Những "người gác sóng" thầm lặng

5 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló lên khỏi đường chân trời, bãi biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP HCM) đã có người bắt đầu làm việc. Tôi có mặt khá sớm và thấy trên dải cát dài vài bóng áo vàng của đội cứu hộ lặng lẽ đi dọc bờ biển. Họ quan sát con nước, kiểm tra phao, mô tô nước và các thiết bị cứu hộ trước khi bắt đầu một ngày làm việc.

Nhiều tình huống nghẹt thở

Khoảng 6 giờ sáng, khi ánh nắng bắt đầu trải vàng trên mặt nước, bãi biển dần thức giấc, một vài nhóm du khách ra tắm sớm, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Trên vọng gác, anh Vy Trung Hiếu, người có nhiều năm làm cứu hộ biển, lặng lẽ dùng ống nhòm quan sát từng khu vực. Anh nói với tôi rằng du khách thường chỉ thấy những con sóng đẹp, nhưng với người cứu hộ, họ phải nhìn sâu hơn vào màu nước và dòng chảy. "Chỗ nào có dòng chảy xa bờ, chỗ nào có xoáy ngầm, nhìn màu nước là biết" - anh Hiếu tiết lộ.

Theo anh Hiếu, biển lặng chưa chắc đã an toàn. Nhiều vụ đuối nước xảy ra khi sóng nhỏ nhưng dòng chảy ngầm mạnh bất ngờ kéo người tắm ra xa bờ. "Có lúc chúng tôi chỉ kịp thổi còi cảnh báo. Nhưng cũng có lúc phải lao xuống biển ngay lập tức" - anh Hiếu tâm sự.

Tôi đã tận mắt chứng kiến một tình huống như vậy vào một buổi chiều cuối năm 2025. Khi đó biển đang khá yên, nhiều nhóm bạn trẻ bơi ra xa. Bất ngờ từ ngoài khơi vang lên tiếng kêu cứu. Từ trên vọng gác, anh Lê Tấn Nghĩa, Đội trưởng Đội cứu hộ Bãi Sau, lập tức nhìn qua ống nhòm rồi hô lớn: "Có người bị dòng chảy kéo ra". Không chần chừ, anh cùng đồng đội lao xuống biển, sóng lúc đó cao gần 2 m. "Tiếp cận người kiệt sức trước" - giọng anh Nghĩa hét lên át cả tiếng sóng.

Lực lượng cứu hộ bờ biển sẵn sàng phương tiện để ứng phó với các trường hợp du khách đuối nước

Dưới biển lúc này là một cô gái liên tục chìm xuống rồi lại nổi lên giữa những con sóng. Khi bơi đến gần, anh Nghĩa vừa trấn an vừa giữ khoảng cách an toàn trước khi kéo cô gái vào bờ. Trong khi đó, anh Hiếu cùng một đồng nghiệp khác điều khiển mô tô nước tiếp cận những người còn lại.

Khoảng 20 phút sau, cả nhóm người gặp nạn được đưa vào bờ an toàn. Khi lên bãi cát, ai nấy đều thở dốc. Anh Nghĩa ngồi xuống cát, nhìn ra biển rồi nói: "Sóng lớn quá, bơi rất mất sức. Nhưng thấy du khách an toàn là nhẹ người". Du khách bị chìm là Nguyễn Thùy Linh, đến từ trung tâm TP HCM. Sau khi được sơ cứu, chị Linh ngay lập tức được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Mẹ của chị sau đó quay trở lại gửi lời cảm ơn đến đội cứu hộ đã giúp con gái thoát được cái chết trong gang tấc.

Gần đây nhất, vào chiều 23-1, một nam thanh niên 19 tuổi tắm biển cùng nhóm bạn bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Sau đó, dòng nước xoáy tiếp tục đẩy nạn nhân ngược trở lại khu vực bãi đá, nguy cơ bị sóng xô va đập mạnh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Lúc này, 2 nhân viên cứu hộ là Nguyễn Văn Thọ và Trần Đình Hội nhanh chóng lao xuống biển, bơi vòng ra phía ngoài, tiếp cận nạn nhân tại khu vực bãi đá. Các nhân viên cứu hộ đã kịp thời đeo áo phao, dìu nạn nhân vượt sóng, đưa vào bờ an toàn.

