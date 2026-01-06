HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Nổ súng sau mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhiều bị cáo lĩnh án

Ngọc Giang

(NLĐO)- Mâu thuẫn từ nội dung đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng đã mang súng truy đuổi, bắn người giữa đêm tại khu vực quảng trường Bà Rịa, TPHCM.

Chiều 6-1, TAND TPHCM (cơ sở 1) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Chánh cùng 5 đồng phạm về các tội "Giết người", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng""Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, khuya 17-5-2025, Nguyễn Gia Bảo nảy sinh mâu thuẫn với H.T.Đ. (SN 2008) liên quan nội dung đăng tải trên mạng xã hội nên hẹn gặp để nói chuyện tại khu vực Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa, TPHCM. Trong lúc Bảo đang chờ, Trần Văn Hà điều khiển xe máy chở Chánh đến và được Bảo kể lại nội dung cuộc hẹn.

Cho rằng giữa Bảo và Đ. có mâu thuẫn, Chánh nhờ Hà chở đi lấy một khẩu súng cất giấu từ trước rồi quay lại điểm hẹn. Khi đến nơi, phát hiện Đ. đang được bạn chở rời đi, Hà và Chánh truy đuổi, yêu cầu dừng xe nhưng không được chấp thuận.

Nổ súng sau mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhiều bị cáo lĩnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Trong quá trình truy đuổi qua nhiều tuyến đường, Bảo cũng chạy xe theo sau. Khi chặn được xe, Chánh nhảy xuống đánh vào đầu 2 người rồi dùng súng bắn một phát trúng vùng bụng Đ., gây thương tích nghiêm trọng.

Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường, giao khẩu súng cho Nguyễn Gia BảoNguyễn Ngọc Quỳnh Như cất giấu. Khẩu súng tiếp tục được chuyển qua nhiều người khác trước khi bị phát hiện. Riêng Bảo sau đó quay lại nhà trọ, chở nạn nhân đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Bảo khai không có mâu thuẫn với nạn nhân, chỉ làm trung gian để nhờ gỡ bài đăng "bóc phốt" trên mạng xã hội. Trong khi đó, Chánh thừa nhận đã suy diễn mâu thuẫn do xem tin nhắn hẹn gặp, dù bản thân đã uống nhiều rượu bia. Khẩu súng được Chánh mua từ năm 2023 với giá khoảng 7 triệu đồng của người không rõ lai lịch.

HĐXX nhận định hành vi của Chánh là nguyên nhân chính dẫn đến vụ án, việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Đáng chú ý, thời điểm gây án, Chánh mới chấp hành xong án tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" được 17 ngày.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Chánh 16 năm 6 tháng tù, Trần Văn Hà 8 năm tù về tội "Giết người". Nguyễn Gia Bảo nhận tổng mức án 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại mỗi người bị phạt 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

