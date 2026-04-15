Quốc tế

Nỗ lực tạo vòng đàm phán mới Mỹ - Iran

Hoàng Phương

Các nỗ lực ngoại giao mới đang được đẩy mạnh nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán sau khi cuộc gặp trước đó không đạt kết quả.

Pakistan đã đề xuất đăng cai vòng đàm phán thứ hai giữa hai nước nói trên tại thủ đô Islamabad trong những ngày tới, trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào ngày 21-4. Hai quan chức Pakistan giấu tên tiết lộ với hãng tin AP thông tin trên hôm 14-4, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán trước đó là một phần của tiến trình ngoại giao đang diễn ra chứ không phải là một nỗ lực mang tính nhất thời.

Trước đó, 2 quan chức Mỹ giấu tên cũng nói với AP rằng các cuộc thảo luận về một vòng đàm phán mới vẫn đang được tiến hành. Họ nói thêm rằng địa điểm, thời gian cũng như thành phần các phái đoàn vẫn chưa được quyết định song đàm phán có thể diễn ra vào ngày 16-4.

Vừa dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Islamabad đàm phán với Iran cuối tuần rồi, Phó Tổng thống JD Vance hôm 13-4 khẳng định các bước đi tiếp theo của tiến trình hòa bình sẽ phụ thuộc vào Iran. Theo ông Vance, Mỹ sẽ không nhượng bộ đối với 2 đòi hỏi là Washington kiểm soát lượng uranium đã được làm giàu của Iran và phải có cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Nỗ lực tạo vòng đàm phán mới Mỹ - Iran - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (trái) được Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đón tiếp tại Islamabad hôm 11-4 Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG PAKISTAN

Phát biểu trên được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng biển của Iran nhằm hạn chế khả năng xuất khẩu dầu mỏ của Tehran và kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo tờ The Wall Street Journal, hải quân Mỹ đã triển khai 15 tàu chiến để thực thi chiến dịch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết động thái phong tỏa nói trên là để gây sức ép buộc Iran quay lại bàn đàm phán. Đáp lại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo mọi mối đe dọa đối với an ninh của eo biển Hormuz sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với thương mại toàn cầu. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13-4, ông Pezeshkian nhấn mạnh các nỗ lực nhất quán của Iran trong việc bảo đảm tự do đi lại qua tuyến hàng hải chiến lược này. Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định nước này vẫn tuân thủ luật pháp quốc tế và chỉ tham gia đối thoại trong khuôn khổ pháp lý được công nhận. 

Iran đòi 5 nước vùng Vịnh bồi thường

Iran có thể mất tới 435 triệu USD mỗi ngày vì động thái phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, trong đó khoảng 276 triệu USD là do mất nguồn thu xuất khẩu, chủ yếu từ dầu thô và sản phẩm hóa dầu. Theo tờ The Wall Street Journal, nhà phân tích Miad Maleki của Quỹ Bảo vệ dân chủ (Mỹ) đưa ra ước tính như thế dựa trên giả định Iran xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày với giá 87 USD/thùng.

Trong khi đó, Iran hôm 14-4 cho biết các ước tính ban đầu về thiệt hại của nước này do chiến sự là khoảng 270 tỉ USD. Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani đưa ra con số này khi trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti (Nga) nhưng lưu ý thêm đây chỉ là con số sơ bộ và tổng thiệt hại thực tế có thể cao hơn. Cũng theo bà Mohajerani, một trong những vấn đề mà đoàn Iran đề cập trong cuộc đàm phán tại Islamabad là bồi thường thiệt hại nói trên.

Theo truyền thông Iran, Đại sứ kiêm Trưởng phái đoàn thường trực của nước này tại Liên hợp quốc (LHQ), Amir Saeid Iravani, đã yêu cầu 5 quốc gia trong khu vực bồi thường thiệt hại phát sinh trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran. Trong bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ hôm 13-4, ông Iravani cáo buộc Bahrain, Ả Rập Saudi, Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Jordan vi phạm luật quốc tế vì tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch quân sự chống lại Iran.


