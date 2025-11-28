Nỗ lực “hồi sinh” làng nghề bánh tráng Phú An

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nỗ lực “hồi sinh” làng nghề bánh tráng Phú An

Bài và ảnh: Hồng Anh

(NLĐO) - Với người dân Phú An, bánh tráng không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là nếp sống gắn bó qua nhiều thế hệ

Từng là nghề truyền thống nuôi sống nhiều thế hệ ở xã Phú An (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ), làng bánh tráng nức tiếng nơi đây đang đối mặt nguy cơ bị mai một nếu không có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Một thời hưng thịnh

Nghề làm bánh tráng tại Phú An hình thành cách đây hàng chục năm, xuất phát từ những hộ gia đình sống chủ yếu ở ấp Bến Liễu, Phú Thuận, Bến Giảng. Nhờ nguồn gạo ngon và bàn tay khéo léo của người thợ, bánh tráng Phú An từng được thương lái từ nhiều vùng lân cận tìm đến đặt mua với số lượng lớn.

Thời kỳ hưng thịnh nhất cả xã có hơn 100 hộ theo nghề, trở thành vùng trung tâm sản xuất bánh tráng lớn nhất tỉnh Bình Dương (cũ). Đó là những năm 1980 - 1990, khói lò phủ trắng mái nhà, tiếng chày giã bột luôn hiện hữu mỗi sáng. Những sạp phơi bánh xếp dày đặc tạo nên bức tranh sinh hoạt đặc trưng của vùng quê này.

Nỗ lực “hồi sinh” làng nghề bánh tráng Phú An - Ảnh 1.

Bà Hai đang kiểm tra chất lượng của từng mẻ bánh trước khi đóng gói.

Ông Nguyễn Thanh Răng, Tổ trưởng Tổ hợp tác bánh tráng Phú An vẫn nhớ rõ giai đoạn nghề "ăn nên làm ra". "Lúc đó, nhà nào cũng có một bếp, nhiều thì 4-5 bếp hoạt động cùng lúc. Đặc biệt, vào những ngày cận Tết, làm không kịp bán. Đi đến đâu cũng thấy các sạp phơi bánh, mùi thơm của bánh thì tỏa cả một vùng" - ông kể với giọng tự hào.

Quy trình làm bánh tráng đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ, từ khâu chọn nguyên liệu, ngâm, xay bột, tráng bánh đến phơi bánh và đóng gói. Mỗi công đoạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Bánh tráng Phú An nổi tiếng dai, dẻo, không giòn bể khi cuốn vì thế luôn được thực khách ưa chuộng và đến mua lại nhiều lần.

Nỗ lực “hồi sinh” làng nghề bánh tráng Phú An - Ảnh 2.

Bà Tươi luôn đau đáu nỗi lo truyền nghề cho thế hệ sau.

Dù đã có một phần máy móc hỗ trợ nhưng công đoạn tráng bánh và phơi bánh vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thợ. Một chiếc bánh tráng đạt chuẩn phải mỏng đều, không bị rỗ mặt và khi cầm lên có độ mềm vừa phải. Đây cũng là lý do nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và cảm nhận tinh tế của người thợ trong từng bước.

Bà Hai, 70 tuổi, nhân công tại xưởng sản xuất bánh tráng Thanh Răng, chia sẻ: "Tôi đã làm ở đây đến nay hơn 13 năm. Hồi đó, bánh tráng làm hoàn toàn bằng thủ công, không có máy móc như bây giờ nên người thợ phải khéo, phải quen tay thì mới làm ra được những mẻ bánh ngon. Giờ tuổi cao, sức khỏe cũng yếu dần nhưng còn làm được ngày nào tôi vẫn muốn tiếp tục với nghề".

Nỗi lo nghề mai một

Những năm gần đây, làng nghề bánh tráng Phú An không còn nhộn nhịp như trước. Từ gần trăm hộ làm nghề đến nay toàn xã chỉ còn khoảng dưới 5 hộ làm bánh, trong đó 1-2 hộ sản xuất nhỏ lẻ. Nhiều người trẻ trong vùng cũng không mặn mà theo nghề, các hộ chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác khiến làng nghề đứng trước nguy cơ mai một.

Nỗ lực “hồi sinh” làng nghề bánh tráng Phú An - Ảnh 3.

Không còn cảnh thương lái đến đặt mua số lượng lớn, bánh tráng giờ đây phải chia nhỏ, đóng gói giao trực tiếp đến các tiệm buôn bán nhỏ lẻ.

Ông Nguyễn Thanh Răng cho biết: "Tôi đã đầu tư máy móc hỗ trợ để giảm chi phí nhân công, nâng sản lượng bánh hằng ngày. Nhưng khó khăn vẫn nhiều, vốn hạn hẹp, sân phơi nhỏ, chưa có bao bì, nhãn mác. Trong khi thị trường đối mặt với sự cạnh tranh của các cơ sở quy mô lớn ở những tỉnh lân cận khiến người dân càng khó trụ lại với nghề".

Bà Hồng Tươi (vợ ông Nguyễn Thanh Răng) cũng bày tỏ thêm: "Nhiều lúc muốn truyền nghề cho con cháu nhưng hiếm ai chịu học nghề. Bây giờ, nhiều công ty, nhà máy cung cấp việc làm ổn định với mức lương cao nên đa số người dân trong vùng đều chuyển nghề".

Để nỗ lực giữ nghề truyền thống, từ năm 2014, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương (cũ) đã thành lập Tổ hợp tác bánh tráng Phú An với mục đích nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước và tháo gỡ những khó khăn mà các hộ gia đình theo nghề đang đối mặt. Tuy nhiên, sau nhiều năm làng nghề vẫn chưa thể phát triển bền vững.

Nỗ lực “hồi sinh” làng nghề bánh tráng Phú An - Ảnh 4.

Máy cắt bánh được đầu tư cách đây hơn một thập kỷ vẫn được duy trì hoạt động.

Người dân Phú An vẫn luôn kỳ vọng chính quyền hỗ trợ đăng ký thương hiệu, tạo điều kiện vay vốn và cơ sở vật chất để mở rộng quy mô, đồng thời quan tâm hơn về việc áp dụng công nghệ, máy móc hiện đại vào quy trình sản xuất. Mặt khác, địa phương cần thực hiện mô hình du lịch trải nghiệm, liên kết du lịch với địa đạo Tam Giác Sắt hay làng tre Phú An để giúp quảng bá sản phẩm, thu hút khách tham quan và tạo thêm thu nhập cho người làm nghề.

Bánh tráng Phú An không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của văn hóa địa phương, là di sản của những bàn tay khéo léo và tâm huyết của người dân nơi đây. Khói lò hôm nay đã nhạt đi nhiều, nhưng nếu có sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền cùng sự bền bỉ của những người thợ lâu năm, làng nghề bánh tráng Phú An hoàn toàn có thể trở lại thời hoàng kim như trước.

Nỗ lực “hồi sinh” làng nghề bánh tráng Phú An - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Hạt muối Lý Nhơn “vượt sóng”

Hạt muối Lý Nhơn “vượt sóng”

(NLĐO) - Dưới cái nắng gắt của mùa khô, những giọt nước mặn được kết tinh thành các hạt trắng trong, sắc sảo và đậm đà vị mặn

Bánh bông lan trứng muối “nức danh” mọi miền

(NLĐO) - Để làm ra một chiếc bánh bông lan trứng muối chuẩn vị, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm của người thợ

Mai vàng Bình Lợi giữ hồn Tết Việt

(NLĐO) - Những năm gần đây, xã đã phát triển thêm nhiều giống mai độc đáo như mai siêu bông, mai giảo chùm, mai bonsai… trở thành thương hiệu riêng của Bình Lợi

tỉnh Bình Dương Hợp tác xã du lịch trải nghiệm bánh tráng nghề truyền thống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo