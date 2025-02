Nợ ngân hàng hàng ngàn tỉ đồng, nhà máy sô đa Chu Lai bị kê biên

Ngày 18-2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, thống nhất đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc thực hiện kê biên tài sản tại nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai (huyện Núi Thành) của Công ty CP Sản xuất sô đa Chu Lai.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Bên trong nhà máy sản xuất sô đa Chu Lai

Trước đó, ngày 6-2, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam có công văn báo cáo tình hình của nhà máy sô đa Chu Lai gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trong công văn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này đang tổ chức thi hành án đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2018/QĐST-KDTM ngày 9-2-2018 của TAND tỉnh; bản án số 08/2018/KDTM- ST ngày 12-11-2018 của TAND tỉnh theo các Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CTHADS ngày 4-10-2021 và số 161/QĐ-CTHADS ngày 4-4-2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Theo nội dung thi hành án, Công ty Sô đa Chu Lai có nghĩa vụ trả các khoản nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) số tiền đến ngày 31-1-2018. Cụ thể, trả Agribank tổng cộng nợ gốc, nợ lãi và phí đầu mối hơn 64,9 triệu USD (tỉ giá hiện nay hơn 1.600 tỉ đồng) và hơn 565 tỉ đồng; trả PVcomBank tổng cộng nợ gốc, nợ lãi hơn 38 triệu USD (tỉ giá hiện nay khoảng hơn 970 tỉ đồng).

Công ty CP Sản xuất sô đa Chu Lai nợ các ngân hàng số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng

Công ty Sô đa Chu Lai tiếp tục trả phí đầu mối và trả lãi trên dư nợ gốc còn lại tính từ ngày 1-2-2018 theo lãi suất thỏa thuận tại các hợp đồng tín dụng (HĐTD) và các thỏa thuận sửa đổi HĐTD kèm theo cho đến khi thanh toán xong tất cả các khoản tiền vay của Agribank và PVcomBank. Việc trả nợ gốc USD và lãi USD được quy đổi ra VND theo tỷ giá bán ra của Agribank tại thời điểm trả nợ để thanh toán.

Công ty Sô đa Chu Lai phải trả cho Công ty CP Lilama 69-1 hơn 34 tỉ đồng và lãi chậm thi hành án. Khi nhận tiền trả nợ của Công ty Sô đa Chu Lai, Công ty CP Lilama 69-1 phải xuất hóa đơn theo quy định.

Đến nay, Cục Thi hành án dân sựtỉnh Quảng Nam đã thực hiện kê biên các tài sản có tại nhà máy sô đa Chu Lai, bao gồm: muối công nghiệp 20.121,52 tấn; đá vôi 5.249,26 tấn; than 7.560,95 tấn kèm theo chứng thư giám định về thể tích, khối lượng và độ ẩm hàng hóa.

Ngoài ra, còn có ô tô Toyota biển số 92A-032...; ô tô Ford biển số 92H-22..., ô tô Toyota biển số 92A-006... (đối với xe đã bán đấu giá thành, đối với nguyên vật liệu đã kê biên các bên đương sự chưa thống nhất phương án xử lý).

Căn cứ công văn của UBND tỉnh Quảng Nam về thống nhất chủ trương thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản của Công ty Sô đa Chu Lai, theo đề nghị của công ty, ngân hàng, Công ty TNHH SXKDTM Tân Tiến (đơn vị chiếm 50% phần vốn góp của Công ty Sô đa Chu Lai) và các quy định của pháp luật, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định cưỡng chế, kê biên xử lý số 13/QĐ-CTHADS ngày 15-1.

Quyết định cưỡng chế ấn định việc kê biên xử lý tài sản của Công ty sô đa Chu Lai vào ngày 18-2 (dự kiến thời gian làm việc là 20 ngày liên tục, kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật; kê biên theo đề nghị của các đương sự nên không huy động lực lượng bảo vệ), tài sản kê biên gồm máy móc thiết bị, công trình gắn liền trên đất, hệ thống truyền tải điện, nguyên vật liệu...

Sau khi kê biên, Cục Thi hành án dân sự thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để các bên liên quan thực hiện các quyền về tranh chấp tài sản (nếu có); trường hợp không có tranh chấp tài sản thì cục thực hiện các trình tự, thủ tục để thẩm định giá và bán đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam cho biết đây là vụ việc có giá trị lớn, có tính chất phức tạp và không loại trừ những trường hợp có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trước và sau khi xử lý tài sản. Đơn vị đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh tại Công ty Sô đa Chu Lai…