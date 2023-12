Những quy định về bệnh nghề nghiệp người lao động cần biết

Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần. Khi khám sức khỏe, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.



Trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc (trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động), người sử dụng lao động cũng phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

Mỗi năm người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động

Việc người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn kỹ thuật. Trong trường hợp người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đưa họ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật để điều trị theo phác đồ điều trị bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả.

1. Các điểm khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Theo Công văn 1794/MT-LĐ của Cục Quản lý môi trường y tế (thuộc Bộ Y tế), có 65 cơ sở y tế được cơ quan này cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp bao gồm:

STT Cơ sở y tế khám bệnh nghề nghiệp Địa chỉ 1 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Số 57, Phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2 Phòng khám Sức khỏe nghề nghiệp thuộc Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp - Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động Số 216 đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3 Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh 1A Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM 4 Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện Lô B9 Thành Thái, Phường 15, Quận 10, TP HCM 5 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM 6 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương - Bộ Công thương 99 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội 7 Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y tế công cộng Số 1A, đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Viện Y học biển, Bộ Y tế Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng 9 Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 10 Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Phân Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam Số 124-126 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM. 11 Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường giao thông vận tải 73 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 12 Trung tâm Giám định Y khoa giao thông vận tải Ngõ 1194 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 13 Bệnh viện Dệt may 454 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 14 Bệnh viện Phổi Trung ương 463 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 15 Bệnh viện Xây dựng Khu A1, Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 16 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành Số 61 Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 17 Bệnh viện 199, Bộ Công an Số 216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 18 Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn Số 6, Phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 19 Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 20 Phòng Khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Dịch vụ y tế - Viện Pasteur Nha Trang 06-08-10 Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 21 Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng/Viện Y học dự phòng Quân đội/Cục Quân Y Số 21 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 22 Phòng Khám, điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Số 70 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 23 Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc Số 10 Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 24 Phòng khám Bệnh nghề nghiệp - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh Đường Nguyễn Quyền, khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 25 Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương Số 18, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP. Hải Dương 26 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình Số 10, Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, TP Thái Bình 27 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam Đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 28 Phòng Khám đa khoa trực thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình Đường Lê Thái Tổ, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 29 Phòng khám đa khoa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang Cơ sở 1: Tổ 10, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Cơ sở 2: Tổ 10, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Cơ sở 3: Tổ 10, phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang 30 Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 31 Phòng khám đa khoa Hà Nội-Thái Nguyên Nhà CL 20-01, khu đô thị Hồ Xương Rồng, tổ 24, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 32 Phòng khám, điều trị và tư vấn bệnh nghề nghiệp Nhà số 30, tổ 38, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 33 Phòng khám nghề nghiệp thuộc phòng khám bệnh đa khoa-Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh Số 651 đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 34 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang Số 45, đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 35 Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 36 Phòng khám đa khoa-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh Số 121 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 37 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 38 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng 06 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 39 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam Cơ sở 1: Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Cơ sở 2: Số 129-135 đường Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 40 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 64 Bùi Thị Xuân, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nãi 41 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp -Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định 85-87 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 42 Phòng khám phát hiện bệnh nghề nghiệp (thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên) 73 Lạc Long Quân, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên, 43 Phòng Khám, điều trị bệnh nghề nghiệp (Thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa) Số 04 Quang Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 44 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 405 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 45 Phòng khám bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận Số 47 Lê Hồng Phong, Mỹ Hương, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 46 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Số 159, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 47 Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 48 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 234 quốc lộ 1, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 49 Phòng khám đa khoa cơ sở 2 - Điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 50 Phòng Khám đa khoa quốc tế Long Bình 85 Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 51 Phòng khám đa khoa Lê Thiện Nhân Số 20, Đồng Khởi, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 52 Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Tam Phước - Phòng khám Đa khoa Số 15, ấp 3, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 53 Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn & VSLĐ Số 1A, tỉnh lộ 16, xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 54 Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn (Hình thức: Phòng khám đa khoa) Số 2368, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 55 Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Phòng khám đa khoa Hoàng Anh Đức Trung đoàn 22, quân đoàn 4, Phường Long Bình , TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 56 Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc 158-160, đường Đồng Khởi, KP4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 57 Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tam Đức 528/15, xa lộ Hà Nội, KP4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 58 PK đa khoa Trung tâm Y tế dự phòng Long An 102 Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, Long An 59 Phòng khám đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang Số 158/3 đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 60 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre 230 Nguyễn Văn Tư, phường 7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre 61 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh Số 36, Đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 62 Phòng khám đa khoa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp Số 394, đường Lê Đại Hành, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 63 Phòng khám bệnh nghề nghiệp - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang Số 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 64 Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (Hình thức: Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp - Phòng khám đa khoa) Số 154 Nguyễn An Ninh, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 65 Phòng khám đa khoa sức khỏe Cần Thơ (Hình thức: Phòng khám đa khoa) Số 152 Nguyễn An Ninh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

2. Nội dung khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 9 Thông tư 28/2016/TT-BYT, khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, người lao động được khám đầy đủ nội dung theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này và các chuyên khoa để phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thực hiện các xét nghiệm khác liên quan đến yếu tố có hại trong môi trường lao động (nếu cần); Đối với lao động nữ phải khám thêm chuyên khoa phụ sản. Đối với những bệnh nghề nghiệp không nằm trong Danh mục bệnh nghề nghiệp được BHXH phải khám đầy đủ các chuyên khoa theo chỉ định của bác sỹ khám bệnh nghề nghiệp.

TT Tên bệnh Nội dung khám Lâm sàng Cận lâm sàng 1. Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp Hệ hô hấp, tuần hoàn - Chụp X-quang phổi; đo chức năng hô hấp. - Chụp cắt lớp, tìm AFB trong đờm (nếu cần). 2. Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp Hệ hô hấp, tuần hoàn - Chụp X quang phổi, đo chức năng hô hấp. - Chụp cắt lớp, tìm AFB trong đờm (nếu cần) 3. Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp Hệ hô hấp, tuần hoàn, Tai - Mũi - Họng. - Đo chức năng hô hấp - Thử nghiệm lấy da - Máu: Công thức máu - Chụp X-quang phổi, nghiệm pháp dược động học, IgE, IgG máu (nếu cần). - Test phục hồi phế quản (nếu cần). 4. Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp Hệ hô hấp, tuần hoàn. - Đo chức năng hô hấp - Chụp X-quang phổi (nếu cần) 5. Bệnh hen phế quản nghề nghiệp Hệ hô hấp, tuần hoàn - Đo chức năng hô hấp trước và sau ca làm việc - Thử nghiệm lấy da (nếu cần) 6. Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp Hệ hô hấp, tuần hoàn - Chụp X-quang phổi; đo chức năng hô hấp. - Chụp cắt lớp, tìm AFB trong đờm (nếu cần) 7. Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp Hệ hô hấp, tuần hoàn - Chụp X-quang phổi; đo chức năng hô hấp. - Chụp cắt lớp, tìm AFB trong đờm (nếu cần) 8. Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp Hệ tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh, tâm thần, Tai - Mũi - Họng, mắt, xương khớp, da, niêm mạc và hệ tạo máu. - Máu: định lượng chì máu (trong trường hợp tiếp xúc chì vô cơ), công thức máu, hồng cầu hạt kiềm, huyết sắc tố,... - Nước tiểu: định lượng chì niệu (trong trường hợp tiếp xúc chì hữu cơ), ∆ ALA niệu (trong trường hợp tiếp xúc chì vô cơ), trụ niệu, hồng cầu. 9. Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng Hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu, da, niêm mạc và hệ tạo máu. - Máu: Công thức máu, huyết sắc tố, tiểu cầu, thời gian máu đông, máu chảy - Nước tiểu: Albumin, trụ niệu, hồng cầu niệu, axit t,t-muconic niệu hoặc phenol niệu (tiếp xúc benzen), O-crezon niệu hoặc axit hyppuric niệu (tiếp xúc toluen), axit metyl hyppuric niệu (tiếp xúc xylen). 10. Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp Hệ thần kinh, tâm thần, tiêu hóa, tiết niệu, mắt, da, niêm mạc và răng. - Máu: Công thức máu, thủy ngân máu (trường hợp nghi nhiễm độc cấp tính) - Nước tiểu: thủy ngân niệu, albumin, trụ niệu, hồng cầu niệu. - Tủy đồ (nếu cần) 11. Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp Hệ hô hấp, thần kinh, vận động, tiêu hóa. - Máu: Công thức máu, - Nước tiểu: mangan niệu, albumin, trụ niệu, hồng cầu niệu. - Tủy đồ (nếu cần). 12. Bệnh nhiễm độc trinitrotoluen nghề nghiệp Hệ thần kinh, da và niêm mạc, hệ tiêu hóa, tiết niệu, mắt... - Máu: Methemoglobin, công thức máu, huyết sắc tố, men gan, - Nước tiểu: Định tính TNT niệu, albumin, hồng cầu niệu, trụ niệu. - Tủy đồ (nếu cần) 13. Bệnh nhiễm độc asen nghề nghiệp Hệ thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, da. - Máu: Công thức máu - Nước tiểu: Asen niệu, albumin, hồng cầu niệu, trụ niệu. - Định lượng asen tóc 14. Bệnh nhiễm độc nicôtin nghề nghiệp Hệ thần kinh, tâm thần, tuần hoàn, hô hấp. - Máu: Công thức máu. - Nước tiểu: Định lượng cotinin hoặc nicôtin niệu. 15. Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp Hệ thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn, da - Máu: Công thức máu, định lượng men cholinesteraza hồng cầu hoặc huyết tương - Nước tiểu: albumin, hồng cầu niệu, trụ niệu - Định lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong máu hoặc chất chuyển hóa trong nước tiểu (nếu cần). 16. Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit nghề nghiệp Hệ thần kinh cơ, hệ tuần hoàn, tim mạch. - Máu: Định lượng HbCO - Đo điện tim - Siêu âm tim, mạch (nếu cần) 17. Bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp Hệ thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, xương khớp. - Nước tiểu: Cadimi niệu, albumin, beta2-micro-globulin niệu, hồng cầu niệu, trụ niệu, canxi niệu. - Đo độ loãng xương, chụp X-quang xương - Chức năng gan, thận, X-quang tim phổi (nếu cần) 18. Bệnh phóng xạ nghề nghiệp Hệ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, hệ thống hạch bạch huyết. - Máu: Huyết đồ - Tủy đồ và/hoặc xét nghiệm nhiễm sắc thể (nếu cần) 19. Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn Chuyên khoa Tai mũi họng - Đo thính lực đơn âm. - Chụp X-quang xương chũm, đo nhĩ lượng, phản xạ cơ bàn đạp, ghi đáp ứng thính giác thân não (nếu cần). 20. Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ Hệ xương khớp, thần kinh và mao mạch ngoại vi. - Chụp X-quang khớp cổ tay, khuỷu tay, khớp vai. - Nghiệm pháp lạnh. - Soi mao mạch, đo ngưỡng cảm nhận rung, cảm nhận đau (nếu cần). 21. Bệnh giảm áp nghề nghiệp Hệ thần kinh, xương khớp, hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu, tai mũi họng. - Chụp X-quang xương, khớp - Đo thính lực đơn âm - Đo điện tim - Nước tiểu: Tìm albumin trụ niệu, hồng cầu - Máu: Công thức máu, định lượng canxi (nếu cần). 22. Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân Cơ xương khớp, thần kinh, tiêu hóa, tiết niệu - X-quang cột sống thắt lưng - Chụp CT scanner hoặc MRI cột sống thắt lưng, nội soi dạ dày (nếu cần) 23. Bệnh sạm da nghề nghiệp Da, niêm mạc - Đo liều sinh học (biodose) - Nước tiểu: porphyrin niệu, melanogen niệu (nếu cần) 24. Bệnh viêm da và loét vách ngăn mũi nghề nghiệp do crôm Da, tai mũi họng - Thử nghiệm áp bì (patch test) 25. Bệnh Leptospira nghề nghiệp Hệ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, da - Phản ứng ngưng kết tan Martin -Pettit - Tìm xoắn khuẩn trong máu (nếu cần) 26. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp Da, niêm mạc. - Thử nghiệm lấy da (prick test). - Kỹ thuật xác định hạt dầu, hạt sừng. - Đo pH da - Thử nghiệm trung hòa kiềm theo phương pháp Burchardt (nếu cần) 27. Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc môi trường ẩm ướt và lạnh kéo dài Da, niêm mạc, móng - Đo pH da - Xét nghiệm nấm da, móng, vi khuẩn vùng da tổn thương (nếu cần) - Thử nghiệm trung hòa kiềm theo phương pháp Burchardt (nếu cần) 28. Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su Da, hô hấp - Thử nghiệm lấy da - Thử nghiệp áp da - Định lượng nồng độ IgE, IgG máu (nếu cần) 29. Bệnh lao nghề nghiệp Hệ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, da, tiết niệu, xương khớp... - Chụp X-quang phổi. - Tìm AFB trong đờm, trong dịch sinh học, phản ứng Mantoux, tốc độ máu lắng - Chọc hạch, sinh thiết hạch, làm PCR (nếu cần) 30. Bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp Hệ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, da niêm mạc - Máu: HBsAg, AST, ALT, công thức máu. - Nước tiểu: Albumin, sắc tố mật, muối mật,... - Siêu âm gan, mật. 31. Bệnh nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Da, tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu - Máu: Công thức máu, xét nghiệm HIV 32. Bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp Hệ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, da niêm mạc - Máu: Anti HCV, AST, ALT, công thức máu. - Nước tiểu: Albumin, sắc tố mật, muối mật,... - Siêu âm gan, mật. - HCV-RNA (nếu cần) 33. Bệnh ung thư trung biểu mô nghề nghiệp Hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa - Chụp X-quang phổi, CT scaner, đo chức năng hô hấp. - Mô bệnh học, hóa mô miễn dịch - Siêu âm tim, ổ bụng (nếu cần) 34. Bệnh đục thể thủy tinh nghề nghiệp Mắt, thần kinh Siêu âm mắt, đo nhãn áp

Khi người lao động bị bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động có trách nhiệm tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị; Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định bệnh nghề nghiệp; Trả đủ tiền lương cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động; Bồi thường cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức: Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%; Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chi phí khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động phải giới thiệu để người lao động bị bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật; Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc; Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

4. Quyền lợi BHXH được hưởng khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 46 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện: Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp.

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Theo đó, nếu bị suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp này, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng được xác định mắc bệnh nghề nghiệp

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. Nếu suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng được xác định mắc bệnh nghề nghiệp.