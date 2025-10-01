Nguyên Vũ lấy doanh thu của bài hit góp vào quỹ "Vì nụ cười trẻ em"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nguyên Vũ lấy doanh thu của bài hit góp vào quỹ "Vì nụ cười trẻ em"

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Nguyên Vũ quyết lấy trọn doanh thu bản hit "Say một đời vì em" tặng cho quỹ Vì nụ cười trẻ em.

Nguyên Vũ đấu với AI, bất ngờ thắng lớn

Nguyên Vũ lấy doanh thu của bài hit góp vào quỹ "Vì nụ cười trẻ em" - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyên Vũ

Mới đây, Nguyên Vũ gây chú ý khi quyết định mua bài nhạc do AI thể hiện "Say một đời vì em" - để hát. Bất ngờ, ca khúc nhận nhiều lượt yêu thích từ khán giả, nhất là cộng đồng mạng đã chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc như TikTok, Facebook, YouTube... thu về doanh thu ổn định từ MV này.

Trước phần thắng doanh thu của "Say một đời vì em" - ca sĩ Nguyên Vũ đã quyết định tặng toàn bộ nguồn thu này cho quỹ "Vì nụ cười trẻ em".

Với ca sĩ Nguyên Vũ, hành động này đơn thuần là sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ đối với cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ "Vì Nụ cười trẻ em" là một tổ chức hoạt động với sứ mệnh mang lại nụ cười và tương lai tươi sáng cho các em nhỏ kém may mắn.

Sự chung tay của ca sĩ Nguyên Vũ và những người yêu nhạc sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp quỹ có thêm nguồn lực để thực hiện các hoạt động ý nghĩa như: Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh, giúp các em có cơ hội được sống khỏe mạnh và phát triển bình thường. Tài trợ học bổng, tạo điều kiện cho các em được đến trường, trang bị kiến thức và hành trang để vững bước vào tương lai. Cải thiện điều kiện sống, xây dựng trường học, nhà tình thương, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các em. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm mang lại những giây phút hạnh phúc, khơi dậy niềm vui và sự hồn nhiên vốn có của tuổi thơ.

Nguyên Vũ: sức mạnh nghệ thuật và “Vì nụ cười trẻ em" - chung tay vì tương lai!

Nguyên Vũ lấy doanh thu của bài hit góp vào quỹ "Vì nụ cười trẻ em" - Ảnh 2.

Ca sĩ Nguyên Vũ với hành động ý nghĩa

Việc ca sĩ Nguyên Vũ lựa chọn ủng hộ cho "Vì nụ cười trẻ em" là một minh chứng cho thấy sức mạnh lan tỏa của nghệ thuật, khi nó không chỉ mang lại giá trị giải trí mà còn có thể tạo ra những tác động tích cực, sâu sắc đến xã hội.

"Chúng tôi kêu gọi quý khán giả, người hâm mộ và cộng đồng cùng lan tỏa thông điệp này. Hãy cùng nhau thưởng thức MV "Say một đời vì em", ủng hộ cho sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này và chung tay góp sức vì một tương lai tươi đẹp hơn cho các em nhỏ.

Mỗi lượt xem, mỗi lượt chia sẻ đều là một hành động thiết thực, mang yêu thương và hy vọng đến với các bé. Sự đóng góp của bạn, dù lớn hay nhỏ, đều vô cùng quý giá và sẽ góp phần thắp lên những nụ cười, mang lại niềm vui cho những hoàn cảnh cần sự sẻ chi" - ca sĩ Nguyên Vũ tâm huyết.

Tin liên quan

Nguyên Vũ tuyên chiến với AI

Nguyên Vũ tuyên chiến với AI

(NLĐO) - Say một đời vì em, dự án mang tính bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Nguyên Vũ.

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Trước sự tàn phá của cơn bão số 10 Bualoi, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng gởi chút tầm lòng cho người dân bị ảnh hưởng.

Đức Phúc làm gì với khoản thưởng 9 tỉ đồng?

(NLĐO) - Đức Phúc quyết định trích 1 tỉ đồng từ tiền thưởng quán quân Intervision 2025 giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi).

ca sĩ Nguyên Vũ Nguyên Vũ Nguyên Vũ với hành động nhân ái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo