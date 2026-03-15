Thời sự Chính trị

Cử tri Đặc khu Côn Đảo nô nức trong ngày hội bầu cử

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Hòa chung không khí cả nước, cử tri Côn Đảo (TPHCM) nô nức đến các điểm bỏ phiếu, tham gia Ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 15-3, hòa chung không khí của cử tri cả nước, người dân tại Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) hân hoan tham gia Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ sáng sớm, các tuyến đường trên đảo đã rộn ràng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân.

Ngay từ khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong trang phục chỉnh tề, từng người xếp hàng trật tự, nhận phiếu và cẩn trọng nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi viết phiếu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Những cụ già được con cháu hoặc lực lượng hỗ trợ tận tình hướng dẫn từng bước khi tham gia bỏ phiếu.

Nhiều cử tri cho biết họ cảm thấy tự hào khi được góp tiếng nói của mình thông qua lá phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

Công tác tổ chức bầu cử tại Đặc khu Côn Đảo được chuẩn bị chu đáo. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, rõ ràng. Khu vực viết phiếu, thùng phiếu được bố trí hợp lý, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử nhanh chóng, đúng quy định.

Đặc khu Côn Đảo có 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu. Qua rà soát, toàn đặc khu có 7.883 cử tri tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM; đồng thời có 4.137 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND đặc khu.

Trong suốt buổi sáng, các tổ bầu cử làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hướng dẫn cử tri tận tình. Lực lượng công an, quân sự được bố trí tại các điểm bỏ phiếu để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử. Ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị nhằm hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

Không khí ngày bầu cử trên đảo xa vì thế vừa rộn ràng vừa trang nghiêm. Từng dòng người đến các điểm bỏ phiếu, từng lá phiếu được cẩn trọng bỏ vào thùng phiếu đã tạo nên bức tranh sinh động về ngày hội dân chủ của nhân dân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước, cử tri Đặc khu Côn Đảo đang tích cực tham gia ngày hội lớn, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Sau khi hoàn tất, cử tri trang nghiêm tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của mình vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo bỏ phiếu tại Côn Đảo

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo bỏ phiếu

Các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Cử tri cao tuổi ở TPHCM tham gia bầu cử

(NLĐO) - Sáng 15-3, nhiều cử tri cao tuổi ở TPHCM đã thực hiện quyền công dân của mình để bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

