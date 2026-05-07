Văn hóa - Văn nghệ

Những nét cọ "chảy" về miền Trung

Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm “Xuôi dòng sông Thu 2026” lan tỏa tinh thần sẻ chia qua nghệ thuật.

Hướng đến gây quỹ xây nhà

Triển lãm từ thiện "Xuôi dòng sông Thu 2026" đã chính thức khai mạc tại Huyen Art House (phường Tân Định, TPHCM), quy tụ 35 tác phẩm của 35 họa sĩ, hướng đến gây quỹ xây nhà cho người dân miền Trung.

Trong không gian trưng bày, 35 bức tranh được ví như 35 "dòng sông nhỏ" hội tụ, mang theo những lát cắt ký ức, cảm xúc và góc nhìn khác nhau về con người, thiên nhiên và đời sống vùng lũ.

Nổi bật là tác phẩm "Chạy đồng" (họa sĩ Đặng Quang Tiến) với kích thước lớn, sử dụng những mảng màu mạnh và đường cọ dứt khoát, tái hiện nhịp lao động bền bỉ của người nông dân giữa cánh đồng rộng. Gam vàng của lúa chín, nâu của đất và xanh của hy vọng tạo nên một tổng thể giàu sức sống, gửi gắm thông điệp về khả năng hồi sinh sau thiên tai.

Tại lễ khai mạc, giám tuyển Lý Đợi chia sẻ thẳng thắn về áp lực trong quá trình chọn tác phẩm. Theo anh, triển lãm nhận được sự ủng hộ lớn từ các họa sĩ dành cho Ngô Trần Vũ, Gieo Nhà Gặt Nhà và ê-kíp, nên việc phải giới hạn số lượng là điều không dễ dàng.

Những nét cọ "chảy" về miền Trung - Ảnh 1.
Những nét cọ "chảy" về miền Trung - Ảnh 2.
Những nét cọ "chảy" về miền Trung - Ảnh 3.

Không gian trưng bày triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2026"

Lan tỏa tinh thần sẻ chia qua nghệ thuật

Anh cho biết tiêu chí lựa chọn không chỉ dựa vào chất lượng mà còn tính đến khả năng kết nối nhà sưu tập, bởi "tranh đẹp đã khó, bán được còn khó hơn". Dù vậy, triển lãm vẫn được tổ chức với mục tiêu lan tỏa tinh thần sẻ chia qua nghệ thuật, góp phần gây quỹ xây dựng nhà cho người dân khó khăn.

Theo ban tổ chức, toàn bộ tác phẩm tham gia triển lãm đều được các họa sĩ đồng thuận dành cho mục đích gây quỹ.

Khi một bức tranh được sưu tập, giá trị không chỉ dừng ở nghệ thuật mà còn góp phần trực tiếp vào việc xây dựng nhà ở cho người dân khó khăn.

Triển lãm do Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà khởi xướng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, tiếp nối hành trình kết nối nghệ thuật với hoạt động thiện nguyện.

Trước đó, những lần triển lãm trực tuyến "Xuôi dòng sông Thu" đã nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn và người yêu hội họa, trở thành một điểm hẹn đáng chú ý của thị trường mỹ thuật trong nước.

Triển lãm mở cửa tham quan từ ngày 7 đến ngày 13-5.

Triển lãm quy tụ 35 họa sĩ trên cả nước, gồm: Đặng Thị Thu An, Huỳnh Bảo, Đặng Dương Bằng, Khổng Đỗ Duy, Đặng Thị Dương, Nguy Đinh Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thảo Hiền, Hồ Hưng, Đoàn Đức Hùng, Ngô Thanh Hùng, Nguyễn Đức Huy, Huyền Lam, Tào Linh, Nguyễn Minh, Nguyễn Minh (Minh Phố), Nguyễn Đức Nghĩa, Mai Xuân Oanh, Đoàn Quốc, Hồng Quân, Trung Sơn, Đinh Văn Sơn, Nguyễn Minh Tâm, Đinh Ngọc Thắng, Trần Huyền Thanh, Phan Anh Thư, Hồ Thị Xuân Thu, Đặng Quang Tiến, Lương Văn Tiến, Trần Thị Trường, Thanh Tuấn, Bùi Tiến Tuấn, Bùi Văn Tuất, Lê Đức Tùng, Mai Thị Kim Uyên.


Triển lãm ảnh về 2 thành phố kết nghĩa Lyon - TP HCM

Triển lãm ảnh về 2 thành phố kết nghĩa Lyon - TP HCM

Các bức ảnh sẽ được trưng bày trên bức tường ngoài Dinh thự Pháp ở số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP HCM.

Họa sĩ Lê Hữu Hiếu đưa mỹ thuật Việt đến Ý triển lãm

(NLĐO)- Triển lãm các tác phẩm của Lê Hữu Hiếu tại Venice Art Biennale mở ra cơ hội để mỹ thuật Việt tiếp cận sân chơi toàn cầu một cách bài bản và bền vững.

Triển lãm ảnh "Lyon - TPHCM": Đối thoại văn hóa giữa hai đô thị sông nước

(NLĐO) - Với 14 tác phẩm khổ lớn tại tường bao Dinh thự Pháp, triển lãm "Lyon - TPHCM" mang nghệ thuật xuống phố, kết nối con người và nhịp sống của hai đô thị.