"Lá chắn" an toàn cho du khách

Không phải lúc nào người gặp nạn cũng là những thanh niên khỏe mạnh. Có những tình huống khiến đội cứu hộ căng thẳng hơn nhiều. Anh Nghĩa kể lại một vụ việc khác, có lần thấy gia đình anh Đinh Văn Nam, du khách đến từ miền Tây, cả ba người đang vui đùa với con sóng, trong đó có một em nhỏ, nhưng chỉ ít phút sau, đội cứu hộ phát hiện người lớn bắt đầu chới với. Ngay lập tức, đội cứu hộ sử dụng thuyền phao tiếp cận. "Chúng tôi ưu tiên đưa em bé lên thuyền trước, khi đó bé khóc rất nhiều. Người mẹ thì gần như kiệt sức" - anh cho hay. Sau vài phút, cả gia đình được đưa vào bờ an toàn. Người cha lúc đó cứ nắm tay đội cứu hộ cảm ơn mãi.

Buổi chiều là khoảng thời gian căng thẳng nhất, khi nắng dịu dần, hàng ngàn du khách bắt đầu đổ ra biển tắm mát, vui đùa và chụp ảnh. Trong khung giờ cao điểm ấy, các thành viên trong đội phải chia nhau túc trực ở nhiều vị trí, người đứng trên tháp quan sát, người tuần tra dọc bãi cát, người luôn sẵn sàng trên mô tô nước. Chỉ cần phát hiện du khách bơi quá xa hoặc có dấu hiệu đuối sức, tiếng còi cảnh báo lập tức vang lên. Có những hôm gần như không có giây nào rảnh, mắt luôn phải hướng ra biển. "Thời điểm này người xuống biển rất nhiều, có người bơi xa bờ, có người không quen biển nên dễ gặp nguy hiểm" - anh Lê Tấn Nghĩa chia sẻ.

Khoảng 18 giờ, ca trực mới kết thúc. Anh Nghĩa nhìn ra biển rồi nói chậm rãi: "Có người hỏi tôi sao làm nghề này lâu vậy mà không chán. Thật ra, mỗi ngày đều khác nhau. Biển mỗi ngày một tính". Với anh, điều khiến anh gắn bó với công việc không phải là danh hiệu hay lời khen. Mỗi lần cứu được ai đó, nhìn họ trở về với gia đình, cảm giác rất khó tả. Mệt mấy cũng thấy đáng.

Không ít du khách nước ngoài sau khi được cứu đã quay trở lại bãi biển để gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp mình vượt qua khoảnh khắc sinh tử. Chính vì vậy, nhiều người trìu mến gọi họ là những "người gác sóng", những con người thầm lặng luôn túc trực bên bờ biển, sẵn sàng lao mình vào dòng nước dữ để giành giật lại sự sống cho người khác, góp phần mang lại cảm giác an tâm cho du khách khi đến với Vũng Tàu.

Ông Phạm Khắc Tộ, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Đội cứu hộ Bãi Sau trong nhiều năm qua. Sự hiện diện của họ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Vũng Tàu là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đội hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho du khách.

Lo đủ việc Công việc của đội cứu hộ không chỉ dừng lại ở việc cứu người bị sóng cuốn. Anh Nguyễn Văn Nhi, thành viên trẻ nhất trong đội, cho biết có ngày phải tìm trẻ bị lạc, giúp du khách sơ cứu khi bị thương, thậm chí hỗ trợ tìm đồ thất lạc. Những việc tưởng chừng nhỏ đó cũng là một phần quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn cho du khách. Đội cứu hộ tại Bãi Sau hiện có hơn 60 thành viên đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho du khách dọc hơn 2 km bờ biển. Theo thống kê, trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ vừa qua, lực lượng cứu hộ đã kịp thời phát hiện và ứng cứu hơn 100 trường hợp du khách bị dòng chảy mạnh cuốn trôi hoặc rơi vào vùng nước xoáy, đưa vào bờ an toàn.



