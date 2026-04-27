Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Hé lộ thông điệp phút chót của nghi phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Hé lộ thông điệp phút chót của nghi phạm

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Khoảng 10 phút trước khi nổ súng, Cole Tomas Allen gửi một thông điệp được mô tả là chống Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho các thành viên trong gia đình

 Một báo cáo của tờ New York Post, trích lời một quan chức Mỹ, tiết lộ rằng tài liệu này sau đó đã được một người thân giao cho cảnh sát. Nghi phạm Allen đã ký vào tài liệu với tên "Sát thủ liên bang thân thiện Allen”.

Trong thông điệp, Allen đã vạch ra các mục tiêu của mình là các quan chức trong chính quyền Washington, theo mức độ ưu tiên từ cao đến thấp nhưng loại trừ Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI Kash Patel khỏi danh sách.

Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Hé lộ thông điệp phút chót của nghi phạm - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump, các thành viên nội các và các nghị sĩ đều an toàn sau vụ nổ súng. Ảnh: AP

“Để giảm thiểu thương vong, tôi cũng sẽ sử dụng đạn ghém súng săn. Tôi vẫn sẽ xử lý hầu hết mọi người ở đây để tiếp cận các mục tiêu nếu điều đó là cần thiết nhưng tôi thực sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra” - Allen viết.

Tài liệu này cũng nêu rõ lý do đằng sau vụ tấn công của nghi phạm. Hắn ta cho rằng hành động của mình không phải là sự gây hấn mà là phản ứng trước “sự đau khổ của người khác”.

Ngoài ra, tài liệu còn bao gồm những lời công kích tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao. Allen cho biết hắn đã mang nhiều vũ khí vào khách sạn Washington Hilton mà không bị ai vặn hỏi.

Chính một người anh em trai của Allen đã đưa ra cảnh báo đầu tiên. Theo một quan chức Mỹ được tờ New York Post trích dẫn, người này đã liên hệ với sở cảnh sát New London, Connecticut, sau khi nhận được thông điệp.

Cơ quan Mật vụ cũng đã thẩm vấn người chị em gái của Allen, sống ở Rockville, Maryland. Bà được cho là nói với các đặc vụ rằng Allen có tiền sử đưa ra những phát ngôn chính trị cực đoan và từng đề cập tới việc muốn làm "điều gì đó" để giải quyết “những vấn đề của thế giới”.

Nổ súng tại tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng, ông Donald Trump sơ tán gấp. Thực hiện: Thanh Long

Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ đang đánh giá lại các biện pháp an ninh sau khi Allen nổ súng gần bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, làm dấy lên câu hỏi tại sao hắn có thể tiếp cận gần một sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, các thành viên nội các và các nghị sĩ.

Hai cựu đặc vụ Cơ quan Mật vụ và 3 quan chức cấp cao của Mỹ hôm 26-4 nói rằng các đặc vụ liên bang dường như đã thực hiện kế hoạch bảo vệ tổng thống một cách hiệu quả. Họ đã ngăn chặn tay súng trước khi hắn đến tầng hầm của khách sạn Washington Hilton, nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến phát biểu.

Tuy nhiên, việc một số người tham dự có thể nghe thấy tiếng súng đã cho thấy những điểm yếu.

Bài học rõ ràng nhất từ vụ việc, theo các cựu quan chức thực thi pháp luật, là lực lượng an ninh có thể cần phải mở rộng phạm vi bảo vệ xung quanh tổng thống tại các địa điểm công cộng lớn, ngay cả khi điều đó gây bất tiện cho công chúng.

Tại bữa tối hôm 25-4, khách mời phải đi qua máy dò kim loại để vào phòng tiệc nhưng chỉ cần vé để vào khách sạn. Theo một người nắm rõ kế hoạch tổ chức sự kiện, một số người đã cố gắng vào bằng vé của năm ngoái.

Chính Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận trong một cuộc họp báo đột xuất vào tối 25-4 rằng khách sạn Washington Hilton "không phải là một tòa nhà đặc biệt an toàn”.

Tin liên quan

Nghi phạm nổ súng tại tiệc của Nhà Trắng tiết lộ mục tiêu tấn công

Nhà Trắng nổ súng nghi phạm tổng thống donald trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo