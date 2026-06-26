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Thời sự

Nổ súng bắn chết người xong, lái xe về nhà tự bắn vào đầu

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng ở phường Lào Cai khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng khoảng 12 giờ ngày 26-6, Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) nhận được trình báo của anh C.P.N. (37 tuổi, ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về việc phát hiện Vũ Văn Lên (37 tuổi, ở phường Lào Cai) dùng súng (dạng súng lục colt quay) bắn chết anh Đ.H.D. (35 tuổi, thường trú phường Lào Cai) tại một ngôi nhà trên đường Quy Hóa, phường Lào Cai.

Hai người thương vong sau vụ nổ súng giữa ban ngày - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, điều tra tại hiện trường. Ảnh: MXH

Nhận được thông tin, Công an phường Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai bảo vệ hiện trường, thu giữ vật chứng có liên quan gồm 1 khẩu súng lục (dạng súng colt quay) và 1 ô tô nhãn hiệu Camry.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định anh D. đã tử vong tại căn nhà trên đường Quy Hóa, phường Lào Cai do bị Vũ Văn Lên sử dụng súng bắn vào vùng đầu. 

Vũ Văn Lên hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai do vết thương ở vùng đầu gây nên. Nhận định ban đầu, sau khi gây án, Lên lái xe ô tô về nhà rồi dùng súng tự bắn vào đầu ngay trong ô tô.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Hiện, Đảng ủy, UBND phường Lào Cai đang chỉ đạo Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai những người có liên quan để xác định nguyên nhân vụ án.

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