Công an cảnh báo tài xế khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Theo đó, đây là tuyến đường nối TP Huế với TP Đà Nẵng, có 2 làn xe cho 2 chiều lưu thông, một số đoạn được mở rộng 4 làn. Hiện tuyến đường đang được thi công mở rộng để đạt chuẩn cao tốc, có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua liên tiếp và mặt đường có độ nghiêng, ít có độ bám.

Đã có nhiều vụ ô tô tự lật khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan lúc trời mưa.

Trong những ngày này, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 Fengshen gây mưa lớn, ẩm ướt, mặt đường thường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc điều khiển phương tiện trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, đặc biệt là với xe tải, xe container và xe khách đường dài.

Với đặc thù tuyến đường đi qua địa hình đồi núi phức tạp, có nhiều vách núi cao và taluy dốc, nguy cơ sạt lở đất đá luôn thường trực trong mùa mưa bão. Mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất đá bị yếu đi, dễ dẫn đến tình trạng sạt trượt, sụt lún gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Tuý Loan đoạn xã Khe Tre (TP Huế) bị sạt lở do mưa lũ trong đợt bão Fengshen.

Trong thời gian qua, đã có trường hợp trơn trượt bánh hoặc bị lật khi vào cua, phanh gấp hoặc đi với tốc độ cao trên tuyến đường này. Vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo tất cả người dân khi lưu thông qua tuyến La Sơn – Túy Loan cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, chạy chậm và giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chủ động kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe và đèn chiếu sáng trước hành trình.

Người điều khiển phương tiện chú ý quan sát các biển cảnh báo, không vượt ẩu, không phanh gấp trên đoạn dốc hoặc khúc cua, nên chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ chờ khi trời mưa to, sương mù cho đến khi thời tiết được cải thiện.

Khi đi qua các đoạn đường có vách núi dựng đứng, tài xế lưu ý cần tăng cường cảnh giác, chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới, đất đá rơi vãi trên mặt đường, hoặc tiếng động lạ từ sườn đồi; cẩn trọng với bùn đất và cây đổ; tuân thủ tuyệt đối biển cảnh báo.

Nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở phía trước, tuyệt đối không được cố gắng vượt qua. Lái xe cần dừng lại ở vị trí an toàn, cách xa khu vực nguy hiểm, bật đèn cảnh báo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.