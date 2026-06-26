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World Cup 2026

Nicolas Pepe lập cú đúp, Bờ Biển Ngà lần đầu vượt vòng bảng World Cup

Đông Linh (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) – Nicolas Pepe tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao 2-0 ở lượt trận cuối bảng E, qua đó giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Ở lượt đấu quyết định, tân binh World Cup Curacao buộc phải giành chiến thắng trước Bờ Biển Ngà để nuôi hy vọng đi tiếp, do vậy, HLV Dick Advocaat giữ nguyên đội hình từng cầm hòa Ecuador 0-0. Trong khi đó, HLV Emerse Fae thực hiện bốn sự thay đổi, đáng chú ý là sự trở lại của Nicolas Pepe trên hàng công.

Cựu sao Arsenal lập công với bàn mở tỉ số trận đấu

Chính tiền đạo đang khoác áo Villarreal tạo nên khác biệt ngay ở phút thứ 7. Từ đường căng ngang thuận lợi của Yan Diomande, Pepe băng vào dứt điểm cận thành hiểm hóc, mở tỉ số và ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại một kỳ World Cup.

Nicolas Pepe lập cú đúp, Bờ Biển Ngà lần đầu vượt vòng bảng World Cup - Ảnh 1.

Nicolas Pepe trở lại và lập công

Curacao nỗ lực đáp trả khi Jurien Gaari sút chệch cột trong gang tấc. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đại diện châu Phi liên tục gây sức ép bằng những pha phối hợp tốc độ, nhưng Franck Kessie và Amad Diallo lại lúng túng, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt sau một quả tạt của Diomande.

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Ở chiều ngược lại, Curacao chỉ tạo được một tình huống đáng chú ý trước giờ nghỉ khi Leandro Bacuna đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm chệch cột gần.

Nicolas Pepe lập cú đúp, Bờ Biển Ngà lần đầu vượt vòng bảng World Cup - Ảnh 2.

Tài năng trẻ Yan Diomande vẫn là niềm cảm hứng của toàn đội Bờ Biển Ngà

Bước sang hiệp hai, Curacao dâng cao đội hình bởi họ cần ghi ít nhất hai bàn để lật ngược tình thế. Dẫu vậy, đội bóng Caribe thiếu sự sắc bén trong các pha tấn công. Sherel Floranus sút vọt xà, còn Tahith Chong là cầu thủ hiếm hoi tạo được sức ép lên khung thành Yahia Fofana.

Trong khi đối thủ mải mê tìm bàn gỡ, Bờ Biển Ngà tung đòn kết liễu ở phút 64. Ibrahim Sangare chọc khe chính xác để Pepe bứt tốc, khống chế gọn gàng trước khi cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Nicolas Pepe lập cú đúp, Bờ Biển Ngà lần đầu vượt vòng bảng World Cup - Ảnh 3.

Nicolas Pepe hoàn tất cú đúp, đưa Bờ Biển Ngà vào vòng 32

Curacao chỉ có hai cú sút trúng đích trong cả trận, đều thuộc về Tahith Chong, không đủ để tạo nên bất ngờ. Đội bóng xếp hạng 82 FIFA đành khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử, dù đã để lại nhiều dấu ấn với tinh thần thi đấu quả cảm.

Về phần mình, Bờ Biển Ngà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup, đồng thời cũng là lần đầu giành hai chiến thắng trong cùng một kỳ World Cup. Đội bóng của HLV Emerse Fae sẽ chạm trán đội nhì bảng I, nhiều khả năng là Pháp hoặc Na Uy, ở vòng 1/16 diễn ra tại Dallas.

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