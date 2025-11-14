HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Nỗ lực ổn định lãi suất

TS ĐINH THẾ HIỂN

Cần chú trọng nắn dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, đạt hiệu quả.

Quốc hội ngày 13-11 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó xác định mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên.

Số liệu Cục Thống kê công bố cho thấy 10 tháng từ đầu năm 2025, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,27%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 762 tỉ USD - tăng 17,4%; xuất siêu gần 19,6 tỉ USD…

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm nay và từ 10% những năm tiếp theo, Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tín dụng với mức khoảng 16% cả năm, thậm chí có thể cao hơn.

Những tháng cuối năm 2025, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án tồn đọng kéo dài; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công. Dự kiến năm nay, cả nước sẽ hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển; chuẩn bị tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19-12.

Tăng trưởng kinh tế từ việc thúc đẩy đầu tư công và đẩy mạnh nguồn cung tín dụng là những giải pháp trọng tâm đang được triển khai. Thực tế, tín dụng đang được bơm ra với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những năm trước. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tới cuối tháng 10-2025 đạt hơn 14,7%. Hiện tại, các ngân hàng thương mại tiếp tục bơm mạnh vốn ra nền kinh tế để phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Trong khi đó, để có nguồn vốn đầu vào, nhiều ngân hàng đã đưa lãi suất huy động nhích lên. Xu hướng tăng lãi suất đầu vào xuất hiện hơn 1 tháng qua, với hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất gửi tiết kiệm để thu hút dòng tiền nhàn rỗi - nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn thường tăng cao vào cuối năm, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Để việc tăng trưởng bền vững, đầu tư công phải là động lực lan tỏa vào các ngành nghề. Muốn vậy, các bộ, ngành, địa phương cần vào cuộc, giải ngân vốn đầu tư công đồng bộ. Với tín dụng cũng tương tự, để dòng tiền lan tỏa vào nền kinh tế, cần bơm vốn vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh ưu tiên, thiết yếu, đạt hiệu quả và triển vọng. Dòng vốn tín dụng cũng cần hài hòa giữa các lĩnh vực, từ sản xuất - kinh doanh đến vay tiêu dùng, bất động sản…

Thực tế gần đây, vốn tín dụng có vẻ chảy nhanh hơn vào lĩnh vực bất động sản, trong khi vốn cho sản xuất - kinh doanh và vay tiêu dùng chưa như kỳ vọng. Do đó, cần chú trọng nắn dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, đạt hiệu quả.

Lãi suất huy động dù có xu hướng nhích lên nhưng Ngân hàng Nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Dự báo mặt bằng lãi suất huy động sẽ không vượt quá 6%/năm. Lãi suất cho vay cũng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, ổn định, vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, từng ngân hàng thương mại sẽ phải tính toán sao cho vừa huy động vốn hiệu quả vừa giữ được lãi suất cho vay ổn định để hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân. 

Tin liên quan

Nhiều ngân hàng âm thầm tăng lãi suất gửi tiết kiệm

Nhiều ngân hàng âm thầm tăng lãi suất gửi tiết kiệm

(NLĐO) – BVBank giới thiệu chứng chỉ tiền gửi online với kỳ hạn linh hoạt 6-15 tháng, lãi suất tối đa 6,3%/năm cho kỳ hạn 15 tháng

Thêm 2 ngân hàng vừa tăng lãi suất gửi tiết kiệm

(NLĐO) – LPBank và Kienlongbank là hai ngân hàng tiếp theo "nhập cuộc" xu hướng tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

Con người là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Shinhan Life

Xây dựng môi trường làm việc tích cực và nuôi dưỡng khát vọng, Shinhan Life Việt Nam hướng đến phát triển bền vững cùng đội ngũ nhân sự.

