Real Madrid nhận thêm tin hung tin trước “siêu kinh điển”

Real Madrid nhận thêm hung tin trước "siêu kinh điển" với Barcelona vào lúc 2 giờ ngày 11-5 (giờ Hà Nội) khi tiền đạo chủ lực Mbappe bị gạch khỏi danh sách thi đấu.

Tiền đạo người Pháp đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 24 pha lập công nhưng vẫn chưa thể trở lại vì vấn đề ở gân kheo trái.

Chấn thương này khiến Mbappe phải ngồi ngoài từ cuối tháng 4 và tiếp tục làm suy yếu hàng công Real Madrid trong trận đấu quan trọng nhất phần còn lại của mùa giải.

Tiền đạo Kylian Mbappe bị gạch khỏi danh sách thi đấu trận Real Madrid làm khách Barcelona ở vòng 35 La Liga. Ảnh: AP

Sự vắng mặt của nhà vô địch World Cup 2018 đến đúng thời điểm Los Blancos đang rơi vào giai đoạn đầy bất ổn.

Trước trận "siêu kinh điển", Mbappe cũng chịu sức ép từ dư luận Tây Ban Nha. Một số CĐV Real Madrid cho rằng chân sút sinh năm 1998 đang thận trọng quá mức với chấn thương vì muốn giữ sức cho World Cup 2026.

Mbappe bác bỏ nghi ngờ này, đồng thời khẳng định bản thân hoàn toàn cam kết với CLB và tập trung tối đa cho quá trình hồi phục.

Trái lại, Barcelona bước vào trận đấu tại Camp Nou với cơ hội rất lớn để định đoạt cuộc đua vô địch. Đội bóng xứ Catalan đang hơn Real Madrid 11 điểm khi mùa giải còn 4 vòng nữa sẽ hạ màn. Do đó, chỉ cần thắng hoặc hòa trước đại kình địch, Barcelona sẽ chính thức giành chức vô địch La Liga mùa thứ hai liên tiếp.

Real Madrid bước vào trận El Clasico gần như chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa không chỉ phải ngăn Barcelona ăn mừng trước mặt mình mà còn cần một màn trình diễn đủ mạnh để xoa dịu bầu không khí nặng nề trong nội bộ đội bóng.

Tuần qua, Real Madrid liên tiếp vướng vào những sự cố không đáng có. Bộ đôi Federico Valverde và Aurelien Tchouameni mỗi người bị phạt 500.000 euro vì đánh nhau trên sân tập.

Vụ việc khiến Valverde bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện, không thể góp mặt tại "siêu kinh điển" với Barcelona.

Đó chưa phải vụ việc duy nhất bởi hậu vệ Alvaro Carreras cũng thừa nhận bản thân có "va chạm nhỏ" với đồng đội Antonio Rudiger trên sân tập.

Chuỗi biến cố nội bộ khiến mùa giải của Real Madrid càng trở nên u ám. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa, người được đôn lên thay tiền nhiệm Xabi Alonso hồi tháng 1, đội bóng Hoàng gia đang đối mặt nguy cơ mùa thứ hai liên tiếp trắng tay với các danh hiệu lớn.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Tây Ban Nha đồn đoán Chủ tịch Florentino Perez đang cân nhắc đưa HLV Jose Mourinho trở lại để vực dậy đội bóng thời gian tới.



