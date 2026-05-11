HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona

Đông Linh (theo La Liga)

(NLĐO) – Chẳng có bí quyết nào để Barcelona bảo vệ ngôi vương La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ngoài sự lao động miệt mài của dàn cầu thủ tài năng.

Sự bùng nổ của Lamine Yamal, chiều sâu đội hình hợp lý cùng sự trở lại đầy cảm xúc tại "thánh địa" Nou Camp là những yếu tố quan trọng góp phần vào chiến thắng đầy ý nghĩa của Barcelona. Đoàn quân của HLV Hansi Flick đăng quang sớm ba vòng đấu khi tạo khoảng cách lên tới 14 điểm so với Real Madrid.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 1.

Chiến thắng trận El Clasico đầy cảm xúc tại Nou Camp

Theo ghi nhận của giới chuyên môn, Barcelona không chỉ chinh phục La Liga bằng thứ bóng đá tấn công hấp dẫn mà còn thể hiện bản lĩnh trong những thời điểm quyết định của mùa giải. Sự hiện diện của Lamine Yamal để lại nhiều dấu ấn khi chàng trai này tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất của Barcelona.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 2.

Lamine Yamal là cầu thủ trẻ nhất chạm mốc ra sân 100 trận cho Barcelona

Ngôi sao tài năng 18 tuổi đã ghi 16 bàn và có 12 kiến tạo tại La Liga, dẫn đầu đội bóng ở cả hai thống kê quan trọng này. Khác với trước đây thường xuyên rê dắt và tạo đột biến, Yamal mùa này thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều, nhất là ở khâu quyết định cuối cùng.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 3.

Lamine thi đấu hiệu quả, góp công quan trọng vào chiến tích vô địch của Barcelona

Dù từng gặp vấn đề ở vùng háng và chịu ảnh hưởng từ những chuyện ngoài sân cỏ ở giai đoạn đầu mùa, tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Sau cú hat-trick vào lưới Villarreal hồi tháng 2, Yamal thừa nhận anh đã tìm lại niềm vui chơi bóng và điều đó được phản ánh rõ qua phong độ bùng nổ ở giai đoạn nước rút.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 4.

Pedri là linh hồn trong lối chơi của Barcelona

Bên cạnh Yamal, Pedri tiếp tục khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của Barcelona mùa này nằm ở khả năng chia sẻ trách nhiệm ghi bàn. 

TIN LIÊN QUAN

Robert Lewandowski và Ferran Torres không duy trì phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải nhưng cả hai đều ghi trên 10 bàn tại La Liga. Raphinha, bất chấp chấn thương liên miên, cũng vượt cột mốc này. Ngoài ra, Marcus Rashford, Fermin Lopez và Dani Olmo đều đóng góp đáng kể với tổng số bàn thắng lẫn kiến tạo ở mức hai con số.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 5.

Marcus Rashford bùng nổ trên hàng công "La Blaugrana"

Trong bối cảnh tài chính chưa thực sự mạnh như Real Madrid, Barcelona không sở hữu đội hình đầy sao ở từng vị trí. Tuy nhiên, việc nhiều cầu thủ cùng biết cách tỏa sáng đã giúp đội bóng xứ Catalan duy trì sự ổn định suốt mùa giải. Hai cái tên từng bị nghi ngờ là Eric Garcia và Gerard Martin cũng gây bất ngờ lớn. Từ chỗ đứng trước nguy cơ phải rời CLB mùa hè năm ngoái, cả hai dần trở thành những quân bài quan trọng dưới thời Flick.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 6.

Eric Garcia (giữa) và Gerard Martin (18)

Ở chiều ngược lại, Real Madrid trải qua thêm một mùa giải thất vọng. Đội bóng Hoàng gia không giành được danh hiệu lớn nào mùa thứ hai liên tiếp dù sở hữu dàn sao hàng đầu châu Âu. 

Xabi Alonso đã không thể tìm ra "công thức" giúp Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham phát huy tối đa sức mạnh khi chơi bóng cùng nhau. Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng không đủ giúp Real Madrid xoay chuyển cục diện.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 7.

Real Madrid không phải là tập thể đoàn kết cao

Một yếu tố quan trọng khác trong hành trình vô địch của Barcelona là sự chắc chắn nơi khung thành. Sau nhiều năm gây tranh cãi với phong độ thất thường của Marc-Andre ter Stegen, Barcelona quyết định đặt niềm tin vào Joan Garcia và nhanh chóng gặt hái thành quả. 

Thủ môn chuyển đến từ Espanyol có ngay 15 trận giữ sạch lưới, nhiều nhất La Liga mùa này, dù thường xuyên phải đối mặt với rủi ro từ hệ thống phòng ngự dâng cao của Hansi Flick.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 8.

Joan Garcia có chọn lựa sáng suốt khi đầu quân cho Barca

Cuối cùng, sự "trở lại" của Nou Camp cũng mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Sau hơn một năm trì hoãn, Barcelona chính thức tái khai trương sân vận động được cải tạo hồi tháng 11-2025 và kể từ đó, duy trì thành tích bất bại trên sân nhà tại La Liga.

Những yếu tố làm nên danh hiệu vô địch La Liga của Barcelona - Ảnh 9.

Nou Camp luôn là trái tim của bóng đá Catalunya và Tây Ban Nha

Camp Nou không chỉ trở thành điểm tựa về chuyên môn mà còn là biểu tượng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của Barcelona trong hành trình bảo vệ ngôi vương Tây Ban Nha.

Tin liên quan

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc

(NLĐO) - Đánh bại Real Madrid 2-0 ở trận El Clásico thứ 264, Barcelona chính thức giành chức vô địch La Liga sớm ba vòng đấu, danh hiệu thứ 29 trong lịch sử.

Real Madrid nhận thêm tin hung tin trước “siêu kinh điển”

(NLĐO) - Kylian Mbappe vắng mặt khi Real Madrid bước vào trận El Clasico có thể chứng kiến kình địch Barcelona đăng quang La Liga mùa thứ hai liên tiếp.

BARCELONA - REAL MADRID: Siêu kinh điển nhạt màu

Không nhiều mùa giải mà cuộc chiến siêu kinh điển tại La Liga lại diễn ra trong bối cảnh chênh lệch đến vậy.

Barcelona La Liga El Clasico Pedri Lamine Yamal "thánh địa" Nou Camp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo