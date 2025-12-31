Niềm vui có nhà mới

Sau hơn một tháng gồng mình vượt qua trận lũ lịch sử, người dân các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang dần tìm lại nhịp sống thường ngày. Những căn nhà mới kiên cố lần lượt được bàn giao, giúp bà con an cư, vượt qua khó khăn để vươn lên.

Ấm nhà, ấm lòng

Tại buổi lễ bàn giao nhà, ông La Lan Yên (ngụ xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) đứng lặng hồi lâu trước căn nhà mới vừa hoàn thiện. Ký ức về thời điểm căn nhà cũ bị mưa lũ đánh sập vẫn khiến ông không giấu được cảm xúc.

"Khi nhìn nhà sập, vợ chồng tôi chỉ biết khóc. Cuộc sống khó khăn, gia đình không biết lấy đâu ra tiền để dựng lại. May mắn, gia đình tôi đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới. An cư rồi thì chúng tôi yên tâm khôi phục sản xuất để ổn định cuộc sống" - ông Yên chia sẻ.

Gia đình ông Yên là một trong 16 hộ dân ở xã Xuân Lãnh được Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đảm trách xây dựng lại nhà ở trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung".

Anh Nguyễn Ngọc Trí (ngụ thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cho biết tháng 11-2025, gia đình anh vay mượn gần 400 triệu đồng để xây căn nhà cấp 4, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt vừa làm nơi buôn bán. Thế nhưng, đúng một tuần sau khi căn nhà hoàn thiện, lũ ập về cuốn trôi tất cả. "Gia đình tôi tuyệt vọng, không ai dám nghĩ đến sẽ có nhà mới để ở. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội, chỉ sau hơn 20 ngày khởi công, gia đình tôi đã được bàn giao căn nhà mới" - anh Trí xúc động bày tỏ.

Sáng cuối năm, mưa lất phất rơi trên vùng quê xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Cái lạnh len qua từng con ngõ nhỏ, nhưng trước căn nhà còn thơm mùi vữa mới của bà Lương Thị Mai, không khí lại ấm áp lạ thường.

Hơn một tháng trước, cơn bão số 13 quật đổ hoàn toàn căn nhà cũ của bà Mai. Giữa đêm mưa gió, bà và người thân được lực lượng công an kịp thời đưa đến nơi an toàn. Dẫu người được cứu nhưng nỗi lo "màn trời chiếu đất" vẫn đè nặng...

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng hỗ trợ kinh phí và trực tiếp tổ chức xây dựng nhà mới cho bà Mai. "Suốt 16 ngày thi công, mưa nhiều khiến tiến độ gặp không ít khó khăn. Những ngày hiếm hoi trời khô ráo, cán bộ, chiến sĩ lại tranh thủ tăng ca, đẩy nhanh công việc để gia đình bà Mai sớm có chỗ ở ổn định" - thượng úy Lý Ngọc Truân, cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai - đơn vị chủ trì xây dựng, kể.

Cùng thời điểm đó, tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, gia đình ông Nguyễn Hữu Ái cũng đón niềm vui lớn khi căn nhà mới chính thức được bàn giao. Đây là căn nhà đầu tiên hoàn thành trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung", do Trung đoàn Thông tin 29 đảm nhận triển khai.

Niềm vui của bà Nguyễn Thị Hương Lan (xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) khi nhận bàn giao căn nhà được xây mới từ “Chiến dịch Quang Trung”Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Tái định cư ở khu vực an toàn

Trong căn nhà mới vừa được Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao chưa lâu, gia đình bà Nguyễn Thị Hương Lan (xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) tất bật sửa soạn vật dụng, trang trí để sớm ổn định cuộc sống.

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11-2025, toàn bộ nhà cửa, vườn tược và tài sản của gia đình bà Lan bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng, không còn nơi trú ngụ. Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí hơn 200 triệu đồng để sửa chữa, xây nhà mới cho gia đình bà Lan.

Cách xã Quảng Lập không xa là xã D'ran, 4 căn nhà tái định cư cho 4 hộ gia đình gồm ông Trần Văn Phú, ông Nguyễn Văn Thơ, bà Lê Thị Thu Trang, ông Nguyễn Công Định cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Ông Trần Văn Phú cho biết đợt lũ vừa qua đã làm căn nhà và 1,5 ha hoa màu của gia đình bị cuốn sạch. "Tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà mới tái định cư, không còn ở khu vực nguy hiểm ven sông Đa Nhim như trước. Đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình tôi vượt qua khó khăn" - ông Phú nói.

Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Hữu ÁiẢnh: ĐỨC ANH

Vượt nắng, thắng mưa dựng nhà cho dân

Ngày 30-12, Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 - đã trực tiếp đến thăm, kiểm tra và động viên lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang xây dựng nhà cho người dân tại 2 xã Đại Lãnh và Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa.

Tại các điểm thi công, những người lính lấm lem bùn đất, mồ hôi hòa cùng nước mưa, miệt mài làm việc từ sáng sớm đến tối muộn... Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của các lực lượng tham gia chiến dịch; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình và tiến độ thi công.

Cũng tại xã Suối Hiệp, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã tổ chức lễ bàn giao nhà mới cho gia đình bà Võ Thị Thu - hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ. Buổi lễ không rộn ràng nhưng đong đầy cảm xúc.

Ngôi nhà mới của bà Thu - căn nhà thứ 11 do Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng - hoàn thành chỉ sau hơn 20 ngày thi công thần tốc.

Sau 25 ngày phát động "Chiến dịch Quang Trung", ngày 30-12, căn nhà của ông Nguyễn Văn Đức (thôn Đồng Xuân, xã Lộc An) đã được UBND TP Huế xây dựng hoàn tất, bàn giao cho gia đình.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết đến nay, TP Huế đã hoàn thành sửa chữa 40/40 căn, xây mới hoàn thành 2 căn tại xã Lộc An; 3 căn còn lại tại xã Khe Tre đã đạt trên 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 16-1-2026.

Ngày 15-1-2026, hoàn thành toàn bộ chiến dịch Sáng 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Chỉ sau hơn 1 tháng phát động "Chiến dịch Quang Trung", đến ngày 30-12, tại các tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 34.759 ngôi nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra. Cùng với đó, đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà, đạt 100%; trong đó đã hoàn thành 671 nhà (đạt 42%), số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1-2026. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là Đắk Lắk, Gia Lai, huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhân dân chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung". Th.Linh

Ông PHƯƠNG VĂN LÀNH - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk: "Lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản nhưng không thể cuốn đi sự đoàn kết, yêu thương và tinh thần quân với dân. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động hỗ trợ thêm những vật dụng thiết yếu như xoong nồi, bếp gas…, để niềm vui an cư thêm trọn vẹn". Ông NGUYỄN CẢ (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk): "Suốt hơn 20 ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) bất kể thời tiết nắng mưa, làm việc quên ngày đêm. Nhờ vậy, gia đình tôi sớm có ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống". Bà LƯƠNG THỊ MAI (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai): "Tôi già rồi, chỉ mong có chỗ che nắng che mưa. Được công an và chính quyền quan tâm thế này, tôi biết ơn lắm, và hơn hết là quyết sách thần tốc mang tên "Chiến dịch Quang Trung". Bà VÕ THỊ THU (xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa): "Với gia đình tôi, căn nhà này không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng, là động lực để vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống". Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN (xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng): "Nếu không có "Chiến dịch Quang Trung", gia đình tôi không biết bao giờ mới có thể dựng lại được ngôi nhà sau thiên tai".



