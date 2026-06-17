Niềm vui của du khách Nga tại trụ sở công an ở TPHCM

Ngày 17-6, Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) cho biết đã tìm lại hộ chiếu cùng nhiều tài sản cho 3 du khách Nga.

Trước đó, chiều 16-6, anh Kitkin Daniil (SN 2001) cùng hai người bạn quốc tịch Nga hốt hoảng đến Công an phường Đông Hưng Thuận trình báo việc để quên tài sản trên taxi. Nam du khách cho biết điện thoại vẫn còn tín hiệu định vị trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Du khách vui mừng khi nhận lại tài sản

Theo anh Daniil, chiếc điện thoại iPhone 17 Pro còn lưu giữ nhiều dữ liệu cá nhân, thông tin liên lạc, hình ảnh, tài liệu và kế hoạch cho chuyến du lịch tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ba lô còn có đồng hồ, nhẫn và vòng tay là những tài sản có giá trị, mang nhiều ý nghĩa kỷ niệm đối với anh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Đông Hưng Thuận đã triển khai các biện pháp xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm tài sản.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định, liên hệ được tài xế taxi chở anh Kitkin Daniil.

Tài xế đã kiểm tra xe và liên hệ công an phường, phối hợp trao trả tài sản cho anh Kitkin Daniil.

Nhận lại tài sản của mình, anh Daniil cùng hai người bạn không giấu được niềm vui và sự xúc động. Các du khách đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, nhiệt tình và thân thiện trong quá trình hỗ trợ.



