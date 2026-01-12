HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kiểm tra camera, bệnh viện trả lại nhẫn vàng do người bệnh đánh rơi

B.Vân

(NLĐO) - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã kiểm tra hệ thống camera để xác định người đánh rơi vàng và trao trả lại.

Ngày 12-1, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng đã trao trả chiếc nhẫn vàng 2 chỉ cho một bệnh nhân đánh rơi trong quá trình đến khám.

Theo bệnh viện, khoảng 7 giờ cùng ngày, trong lúc cởi áo khoác để đo huyết áp, bà Đồng Thị Sau (SN 1963, trú thôn 1, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) vô ý làm rơi chiếc nhẫn vàng cất trong túi áo. Thời điểm này, khu vực đo huyết áp có nhiều bệnh nhân đang chờ khám.

Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng trả lại nhẫn vàng cho bệnh nhân đánh rơi - Ảnh 1.

Bà Đồng Thị Sau nhận lại chiếc nhẫn vàng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Chiếc nhẫn sau đó được chị Hồ Thị Diễm (SN 1993, trú tỉnh Quảng Ngãi), cũng là bệnh nhân đang thăm khám tại bệnh viện, nhặt được. 

Ngay khi nhặt được, chị Diễm đã chủ động bàn giao tài sản cho nhân viên y tế, thay vì trực tiếp tìm người đánh rơi, nhằm bảo đảm đúng quy trình và tránh xảy ra nhầm lẫn.

Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hệ thống camera và xác định người đánh rơi là bà Đồng Thị Sau. Bệnh viện đã trao trả lại cho bà.

Nhận lại tài sản, bà Sau bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước nghĩa cử trung thực của chị Hồ Thị Diễm, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng khuyến cáo người bệnh và người nhà hạn chế mang theo tài sản có giá trị khi đi khám, chữa bệnh; đồng thời nâng cao ý thức bảo quản tư trang cá nhân để tránh thất lạc.

Đà Nẵng Bệnh viện Ung bướu nhẫn vàng
