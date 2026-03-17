Ninh Dương Story xuất hiện ở Timesquare

Kai Đinh và Ninh Dương Story xuất hiện trên billboard ở Quảng trường Thời Đại

Kai Đinh và Ninh Dương Story xuất hiện trên billboard ở Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ)

Mới đây, hình ảnh của Kai Đinh và Ninh Dương Story đã xuất hiện trên billboard tại Quảng trường Thời Đại (Times Square) ở New York, Mỹ.

Đây là hoạt động quảng bá thuộc chiến dịch GLOW - nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và những câu chuyện đa dạng trong âm nhạc, mà Kai Đinh được Spotify Global lựa chọn trở thành một trong những nghệ sĩ đại diện cho cộng đồng LGBTQIA+.

Kai Đinh chia sẻ: "Kai muốn gửi lời cảm ơn đến Ninh Dương Story, hai người bạn đã mang đến thật nhiều cảm hứng để "Mình ơi" được viết ra và cùng Kai đi qua hành trình này.

Chúng mình đều tin vào một thế giới mà ở đó mỗi người đều có thể tự do trở thành chính mình, miễn là con người đó góp phần làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp và đáng sống hơn.

Được đồng hành cùng chiến dịch GLOW là một sự ghi nhận rất ý nghĩa với Kai, vì nó cho Kai biết rằng triết lý âm nhạc mà mình theo đuổi suốt bấy lâu nay đã được nhìn thấy và được ủng hộ. Cột mốc này sẽ là động lực để Kai tiếp tục sáng tạo trên hành trình âm nhạc của mình".

Kai Đinh và Ninh Dương Story xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại trong chiến dịch "Glow" - vinh danh Nghệ sĩ LGBTQIA+ của Spotify

Bộ đôi Ninh Dương cũng bày tỏ cảm xúc trong lần đầu tiên xuất hiện trên billboard của Quảng trường Thời Đại: "Việc "Mình ơi" được xuất hiện trong chiến dịch này là một trải nghiệm thật sự mới mẻ và đặc biệt với bọn mình. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Dương có một sản phẩm âm nhạc xuất hiện trên billboard ở Times Square, nên cảm giác vừa bất ngờ vừa xúc động. Bọn mình rất vinh dự khi được đồng hành cùng anh Kai Đinh để kể câu chuyện nhỏ của hai đứa qua âm nhạc. Cảm ơn anh Kai vì đã cho bọn em cơ hội được xuất hiện cùng trong một chiến dịch ý nghĩa như thế này".

Ninh Dương Story hát nhạc Kai Đinh

Trong dịp đầu tháng 3, Kai Đinh chính thức giới thiệu đến khán giả sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Mình ơi". Ca khúc được Kai Đinh lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của Ninh Dương Story và phát hành tới hai phiên bản: một do Kai Đinh và Nguyễn Tùng Dương thể hiện, cùng một bản song ca đặc biệt của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương.

Ca khúc "Mình ơi" của Ninh Dương Story đã nhanh chóng giành vị trí Top 1 bảng xếp hạng iTunes Việt Nam, Top 4 bảng xếp hạng Zing Chart.

Ngay sau khi phát hành, ca khúc "Mình ơi" của Ninh Dương Story đã nhanh chóng giành vị trí Top 1 bảng xếp hạng iTunes Việt Nam, Top 4 bảng xếp hạng Zing Chart. Trước đó, ca khúc "Mình ơi" do Kai Đinh thể hiện cũng đạt được Top 1 bảng xếp hạng Zing Chart và Top 2 bảng xếp hạng iTunes Việt Nam.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ để lại bình luận tích cực cho sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Kai Đinh và bộ đôi Ninh Dương.

Bộ đôi Ninh Dương cho biết đã yêu thích ca khúc "Mình ơi" ngay từ lần đầu tiên Kai Đinh gửi bản demo: "Bọn mình cảm nhận được anh Kai thực sự yêu quý hai đứa qua cách anh truyền tải những lời tâm sự của cả hai vào bài hát, từ những cảm xúc khi mới bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Thú thực là bọn mình không bao giờ gọi nhau ở nhà là 'Mình ơi' hết, vì… sến quá.

Nhưng khi anh Kai sử dụng từ 'Mình ơi' cho bài hát này, bọn mình cũng giật mình nhìn lại và nhận ra hai đứa đã đi một chặng đường đủ dài cùng nhau để cảm thấy chữ 'Mình ơi' tuy sến mà lại rất phù hợp với chương hiện tại trong cuộc đời".