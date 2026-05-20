"Niềm tin" thắng lớn sáng tác phim ngắn tuyên truyền bầu cử

Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số với hình thức sáng tác phim ngắn chào mừng trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng ngày 20-5 tại Trung tâm Văn hóa và triển lãm TP HCM (97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, TPHCM).

Chuyển đổi phương thức tuyên truyền

Liên hoan do Sở Văn hóa Thể thao (VH-TT) TPHCM tổ chức, chủ đề "Cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số". Mục đích liên hoan nhằm tạo môi trường để các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tính sáng tạo trong xây dựng sản phẩm truyền thông số; từng bước chuyển đổi phương thức tuyên truyền từ hình thức truyền thống sang mô hình truyền thông hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ và thói quen tiếp nhận thông tin của người dân trên không gian số.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố, Phó Trưởng Ban giám khảo liên hoan, nhận xét: "Liên hoan đã ghi nhận 120 đơn vị đăng ký tham gia, với 80 tác phẩm dự thi được gửi về. Qua vòng sơ tuyển, 58 tác phẩm vào vòng chấm chính thức. Đây là con số rất đáng ghi nhận, cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các địa phương, đơn vị đối với hình thức tuyên truyền mới mẻ, hiện đại và giàu tính sáng tạo.

Trong quá trình chấm chọn, Ban Giám khảo làm việc trên tinh thần khách quan, công tâm, nghiêm túc và trách nhiệm, bám sát hệ thống tiêu chí ban hành, tập trung vào các nội dung trọng tâm: tính đúng đắn của nội dung tuyên truyền; tính sáng tạo trong xây dựng kịch bản; hiệu quả nghệ thuật trong cách thể hiện; kỹ thuật quay dựng; chất lượng hình ảnh, âm thanh; khả năng lan tỏa và hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số".

Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, một điểm đáng ghi nhận là một số đơn vị đã mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số vào quá trình xây dựng nội dung, xử lý hình ảnh, lồng tiếng, dựng phim, qua đó mở ra hướng tiếp cận mới trong hoạt động tuyên truyền trên nền tảng số.

Tác phẩm giành giải nhất là "Niềm tin" của UBND phường Tân Bình. Hai tác phẩm giải nhì thuộc về UBND phường Phú Lợi với "Tuổi rẻ và quyền làm chủ đất nước", UBND xã Phước Hòa với "Hiểu hết mà không biết". Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 4 tác phẩm giải ba, 20 giải khuyến khích cùng 5 giải phụ.