Nguyên Vũ lấy doanh thu của bài hit góp vào quỹ "Vì nụ cười trẻ em"

Nguyên Vũ đấu với AI, bất ngờ thắng lớn

Ca sĩ Nguyên Vũ

Mới đây, Nguyên Vũ gây chú ý khi quyết định mua bài nhạc do AI thể hiện "Say một đời vì em" - để hát. Bất ngờ, ca khúc nhận nhiều lượt yêu thích từ khán giả, nhất là cộng đồng mạng đã chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc như TikTok, Facebook, YouTube... thu về doanh thu ổn định từ MV này.

Trước phần thắng doanh thu của "Say một đời vì em" - ca sĩ Nguyên Vũ đã quyết định tặng toàn bộ nguồn thu này cho quỹ "Vì nụ cười trẻ em".

Với ca sĩ Nguyên Vũ, hành động này đơn thuần là sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ đối với cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ "Vì Nụ cười trẻ em" là một tổ chức hoạt động với sứ mệnh mang lại nụ cười và tương lai tươi sáng cho các em nhỏ kém may mắn.

Sự chung tay của ca sĩ Nguyên Vũ và những người yêu nhạc sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp quỹ có thêm nguồn lực để thực hiện các hoạt động ý nghĩa như: Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh, giúp các em có cơ hội được sống khỏe mạnh và phát triển bình thường. Tài trợ học bổng, tạo điều kiện cho các em được đến trường, trang bị kiến thức và hành trang để vững bước vào tương lai. Cải thiện điều kiện sống, xây dựng trường học, nhà tình thương, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các em. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm mang lại những giây phút hạnh phúc, khơi dậy niềm vui và sự hồn nhiên vốn có của tuổi thơ.

Nguyên Vũ: sức mạnh nghệ thuật và “Vì nụ cười trẻ em" - chung tay vì tương lai!

Ca sĩ Nguyên Vũ với hành động ý nghĩa

Việc ca sĩ Nguyên Vũ lựa chọn ủng hộ cho "Vì nụ cười trẻ em" là một minh chứng cho thấy sức mạnh lan tỏa của nghệ thuật, khi nó không chỉ mang lại giá trị giải trí mà còn có thể tạo ra những tác động tích cực, sâu sắc đến xã hội.

"Chúng tôi kêu gọi quý khán giả, người hâm mộ và cộng đồng cùng lan tỏa thông điệp này. Hãy cùng nhau thưởng thức MV "Say một đời vì em", ủng hộ cho sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này và chung tay góp sức vì một tương lai tươi đẹp hơn cho các em nhỏ.

Mỗi lượt xem, mỗi lượt chia sẻ đều là một hành động thiết thực, mang yêu thương và hy vọng đến với các bé. Sự đóng góp của bạn, dù lớn hay nhỏ, đều vô cùng quý giá và sẽ góp phần thắp lên những nụ cười, mang lại niềm vui cho những hoàn cảnh cần sự sẻ chi" - ca sĩ Nguyên Vũ tâm huyết.