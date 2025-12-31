TPHCM: Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực năm 2025

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu xã Bà Điểm bao gồm logo chính thức, cổng thông tin điện tử và ứng dụng "Bà Điểm 4.0". Xã Bà Điểm sáp nhập từ 3 xã cũ là Trung Chánh, Xuân Thới Thượng và Bà Điểm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm, tặng hoa chúc mừng ban sáng lập quỹ Khuyến học – Khuyến tài Đất Vườn Trầu.

Bên cạnh dấu ấn về chuyển đổi số, chương trình còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc thông qua hoạt động gây quỹ Khuyến học - khuyến tài Đất Vườn Trầu.

Bà Trần Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, khẳng định Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Đất Vườn Trầu không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là biểu tượng của tinh thần nghĩa tình người dân địa phương.

"Việc kết hợp giữa phát triển du lịch, quảng bá di sản lịch sử "vùng đất nghĩa tình" với công tác an sinh xã hội không chỉ tạo nên một sản phẩm du lịch mới đặc trưng cho Bà Điểm, mà còn khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc lấy con người làm trung tâm, bồi đắp cho thế hệ tương lai ngay trong những ngày đầu của nhiệm kỳ mới" - bà Hương nói.

Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Đất Vườn Trầu là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với hệ thống chính trị xã trong công tác ươm mầm tương lai.



Học sinh tiểu học xã Bà Điểm quyên góp tập trắng tặng học sinh vùng lũ

Trước đó, vào đầu tháng 12, thông qua sự vận động của UBND xã Bà Điểm, các trường học trên địa bàn xã Bà Điểm đã tích cực hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động tổ chức với hơn 17.200 tập vở và trên 40 triệu đồng để hỗ trợ học sinh vùng lũ.