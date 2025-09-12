HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nỗ lực ổn định tình hình Nepal

Anh Thư

Đại diện những người biểu tình và quân đội tiếp tục gặp nhau tại thủ đô Kathmandu ngày 11-9 để bàn về việc lựa chọn nhà lãnh đạo tạm thời cho Nepal.

 Cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki là ứng viên nổi bật cho vị trí người đứng đầu chính phủ lâm thời. Bà Karki là người phụ nữ duy nhất đảm nhận vị trí Chánh án Tòa án tối cao cho đến giờ và được yêu mến trong thời gian giữ chức vụ này giai đoạn 2016-2017. Thị trưởng Kathmandu Balendra Shah cũng được đề xuất cho vị trí đứng đầu chính phủ lâm thời, theo hãng tin Anadolu.

Nỗ lực ổn định tình hình Nepal - Ảnh 1.

Quân đội hiện diện trên đường phố Kathmandu - Nepal hôm 10-9. Ảnh: PTI

Trong lúc tiến trình đàm phán diễn ra, quân đội Nepal đang cố gắng khôi phục trật tự sau khi giành quyền kiểm soát Kathmandu vào tối 9-9. Tướng Ashok Raj Sigdel, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nepal, đã kêu gọi đám đông biểu tình chấm dứt bạo loạn, tránh gây thêm thương vong và thiệt hại tài sản, đồng thời đến tham gia các cuộc đàm phán. Các binh sĩ vũ trang đã tuần tra trên các tuyến phố, kiểm tra phương tiện và hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

Làn sóng biểu tình nổ ra hôm 8-9 sau lệnh cấm của chính phủ Nepal đối với các nền tảng mạng xã hội. Dù lệnh cấm này được dỡ bỏ một ngày sau đó nhưng bạo lực vẫn leo thang. Bộ Y tế và Dân số ngày 11-9 cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực đã tăng lên 34, trong khi 1.368 người khác bị thương.

Hiện chưa rõ ai sẽ nắm quyền điều hành chính phủ Nepal trong lúc việc tìm kiếm một nhà lãnh đạo tạm thời đang diễn ra. Sau khi Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli từ chức hôm 9-9, Tổng thống Ram Chandra Poudel đã yêu cầu ông Oli lãnh đạo một chính phủ chuyển tiếp cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Tuy nhiên, ông Oli đã chạy khỏi dinh thự và hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo