HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Những tấm gương cống hiến thầm lặng

Minh Nguyên

(NLĐO) - 29 gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu nhất vừa được UBND xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen

Đảng ủy, UBND xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 7, tuyên dương gương "Người tốt, việc tốt" năm 2025 và phát động thi đua thực hiện Chương trình 7 - "Người tốt, việc tốt" năm 2026.

Tuyên dương 29 gương Người tốt , việc tốt tại xã Dầu Giây , Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Phạm Đình Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Giây (bên phải) và ông Nguyễn Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã trao tặng giấy khen gương "Người tốt, việc tốt" cho cá nhân điển hình tiêu biểu

Lan tỏa mạnh mẽ

Ông Phạm Đình Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Giây chia sẻ: Thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt", trong thời gian qua, trên địa bàn xã đã xuất hiện hàng trăm tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích cho địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong sản xuất được nhân rộng, những tấm gương nhân ái, thiện nguyện hướng về đồng bào miền Bắc, miền Trung bị thiệt hại nghiêm trọng bởi các cơn bão, lũ.

"Xã đã tuyên dương 29 tấm gương tiêu biểu để tạo sự lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đồng bào các tôn giáo, dân tộc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm một người làm việc tốt tác động đến nhiều người làm việc tốt" - ông Phạm Đình Ban nhấn mạnh.

Tuyên dương 29 gương Người tốt , việc tốt tại xã Dầu Giây , Đồng Nai - Ảnh 2.

Ông Phạm Đình Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Giây phát biểu

Theo Đảng ủy xã Dầu Giây, một số mô hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như: Mô hình "Nuôi heo đất hỗ trợ trẻ em mồ côi"; mô hình "Cà phê sáng - lắng nghe, trao đổi với nhân dân"; mô hình "Giáo xứ, Giáo họ bình an, trật tự"; mô hình "Camera an ninh phòng, chống tội phạm"...

Xã đã giới thiệu 2 gương điển hình tiêu biểu đề xuất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng điển hình "Người tốt, việc tốt" trong năm 2025.

Những cống hiến thầm lặng

Điển hình như anh Nguyễn Đức Nhàn người dân ấp 9/4, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Liên Tâm đã duy trì hoạt động từ thiện nhân đạo 5 năm. Hàng tháng, anh cùng các bạn trẻ đã duy trì hỗ trợ cho 15 cụ già neo đơn tại ấp 9/4 và ấp lộ 25 với các nhu yếu phẩm như gạo, mắm, muối, đường, sữa, thuốc men.

Anh Nhàn chia sẻ, hoạt động này khởi nguồn từ việc anh và các bạn đoàn viên, thanh niên ở ấp thấy các cụ già neo đơn, thiếu thốn, không có ai chăm sóc, cho nên mấy anh em lúc đầu trích số tiền nhỏ từ lương của mình tặng quà cho các cụ, thấy các cụ xúc động ồm chầm lấy mình và khóc, bày tỏ sự hạnh phúc.

"Chúng em đã tự bảo nhau cố gắng duy trì hàng tháng đến thăm hỏi động viên các cụ. Sau khi làm đã nhận được sự đồng thuận của gia đình và bạn bè thân thiết trích một phần tiền lương để ủng hộ nên câu lạc bộ đã có điều kiện quan tâm chăm lo cho nhiều cụ hơn" - anh Nhàn bộc bạch.

Tuyên dương 29 gương Người tốt , việc tốt tại xã Dầu Giây , Đồng Nai - Ảnh 3.

Cô Lê Thị Liễu, giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng chia sẻ

Cô Lê Thị Liễu, giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, với hành động nhỏ nhưng kiên trì, bền bỉ trong 20 năm làm nghề giáo đã khiến cho mọi người ngưỡng mộ và xúc động bởi hành động nhỏ, ý nghĩa lớn mà cô đã mang lại.

