấp dẫn.

Giò lụa dai, thơm từ thịt nạc tươi giã nhuyễn, gói lá chuối luộc chín, cắt khoanh đều tăm tắp, biểu trưng cho sự đủ đầy, giàu sang. Giò thủ với sự kết hợp chân giò, mộc nhĩ, nấm hương và gia vị, mang vị giòn dai hấp dẫn, ăn hoài không ngán.

Thịt đông, món độc đáo chỉ miền Bắc mới có, tận dụng cái rét tự nhiên để ninh nhừ chân giò, thịt nạc với mộc nhĩ, nấm hương rồi để đông lại như thạch trong veo. Miếng thịt mềm tan, lớp đông béo ngậy mát lạnh, ăn kèm bánh chưng thì "đã miệng" không gì sánh bằng, gợi lên hương vị Tết xưa trong tiết trời giá buốt.

Canh măng khô hầm chân giò, với măng dai dai, nước dùng ngọt thanh từ xương ninh kỹ, là "linh hồn hương vị" Tết miền Bắc. Măng khô dai dai thấm vị, nước dùng ngọt thanh từ xương ninh kỹ, kết hợp chân giò mềm nhừ, nấm hương thơm lừng, mang đến vị đậm đà ấm bụng giữa ngày đông. Món canh này không chỉ ngon mà còn giúp cân bằng mâm cỗ, "giải ngấy" các món béo.

Xôi gấc đỏ rực rỡ, dẻo thơm nhờ gấc tươi, béo ngậy từ nước cốt dừa, tượng trưng cho may mắn và sung túc, thường được ăn kèm chả hoặc thịt gà luộc.