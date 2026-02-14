Những món quà ý nghĩa đến với bệnh nhân, người khuyết tật dịp Tết

Những ngày cuối năm không khí Tết len lỏi vào từng hành lang bệnh viện, từng mái ấm bảo trợ. Tại đây, những "chiến sĩ áo trắng" không chỉ chiến đấu với bệnh tật mà còn tỉ mỉ gói ghém từng chiếc bánh chưng, chăm chút từng gian hàng "0 đồng" để mang đến một cái Tết trọn vẹn, nghĩa tình cho những phận đời còn nhiều gian khó.

"Phiên chợ 0 đồng" đến với bệnh nhân nghèo

Những ngày cuối năm, không gian Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vốn yên tĩnh nay bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" lần thứ 14 với chủ đề "Vui Tết tròn đầy - Gửi ngàn yêu thương" đã chính thức khai mạc, viết tiếp hành trình 13 năm đầy ý nghĩa.

Những hoạt động ý nghĩa ngày Tết tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Ngay từ sớm, 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây đã có mặt với những tấm phiếu mua hàng trên tay. Mỗi người được tặng 14 phiếu để tự do lựa chọn những nhu yếu phẩm thiết thực từ 35 gian hàng. Từ những túi gạo nghĩa tình, thùng mì tôm đến chai dầu ăn, hộp bánh kẹo... tất cả đều được sắp xếp chỉn chu, gửi gắm trong đó là tấm lòng của tập thể y bác sĩ và các mạnh thường quân.

Cầm trên tay túi quà nặng trĩu, bà Đỗ Thị Mỹ (ngụ phường Linh Xuân, TPHCM) cho hay đây là món quà bà tự tay lựa chọn. Bà Mỹ có hoàn cảnh rất khó khăn, sống một mình đơn độc, nên khi nhận được món quà ý nghĩa trong những ngày phải đón Tết xa nhà, bà không khỏi xúc động, rưng rưng nước mắt.

Nhiều bệnh nhân lớn tuổi được lựa chọn những món quà yêu thích tại bệnh viện

Không chỉ có hàng hóa, phiên chợ còn mang đến món quà tinh thần vô giá với các hoạt động viết thư pháp, chụp hình miễn phí và bốc thăm may mắn. Những nét chữ phượng múa rồng bay trên nền giấy đỏ như tiếp thêm hy vọng cho những người đang chiến đấu với bệnh tật.

TS-BSCKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định phiên chợ không đơn thuần là hỗ trợ vật chất mà còn là thông điệp yêu thương, là lời động viên để bà con yên tâm điều trị, vững tin hơn trong hành trình vượt qua bệnh tật. Với phương châm "Lấy người bệnh làm trung tâm", bệnh viện đã chăm lo cho hơn 4.700 lượt người bệnh khó khăn suốt những năm qua, khẳng định giá trị của sự tử tế giữa lòng thành phố.

Những hoạt động ý nghĩa ngày Tết

Chúng tôi ghé thăm Bệnh viện Lê Văn Việt (TPHCM) khi các y bác sĩ tại đây đang tất bật bên những nồi bánh chưng nghi ngút khói. Trong khuôn viên bệnh viện, những tà áo trắng tạm gác lại công việc để cùng nhau chuẩn bị nếp, lá, đậu, thịt... tự tay gói gần 100 chiếc bánh chưng, bánh tét.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Bệnh viện Lê Văn Việt ngày Tết

Sau hơn 12 giờ canh lửa, những chiếc bánh xanh mướt, thơm nồng hương vị truyền thống đã hoàn thành.

Ban Giám đốc bệnh viện đã đến từng khoa phòng, trao tận tay những phần bánh ấm nóng cho người bệnh nội trú. Tại Khoa Thận nhân tạo - Lọc máu, nơi những bệnh nhân phải gắn bó cuộc đời với máy móc, nụ cười đã rạng rỡ trên môi khi nhận món quà giản dị nhưng đầy ắp tình thương này.

Các bác sĩ gói bánh chưng trao tặng bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Việt

Không chỉ có bánh chưng, không gian bệnh viện còn được khoác lên mình tấm áo mới với các tiểu cảnh Tết mang chủ đề sáng tạo như "Khai thông - Giải phóng - Sáng tạo - Đột phá - Tiến lên".

BS-CK2 Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc bệnh viện, cho biết việc trang trí và tổ chức các hoạt động này nhằm tạo nên không gian Xuân gần gũi, giúp người bệnh giảm bớt áp lực tâm lý. Đặc biệt, sự phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện để trao quà kèm tiền mặt đã tiếp thêm động lực cho nhiều bệnh nhân nghèo vững tin điều trị.

Tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, một đơn vị trực thuộc Sở Y tế TPHCM, công tác đón Tết cho 234 người khuyết tật cũng được chuẩn bị chu đáo từ rất sớm. Từ ngày 23 tháng Chạp, trung tâm đã rộn ràng với các hoạt động gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả và đón giao thừa.

Bà Phạm Thị Hồng Phượng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh đồng hành cùng người khó khăn tại trung tâm

Điểm nhấn tại đây chính là 26 "Gian hàng 0 đồng" được tổ chức vào ngày 20 Tết, mang đến những phong bao lì xì trị giá 450.000 đồng/người cùng nhiều mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, chế độ ăn trong những ngày Tết của người khuyết tật tại đây được nâng lên gấp 5 lần ngày thường (gần 300.000 đồng/ngày/người), đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và hương vị Tết truyền thống.

Nhà hảo tâm trao quả cho người khuyết tật

Điều đáng quý nhất là trong năm 2025, năng lực y tế tại trung tâm đã được nâng tầm nhờ sự hỗ trợ của 4 bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Y học cổ truyền. Nhờ đó, sức khỏe và tinh thần của những người khuyết tật, người già yếu tại đây được cải thiện rõ rệt, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm thực sự từ cộng đồng.