Trong suốt quãng đường gắn liền với nghề giáo, cô đã hỗ trợ rất nhiều học trò từ những cuốn sách, vở, cặp, thẻ bảo hiểm y tế đến những lời động viên ân cần, hỗ trợ các em vươn lên để học giỏi, sống tốt. Chia sẻ kỷ niệm đẹp về học trò có hoàn cảnh khó khăn, cô đã kể lại kỷ niệm của cô và em Nguyễn Thị Yến Chi.

Đó là khi dịch COVID-19 bùng phát, gia đình em Chi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Em phải sống với chú và bà. Thời điểm đó, chú em chưa có việc làm nên đã quyết định cho em nghỉ học.

Thấy hoàn cảnh của cô học trò nhỏ đáng thương, cô Liễu cảm thấy đồng cảm và đến gặp gia đình đề nghị hỗ trợ em kinh phí để em tiếp tục đến trường. Lúc dịch COVID-19 xảy ra, các em phải học trực tuyến nên cô đã dành dụm tiền lương của mình để mua cho em điện thoại thông minh nhằm thuận lợi cho việc học. Dù sau này, khi em Chi lên lớp không còn học lớp cô, nhưng với tình yêu thương học trò cô vẫn tiếp tục hỗ trợ.

Đến giờ khi em trưởng thành hơn, cô trò gặp nhau, em Yến Chi xúc động nói với cô: Cô ơi, nhờ cô mà con mới tiếp tục được đi học.

Tuyên dương 29 gương Người tốt , việc tốt tại xã Dầu Giây , Đồng Nai - Ảnh 4.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty LongWell, bà Hỏa Thị Phương Nhi (thứ 2 từ trái qua) cùng công đoàn trao tặng hỗ trợ cho người lao động khó khăn

Còn bà Hỏa Thị Phương Nhi, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Công ty Longwel đã quan tâm và tác động đến chủ doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi, các chế độ, chính sách và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Cụ thể như chi trả các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng thời gian quy định; chế độ về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, điều dưỡng, nâng lương, nâng bậc, đều được công đoàn quan tâm giải quyết thỏa đáng.

"Công đoàn luôn luôn quan tâm thăm hỏi và chăm lo đời sống cho đoàn viên, đảm bảo đoàn viên được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Chủ động tác động chủ doanh nghiệp để ký thỏa ước lao động tập thể, quan tâm nâng cao bữa ăn công đoàn viên, người lao động trong công ty. Công đoàn là cầu nối để kết nối giữa doanh nghiệp và địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn xã trong 5 năm qua" - bà Hỏa Thị Phương Nhi nói.

Tuyên dương 29 gương Người tốt , việc tốt tại xã Dầu Giây , Đồng Nai - Ảnh 5.

Quang cảnh hội nghị

Tuyên dương 29 gương Người tốt , việc tốt tại xã Dầu Giây , Đồng Nai - Ảnh 6.

Tuyên dương tập thể tiêu biểu

Tuyên dương 29 gương Người tốt , việc tốt tại xã Dầu Giây , Đồng Nai - Ảnh 7.

Tuyên dương cá nhân tiêu biểu

Tuyên dương 29 gương Người tốt , việc tốt tại xã Dầu Giây , Đồng Nai - Ảnh 8.

Lãnh đạo xã chụp hình với các điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu

Tin liên quan

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức

(NLĐO)-Ủy ban MTTQ VN tỉnh là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Đồng Nai phân bổ hơn 110 tỉ đồng để mua ô tô công vụ

(NLĐO)-Đồng Nai chi hơn 110 tỉ đồng mua ô tô công vụ với định mức chung của hầu hết ở cấp chính quyền phường, xã được mua ô tô từ 900 - 950 triệu đồng

TP HCM và Đồng Nai bàn chuyện kết nối hạ tầng giao thông

(NLĐO) - Chiều 21-10, tại Đồng Nai, Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị về kết nối hạ tầng giao thông giữa TP HCM và tỉnh Đồng Nai

tổ chức hội nghị tỉnh đồng nai đời sống xã hội người tốt việc tốt trẻ em mồ côi xã Dầu Giây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo