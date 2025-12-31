HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

TPHCM: Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực năm 2025

Huế Xuân

(NLĐO) - Trong không khí hân hoan đón chào năm mới, tối 31-12, UBND xã Bà Điểm đã khai mạc Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực năm 2025

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu xã Bà Điểm bao gồm logo chính thức, cổng thông tin điện tử và ứng dụng "Bà Điểm 4.0". Xã Bà Điểm sáp nhập từ 3 xã cũ là Trung Chánh, Xuân Thới Thượng và Bà Điểm.

Khai mạc Lễ hội văn hóa - Ẩm thực năm 2025 tại xã Bà Điểm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm, tặng hoa chúc mừng ban sáng lập quỹ Khuyến học – Khuyến tài Đất Vườn Trầu.

Bên cạnh dấu ấn về chuyển đổi số, chương trình còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc thông qua hoạt động gây quỹ Khuyến học - khuyến tài Đất Vườn Trầu.

Trần Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, khẳng định Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Đất Vườn Trầu không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là biểu tượng của tinh thần nghĩa tình người dân địa phương.

"Việc kết hợp giữa phát triển du lịch, quảng bá di sản lịch sử "vùng đất nghĩa tình" với công tác an sinh xã hội không chỉ tạo nên một sản phẩm du lịch mới đặc trưng cho Bà Điểm, mà còn khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc lấy con người làm trung tâm, bồi đắp cho thế hệ tương lai ngay trong những ngày đầu của nhiệm kỳ mới" - bà Hương nói.

Khai mạc Lễ hội văn hóa - Ẩm thực năm 2025 tại xã Bà Điểm - Ảnh 2.

Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Đất Vườn Trầu là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với hệ thống chính trị xã trong công tác ươm mầm tương lai.

Khai mạc Lễ hội văn hóa - Ẩm thực năm 2025 tại xã Bà Điểm - Ảnh 3.

Học sinh tiểu học xã Bà Điểm quyên góp tập trắng tặng học sinh vùng lũ

Trước đó, vào đầu tháng 12, thông qua sự vận động của UBND xã Bà Điểm, các trường học trên địa bàn xã Bà Điểm đã tích cực hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động tổ chức với hơn 17.200 tập vở và trên 40 triệu đồng để hỗ trợ học sinh vùng lũ.

Tin liên quan

VIDEO: Sinh viên "vẽ" ánh sáng nghệ thuật chào đón năm mới

VIDEO: Sinh viên "vẽ" ánh sáng nghệ thuật chào đón năm mới

(NLĐO) - Vượt khỏi giảng đường, sinh viên trường đại học đã đảm nhận những khâu kỹ thuật phức tạp trong chuỗi sự kiện chào năm mới của tỉnh Đồng Nai.

Trường ĐH tổ chức giải bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

(NLĐO) - Sau 3 trận bóng giao hữu, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã kêu gọi ủng hộ, hướng về đồng bào miền Trung số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh

(NLĐO) - Tập đoàn Kim Oanh sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ, không chỉ dành cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 mà còn đón nhận các trường hợp đặc biệt khác.

quỹ khuyến học xã Bà Điểm học sinh Khuyến học, khuyến tài Đất Vườn Trầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo