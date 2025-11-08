Những tấm gương cống hiến thầm lặng

Đảng ủy, UBND xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 7, tuyên dương gương "Người tốt, việc tốt" năm 2025 và phát động thi đua thực hiện Chương trình 7 - "Người tốt, việc tốt" năm 2026.

Ông Phạm Đình Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Giây (bên phải) và ông Nguyễn Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã trao tặng giấy khen gương "Người tốt, việc tốt" cho cá nhân điển hình tiêu biểu

Lan tỏa mạnh mẽ

Ông Phạm Đình Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Giây chia sẻ: Thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt", trong thời gian qua, trên địa bàn xã đã xuất hiện hàng trăm tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích cho địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong sản xuất được nhân rộng, những tấm gương nhân ái, thiện nguyện hướng về đồng bào miền Bắc, miền Trung bị thiệt hại nghiêm trọng bởi các cơn bão, lũ.

"Xã đã tuyên dương 29 tấm gương tiêu biểu để tạo sự lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đồng bào các tôn giáo, dân tộc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm một người làm việc tốt tác động đến nhiều người làm việc tốt" - ông Phạm Đình Ban nhấn mạnh.

Ông Phạm Đình Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dầu Giây phát biểu

Theo Đảng ủy xã Dầu Giây, một số mô hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như: Mô hình "Nuôi heo đất hỗ trợ trẻ em mồ côi"; mô hình "Cà phê sáng - lắng nghe, trao đổi với nhân dân"; mô hình "Giáo xứ, Giáo họ bình an, trật tự"; mô hình "Camera an ninh phòng, chống tội phạm"...

Xã đã giới thiệu 2 gương điển hình tiêu biểu đề xuất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng điển hình "Người tốt, việc tốt" trong năm 2025.

Những cống hiến thầm lặng

Điển hình như anh Nguyễn Đức Nhàn người dân ấp 9/4, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Liên Tâm đã duy trì hoạt động từ thiện nhân đạo 5 năm. Hàng tháng, anh cùng các bạn trẻ đã duy trì hỗ trợ cho 15 cụ già neo đơn tại ấp 9/4 và ấp lộ 25 với các nhu yếu phẩm như gạo, mắm, muối, đường, sữa, thuốc men.

Anh Nhàn chia sẻ, hoạt động này khởi nguồn từ việc anh và các bạn đoàn viên, thanh niên ở ấp thấy các cụ già neo đơn, thiếu thốn, không có ai chăm sóc, cho nên mấy anh em lúc đầu trích số tiền nhỏ từ lương của mình tặng quà cho các cụ, thấy các cụ xúc động ồm chầm lấy mình và khóc, bày tỏ sự hạnh phúc.

"Chúng em đã tự bảo nhau cố gắng duy trì hàng tháng đến thăm hỏi động viên các cụ. Sau khi làm đã nhận được sự đồng thuận của gia đình và bạn bè thân thiết trích một phần tiền lương để ủng hộ nên câu lạc bộ đã có điều kiện quan tâm chăm lo cho nhiều cụ hơn" - anh Nhàn bộc bạch.

Cô Lê Thị Liễu, giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng chia sẻ

Cô Lê Thị Liễu, giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, với hành động nhỏ nhưng kiên trì, bền bỉ trong 20 năm làm nghề giáo đã khiến cho mọi người ngưỡng mộ và xúc động bởi hành động nhỏ, ý nghĩa lớn mà cô đã mang lại.

Trong suốt quãng đường gắn liền với nghề giáo, cô đã hỗ trợ rất nhiều học trò từ những cuốn sách, vở, cặp, thẻ bảo hiểm y tế đến những lời động viên ân cần, hỗ trợ các em vươn lên để học giỏi, sống tốt. Chia sẻ kỷ niệm đẹp về học trò có hoàn cảnh khó khăn, cô đã kể lại kỷ niệm của cô và em Nguyễn Thị Yến Chi.

Đó là khi dịch COVID-19 bùng phát, gia đình em Chi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Em phải sống với chú và bà. Thời điểm đó, chú em chưa có việc làm nên đã quyết định cho em nghỉ học.

Thấy hoàn cảnh của cô học trò nhỏ đáng thương, cô Liễu cảm thấy đồng cảm và đến gặp gia đình đề nghị hỗ trợ em kinh phí để em tiếp tục đến trường. Lúc dịch COVID-19 xảy ra, các em phải học trực tuyến nên cô đã dành dụm tiền lương của mình để mua cho em điện thoại thông minh nhằm thuận lợi cho việc học. Dù sau này, khi em Chi lên lớp không còn học lớp cô, nhưng với tình yêu thương học trò cô vẫn tiếp tục hỗ trợ.

Đến giờ khi em trưởng thành hơn, cô trò gặp nhau, em Yến Chi xúc động nói với cô: Cô ơi, nhờ cô mà con mới tiếp tục được đi học.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty LongWell, bà Hỏa Thị Phương Nhi (thứ 2 từ trái qua) cùng công đoàn trao tặng hỗ trợ cho người lao động khó khăn

Còn bà Hỏa Thị Phương Nhi, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Công ty Longwel đã quan tâm và tác động đến chủ doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi, các chế độ, chính sách và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Cụ thể như chi trả các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng thời gian quy định; chế độ về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, điều dưỡng, nâng lương, nâng bậc, đều được công đoàn quan tâm giải quyết thỏa đáng.

"Công đoàn luôn luôn quan tâm thăm hỏi và chăm lo đời sống cho đoàn viên, đảm bảo đoàn viên được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Chủ động tác động chủ doanh nghiệp để ký thỏa ước lao động tập thể, quan tâm nâng cao bữa ăn công đoàn viên, người lao động trong công ty. Công đoàn là cầu nối để kết nối giữa doanh nghiệp và địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn xã trong 5 năm qua" - bà Hỏa Thị Phương Nhi nói.

Quang cảnh hội nghị

Tuyên dương tập thể tiêu biểu

Tuyên dương cá nhân tiêu biểu