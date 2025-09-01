HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Niềm vui lớn của 167 phạm nhân ở Trại giam Đồng Sơn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong hơn 3.400 phạm nhân tại Trại giam Đồng Sơn, 167 người được đặc xá tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh 2-9.

Ngày 1-9, Trại giam Đồng Sơn (Cục C10, Bộ Công an) công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trong hơn 3.400 phạm nhân đang chấp hành án, 167 người đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn. 

Lãnh đạo Trại giam Đồng Sơn cho biết đặc xá thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, khuyến khích phạm nhân cải tạo tiến bộ. Những người được trở về tự do được kỳ vọng sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích.

- Ảnh 1.

Đại tá Lê Phi Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao các Quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh

Cùng ngày, Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh Quảng Trị cũng công bố quyết định đặc xá cho 15 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại tạm giam, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Sau buổi lễ, các thủ tục cần thiết như cấp căn cước, quần áo… được hoàn tất để họ nhanh chóng trở về với gia đình.

Người dân Quảng Trị vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9

Người dân Quảng Trị vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Để kịp thời chi trả kinh phí tặng quà Quốc khánh 2-9, các địa phương ở Quảng Trị đang khẩn trương triển khai.

Bão số 6 tiến vào Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, mưa lớn dồn dập

(NLĐO) - Bão số 6 dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Cựu binh chiến trường Thành cổ Quảng Trị xúc động xem tổng hợp luyện diễu binh đại lễ A80

(NLĐO)- Từ Quảng Ninh đến Hà Nội, cựu binh Lê Hồng Tư có mặt từ sớm trên đường Nguyễn Thái Học để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

đặc xá 2025 Trại giam Đồng Sơn tỉnh Quảng trị Quảng Trị tha tù trước thời hạn
