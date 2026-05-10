HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Real Madrid nhận thêm tin hung tin trước “siêu kinh điển”

Đăng Minh

(NLĐO) - Kylian Mbappe vắng mặt khi Real Madrid bước vào trận El Clasico có thể chứng kiến kình địch Barcelona đăng quang La Liga mùa thứ hai liên tiếp.

Real Madrid nhận thêm hung tin trước "siêu kinh điển" với Barcelona vào lúc 2 giờ ngày 11-5 (giờ Hà Nội) khi tiền đạo chủ lực Mbappe bị gạch khỏi danh sách thi đấu.

Tiền đạo người Pháp đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 24 pha lập công nhưng vẫn chưa thể trở lại vì vấn đề ở gân kheo trái.

Chấn thương này khiến Mbappe phải ngồi ngoài từ cuối tháng 4 và tiếp tục làm suy yếu hàng công Real Madrid trong trận đấu quan trọng nhất phần còn lại của mùa giải.

Real Madrid nhận thêm tin hung tin trước “siêu kinh điển” - Ảnh 1.

Tiền đạo Kylian Mbappe bị gạch khỏi danh sách thi đấu trận Real Madrid làm khách Barcelona ở vòng 35 La Liga. Ảnh: AP

Sự vắng mặt của nhà vô địch World Cup 2018 đến đúng thời điểm Los Blancos đang rơi vào giai đoạn đầy bất ổn.

Trước trận "siêu kinh điển", Mbappe cũng chịu sức ép từ dư luận Tây Ban Nha. Một số CĐV Real Madrid cho rằng chân sút sinh năm 1998 đang thận trọng quá mức với chấn thương vì muốn giữ sức cho World Cup 2026.

Mbappe bác bỏ nghi ngờ này, đồng thời khẳng định bản thân hoàn toàn cam kết với CLB và tập trung tối đa cho quá trình hồi phục. 

Trái lại, Barcelona bước vào trận đấu tại Camp Nou với cơ hội rất lớn để định đoạt cuộc đua vô địch. Đội bóng xứ Catalan đang hơn Real Madrid 11 điểm khi mùa giải còn 4 vòng nữa sẽ hạ màn. Do đó, chỉ cần thắng hoặc hòa trước đại kình địch, Barcelona sẽ chính thức giành chức vô địch La Liga mùa thứ hai liên tiếp.

Real Madrid bước vào trận El Clasico gần như chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa không chỉ phải ngăn Barcelona ăn mừng trước mặt mình mà còn cần một màn trình diễn đủ mạnh để xoa dịu bầu không khí nặng nề trong nội bộ đội bóng.

Tuần qua, Real Madrid liên tiếp vướng vào những sự cố không đáng có. Bộ đôi Federico Valverde và Aurelien Tchouameni mỗi người bị phạt 500.000 euro vì đánh nhau trên sân tập.

Vụ việc khiến Valverde bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện, không thể góp mặt tại "siêu kinh điển" với Barcelona.

Đó chưa phải vụ việc duy nhất bởi hậu vệ Alvaro Carreras cũng thừa nhận bản thân có "va chạm nhỏ" với đồng đội Antonio Rudiger trên sân tập.

Chuỗi biến cố nội bộ khiến mùa giải của Real Madrid càng trở nên u ám. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa, người được đôn lên thay tiền nhiệm Xabi Alonso hồi tháng 1, đội bóng Hoàng gia đang đối mặt nguy cơ mùa thứ hai liên tiếp trắng tay với các danh hiệu lớn.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Tây Ban Nha đồn đoán Chủ tịch Florentino Perez đang cân nhắc đưa HLV Jose Mourinho trở lại để vực dậy đội bóng thời gian tới.


Tin liên quan

Nội bộ Real Madrid bất ổn trước trận El Clasico

Nội bộ Real Madrid bất ổn trước trận El Clasico

(NLĐO) - Trước viễn cảnh trắng tay 2 mùa liên tiếp dần hiện rõ, phòng thay đồ Real Madrid đang rơi vào trạng thái cực kỳ hỗn loạn.

Hơn 4 triệu CĐV Real Madrid ký đơn đòi bán Mbappe

(NLĐO) - Tiền đạo Kylian Mbappe hứng chỉ trích dữ dội từ CĐV Real Madrid khi “du hí” cùng bạn gái giữa lúc đội nhà sa sút ở mọi mặt trận.

Đội trẻ Real Madrid vớt vát chút uy danh cho các đàn anh

(NLĐO) - Real Madrid giành chức vô địch UEFA Youth League sau khi vượt qua Club Brugge trên chấm luân lưu.

Barcelona La Liga siêu kinh điển Real Madrid Mbappe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo