Nỗ lực ổn định tình hình Nepal

Cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki là ứng viên nổi bật cho vị trí người đứng đầu chính phủ lâm thời. Bà Karki là người phụ nữ duy nhất đảm nhận vị trí Chánh án Tòa án tối cao cho đến giờ và được yêu mến trong thời gian giữ chức vụ này giai đoạn 2016-2017. Thị trưởng Kathmandu Balendra Shah cũng được đề xuất cho vị trí đứng đầu chính phủ lâm thời, theo hãng tin Anadolu.

Quân đội hiện diện trên đường phố Kathmandu - Nepal hôm 10-9. Ảnh: PTI

Trong lúc tiến trình đàm phán diễn ra, quân đội Nepal đang cố gắng khôi phục trật tự sau khi giành quyền kiểm soát Kathmandu vào tối 9-9. Tướng Ashok Raj Sigdel, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nepal, đã kêu gọi đám đông biểu tình chấm dứt bạo loạn, tránh gây thêm thương vong và thiệt hại tài sản, đồng thời đến tham gia các cuộc đàm phán. Các binh sĩ vũ trang đã tuần tra trên các tuyến phố, kiểm tra phương tiện và hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

Làn sóng biểu tình nổ ra hôm 8-9 sau lệnh cấm của chính phủ Nepal đối với các nền tảng mạng xã hội. Dù lệnh cấm này được dỡ bỏ một ngày sau đó nhưng bạo lực vẫn leo thang. Bộ Y tế và Dân số ngày 11-9 cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực đã tăng lên 34, trong khi 1.368 người khác bị thương.

Hiện chưa rõ ai sẽ nắm quyền điều hành chính phủ Nepal trong lúc việc tìm kiếm một nhà lãnh đạo tạm thời đang diễn ra. Sau khi Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli từ chức hôm 9-9, Tổng thống Ram Chandra Poudel đã yêu cầu ông Oli lãnh đạo một chính phủ chuyển tiếp cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Tuy nhiên, ông Oli đã chạy khỏi dinh thự và hiện vẫn chưa rõ tung tích.