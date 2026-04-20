Triển lãm ảnh về 2 thành phố kết nghĩa Lyon - TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Triển lãm ảnh về 2 thành phố kết nghĩa Lyon - TP HCM

T.Trang

Các bức ảnh sẽ được trưng bày trên bức tường ngoài Dinh thự Pháp ở số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP HCM.

Nhân dịp 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt Nam (12.4.1973 - 12.4.2026), Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM sẽ tổ chức triển lãm ảnh tôn vinh Lyon và TP HCM - 2 thành phố kết nghĩa - vào ngày 22-4.

Các bức ảnh sẽ được trưng bày trên bức tường ngoài Dinh thự Pháp ở số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP HCM. Triển lãm giới thiệu 14 bức ảnh khổ lớn, cho thấy mối liên kết giữa Lyon và TP HCM, thông qua những khoảnh khắc đời thường như tản bộ ven sông, tập thể thao ngoài trời hay các khu chợ… Các bức ảnh nêu bật những nét tương đồng trong lối sống của người dân 2 thành phố, dù có khoảng cách về địa lý.

Triển lãm ảnh về 2 thành phố kết nghĩa Lyon - TP HCM - Ảnh 1.

Một tác phẩm tại triển lãm ảnh “Lyon - TP HCM”. Ảnh: B.T.C

Triển lãm nhằm kỷ niệm mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa TP HCM và TP Lyon. Mối quan hệ này được thúc đẩy qua nhiều hoạt động hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị của 2 thành phố. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Lyon hiện hoạt động tại TP HCM cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hai thành phố cũng đang đối mặt những thách thức chung để thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị bền vững... và cùng tìm kiếm những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các tác phẩm giới thiệu tại triển lãm được chụp bởi 2 nhiếp ảnh gia với những góc nhìn thú vị. Các bức ảnh về TP HCM do nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean, sinh sống tại Việt Nam từ năm 2014, thực hiện. Trong khi đó, các bức ảnh về Lyon do nhiếp ảnh gia Tony Noël, người Lyon gốc Việt, thực hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo