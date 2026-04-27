Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Hé lộ thông điệp phút chót của nghi phạm

Một báo cáo của tờ New York Post, trích lời một quan chức Mỹ, tiết lộ rằng tài liệu này sau đó đã được một người thân giao cho cảnh sát. Nghi phạm Allen đã ký vào tài liệu với tên "Sát thủ liên bang thân thiện Allen”.

Trong thông điệp, Allen đã vạch ra các mục tiêu của mình là các quan chức trong chính quyền Washington, theo mức độ ưu tiên từ cao đến thấp nhưng loại trừ Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI Kash Patel khỏi danh sách.

Tổng thống Donald Trump, các thành viên nội các và các nghị sĩ đều an toàn sau vụ nổ súng. Ảnh: AP

“Để giảm thiểu thương vong, tôi cũng sẽ sử dụng đạn ghém súng săn. Tôi vẫn sẽ xử lý hầu hết mọi người ở đây để tiếp cận các mục tiêu nếu điều đó là cần thiết nhưng tôi thực sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra” - Allen viết.

Tài liệu này cũng nêu rõ lý do đằng sau vụ tấn công của nghi phạm. Hắn ta cho rằng hành động của mình không phải là sự gây hấn mà là phản ứng trước “sự đau khổ của người khác”.

Ngoài ra, tài liệu còn bao gồm những lời công kích tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao. Allen cho biết hắn đã mang nhiều vũ khí vào khách sạn Washington Hilton mà không bị ai vặn hỏi.

Chính một người anh em trai của Allen đã đưa ra cảnh báo đầu tiên. Theo một quan chức Mỹ được tờ New York Post trích dẫn, người này đã liên hệ với sở cảnh sát New London, Connecticut, sau khi nhận được thông điệp.

Cơ quan Mật vụ cũng đã thẩm vấn người chị em gái của Allen, sống ở Rockville, Maryland. Bà được cho là nói với các đặc vụ rằng Allen có tiền sử đưa ra những phát ngôn chính trị cực đoan và từng đề cập tới việc muốn làm "điều gì đó" để giải quyết “những vấn đề của thế giới”.

Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ đang đánh giá lại các biện pháp an ninh sau khi Allen nổ súng gần bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, làm dấy lên câu hỏi tại sao hắn có thể tiếp cận gần một sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, các thành viên nội các và các nghị sĩ.

Hai cựu đặc vụ Cơ quan Mật vụ và 3 quan chức cấp cao của Mỹ hôm 26-4 nói rằng các đặc vụ liên bang dường như đã thực hiện kế hoạch bảo vệ tổng thống một cách hiệu quả. Họ đã ngăn chặn tay súng trước khi hắn đến tầng hầm của khách sạn Washington Hilton, nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến phát biểu.

Tuy nhiên, việc một số người tham dự có thể nghe thấy tiếng súng đã cho thấy những điểm yếu.

Bài học rõ ràng nhất từ vụ việc, theo các cựu quan chức thực thi pháp luật, là lực lượng an ninh có thể cần phải mở rộng phạm vi bảo vệ xung quanh tổng thống tại các địa điểm công cộng lớn, ngay cả khi điều đó gây bất tiện cho công chúng.