Lê Phương lả lơi, nóng bỏng nhưng Quốc Huy nhìn là cười

Lê Phương hóa Phương Khánh lả lơi, quyến rũ còn Quốc Huy là Đức Anh trưởng thành nhưng nội tâm như con nít!

Phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay" của đạo diễn Vũ Khắc Tuận, nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội sau những tập đầu phát sóng. Những câu thoại "thả thính" hài hước của Lê Phương và Quốc Huy bất ngờ viral, trở thành trend "bận đồ" được nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên cùng khán giả hưởng ứng.

Bên cạnh đó, sự đáng yêu của cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng trong các phân đoạn thanh xuân vườn trường cũng được chia sẻ rộng rãi, góp phần giúp bộ phim vào tốp 3 bảng xếp hạng thảo luận về phim ảnh trên mạng xã hội (theo SocialTrend - YouNet Media) với nhiều phản hồi tích cực về nội dung lẫn hình ảnh.

Phương Khánh và Đức Anh trên màn ảnh

Nàng lả lơi, quyến rũ, thích chủ động và cũng khoái trêu ghẹo

Chàng thì vẻ ngoài trưởng thành nhưng nội tâm như con nít

Trong phim, Lê Phương hóa thân vai Phương Khánh và Quốc Huy vai Đức An. Cả hai có mối quan hệ bắt đầu từ "tình một đêm" với loạt lời thoại táo bạo và hài hước. Lê Phương khẳng định đây là vai diễn gần như thay đổi hoàn toàn hình ảnh của cô trên màn ảnh.

"Phương Khánh là nhân vật có học thức, cá tính mạnh, gu thẩm mỹ cao và gia thế không tầm thường. Cô ấy có chút lả lơi, quyến rũ, một chút hiện đại, chủ động và thích trêu ghẹo" - Lê Phương nhận xét.

Quốc Huy cho rằng Đức Anh là hình tượng khác biệt và mới mẻ với anh. Bên ngoài, Đức Anh trưởng thành, đĩnh đạc nhưng bên trong như con nít, không bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc trong tình cảm.

"Chính Lê Phương là người bắt tôi thoại những câu đó. Tại sao trong đầu Lê Phương có thể nghĩ ra những câu thoại như vậy. Tôi là không nghĩ ra được rồi" - Quốc Huy kể.

Do quen biết cả gia đình nhau ngoài đời, cả hai cho biết ban đầu e dè khi đọc kịch bản và thực hiện cảnh nóng vì "sượng".

"Phải xem mình là người độc thân, chưa có gia đình, thích nhau thì cần nồng cháy, cuồng nhiệt trong đó. Tuy nhiên, vì biết rõ cuộc sống thật của nhau nên đặt tâm lý vào cảnh yêu đương thấy rất mắc cười" - Quốc Huy bày tỏ.

Lê Phương kể cả hai phải tự làm tâm lý với nhau trước, nói chuyện và trêu ghẹo để thoải mái hơn. Nhưng khi quay thì cứ cười, diễn không được. Những cảnh đó còn căng thẳng hơn lúc diễn bi kịch".

Cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng được khán giả tích cực "đẩy thuyền"

Vào vai thiếu gia có phần ngông nghênh nhưng thực chất si tình, chuẩn "chất liệu bạn trai", nhân vật Triệu Phú của Võ Điền Gia Huy khiến một số người xem liên tưởng đến nam chính bad boy Sila (Tor Thanapob đóng) trong "Con tim sắt đá", hiện tượng màn ảnh Thái một thời.

Thiếu gia Triệu Phú

Cặp oan gia thời cắp sách đến trường

Sự đẹp đôi của Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng, cùng cảnh hôn ngay từ tập đầu và những tương tác thân thiết ngoài đời, cũng khiến nhiều khán giả hào hứng "đẩy thuyền" cho cặp đôi.

Phim còn có sự tham gia của: Hồng Ánh, NSND Lan Hương, NSƯT Mỹ Duyên, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai, Ngọc Tưởng, Tuyền Mập,...

"Vì mẹ anh phán chia tay" phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20 giờ thứ sáu, thứ bảy hằng tuần.