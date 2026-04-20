Triển lãm ảnh về 2 thành phố kết nghĩa Lyon - TP HCM

Nhân dịp 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt Nam (12.4.1973 - 12.4.2026), Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM sẽ tổ chức triển lãm ảnh tôn vinh Lyon và TP HCM - 2 thành phố kết nghĩa - vào ngày 22-4.

Các bức ảnh sẽ được trưng bày trên bức tường ngoài Dinh thự Pháp ở số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP HCM. Triển lãm giới thiệu 14 bức ảnh khổ lớn, cho thấy mối liên kết giữa Lyon và TP HCM, thông qua những khoảnh khắc đời thường như tản bộ ven sông, tập thể thao ngoài trời hay các khu chợ… Các bức ảnh nêu bật những nét tương đồng trong lối sống của người dân 2 thành phố, dù có khoảng cách về địa lý.

Một tác phẩm tại triển lãm ảnh “Lyon - TP HCM”. Ảnh: B.T.C

Triển lãm nhằm kỷ niệm mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa TP HCM và TP Lyon. Mối quan hệ này được thúc đẩy qua nhiều hoạt động hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị của 2 thành phố. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Lyon hiện hoạt động tại TP HCM cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hai thành phố cũng đang đối mặt những thách thức chung để thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị bền vững... và cùng tìm kiếm những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các tác phẩm giới thiệu tại triển lãm được chụp bởi 2 nhiếp ảnh gia với những góc nhìn thú vị. Các bức ảnh về TP HCM do nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean, sinh sống tại Việt Nam từ năm 2014, thực hiện. Trong khi đó, các bức ảnh về Lyon do nhiếp ảnh gia Tony Noël, người Lyon gốc Việt, thực hiện.