Đức Phúc làm gì với khoản thưởng 9 tỉ đồng?

Đức Phúc trích 1 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão Bualoi: hành động đáng khâm phục!

Đức Phúc đã quyết định trích 1 tỉ đồng, từ số tiền thưởng trị giá hơn 9 tỉ đồng cho ngôi vị quán quân Intervision 2025, để giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Hành động của Đức Phúc được lý giải "đó đơn giản là trách nhiệm của một nghệ sĩ"

"Càng là người có ảnh hưởng, trách nhiệm càng lớn. Bản thân Đức Phúc luôn có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình: cống hiến cho âm nhạc bằng khả năng ca hát và cống hiến cho xã hội trong khả năng tài chính bản thân" - Đức Phúc chia sẻ.

Trước đó, khi giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với giải thưởng 9 tỉ đồng, Đức Phúc đã có dự định trích 1 tỉ đồng để làm thiện nguyện tại Việt Nam, đặc biệt hướng đến những em nhỏ và các cụ già neo đơn...

"Đây vừa là kỷ niệm cột mốc 10 năm làm nghề; vừa là một cách tri ân khán giả Việt Nam đã luôn theo dõi và ủng hộ Đức Phúc không chỉ trong cuộc thi Intervision vừa qua mà còn suốt chặng đường 10 năm làm nghề" - Đức Phúc bày tỏ.

Đức Phúc ngày trở về Việt Nam

Ngoài ra, Đức Phúc cũng thông tin khoản đầu tư cho tiết mục ở Intervision 2025 là hơn 1 tỉ đồng. Ngay sau khi trở về TP HCM, Đức Phúc đã đến thăm nhà thơ Nguyễn Duy để cảm ơn ông về nguồn cảm hứng đã giúp cho tiết mục của mình tỏa sáng.



