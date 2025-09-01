Niềm vui lớn của 167 phạm nhân ở Trại giam Đồng Sơn

Ngày 1-9, Trại giam Đồng Sơn (Cục C10, Bộ Công an) công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trong hơn 3.400 phạm nhân đang chấp hành án, 167 người đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn.

Lãnh đạo Trại giam Đồng Sơn cho biết đặc xá thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, khuyến khích phạm nhân cải tạo tiến bộ. Những người được trở về tự do được kỳ vọng sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích.

Đại tá Lê Phi Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao các Quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh

Cùng ngày, Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh Quảng Trị cũng công bố quyết định đặc xá cho 15 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại tạm giam, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Sau buổi lễ, các thủ tục cần thiết như cấp căn cước, quần áo… được hoàn tất để họ nhanh chóng trở về với gia đình.