Quốc tế

Nghi phạm nổ súng tại tiệc của Nhà Trắng tiết lộ mục tiêu tấn công

Thu Hương

(NLĐO) - Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Cole Allen đã tiết lộ mục tiêu tấn công thực sự là các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức thực thi pháp luật cho biết nghi phạm bị bắt giữ trong vụ nổ súng bên ngoài buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, trú tại Torrance, bang California.

Theo các nguồn tin do hãng tin AP thu thập, Allen là một người có nền tảng học vấn cao. Đối tượng này đã tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Bang California-Dominguez Hills vào tháng 5-2025, sau khi đã hoàn thành chương trình Cử nhân kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ California (Caltech) năm 2017.

Chân dung bất ngờ của nghi phạm muốn gây "thảm kịch quốc gia" tại Mỹ - Ảnh 1.

Nghi phạm Cole Tomas Allen trong trang phục cử nhân khi nhận bằng Thạc sĩ khoa học máy tính vào tháng 5-2025. Ảnh: LinkedIn.

Giáo sư Bin Tang từ Đại học Bang California-Dominguez Hills, người từng dạy Allen, bày tỏ sự bàng hoàng khi nhận được tin tức. Ông mô tả Allen là một sinh viên xuất sắc, luôn ngồi hàng ghế đầu, chăm chú nghe giảng và rất lịch sự. 

Một người đàn ông 50 tuổi sống gần nhà Allen cho biết gia đình ý vốn rất thân thiện, hiền lành và không gây ồn ào. "Chúng tôi gặp họ mỗi ngày và chào hỏi nhau. Họ rất tốt bụng" - người này mô tả.

Trước khi xảy ra vụ việc, Allen làm việc tại công ty giáo dục C2 Education trong suốt 6 năm và từng được vinh danh là "giáo viên của tháng" vào năm 2024. 

Nghi phạm này cũng được biết đến là một lập trình viên trò chơi điện tử nghiệp dư và từng phát triển nguyên mẫu phanh khẩn cấp cho xe lăn khi còn là sinh viên. 

Về hoạt động chính trị, hồ sơ tài chính chiến dịch liên bang ghi nhận Allen từng đóng góp 25 USD cho một ủy ban hành động chính trị ủng hộ bà Kamala Harris vào năm 2024.

Chân dung bất ngờ của nghi phạm muốn gây "thảm kịch quốc gia" tại Mỹ - Ảnh 2.

Nghi phạm nổ súng bị khống chế dưới đất trong tình trạng cởi trần, bao quanh là các đặc vụ an ninh ngay sau vụ tấn công tối 25-4 (giờ địa phương). Ảnh: X @anno1540.

Về diễn biến vụ việc, theo kênh CBS News, Allen bị bắt giữ ngay tại hiện trường vụ nổ súng vào tối ngày 25-4 (giờ địa phương). 

Trong quá trình thẩm vấn, Allen khai với cơ quan thực thi pháp luật rằng bản thân có ý định nhắm bắn các quan chức thuộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Một nguồn tin an ninh cho biết đối tượng không chỉ đích danh tổng thống mà chỉ đề cập chung đến các "quan chức chính quyền".

Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Matthew Quinn đã đưa ra tuyên bố chính thức, nhấn mạnh nỗ lực ngăn chặn kịp thời của lực lượng chức năng. Ông Quinn cho biết nghi phạm đã tìm cách tạo ra một "thảm kịch quốc gia" nhưng đã "đánh giá thấp khả năng bảo vệ của lực lượng mật vụ và bị chặn đứng ngay từ điểm tiếp xúc đầu tiên". Ông cũng cho biết sức mạnh của hệ thống an ninh nhiều lớp đã được chứng minh hiệu quả.

Nghi phạm nổ súng bị khống chế dưới đất trong tình trạng cởi trần, bao quanh là các đặc vụ an ninh ngay sau vụ tấn công tối 25-4-2026 (giờ địa phương). Clip: X @unlimited_ls.

Theo thông tin ghi nhận từ đài CNN, một sĩ quan thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ bị trúng đạn trong vụ việc đã được xuất viện. Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ, Anthony Guglielmi, cho biết chiếc áo chống đạn mà sĩ quan này mặc đã "giúp tránh được một thảm kịch tiềm tàng". 

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã trò chuyện với viên sĩ quan và ca ngợi tinh thần của người này. 

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ động cơ sâu xa đằng sau hành động của đối tượng.

Nổ súng tại tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng, ông Donald Trump sơ tán gấp. Thực hiện: Thanh Long

(NLĐO) – Nghi phạm xả súng trong tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng là một người đàn ông 30 tuổi đến từ bang California – Mỹ.

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các vị khách quý đã được đưa ra khỏi bữa tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng sau khi có tiếng súng nổ.

(NLĐO) – Ngày 25-4, trực thăng từ tàu khu trục mang tên lửa USS Pinckney đã chặn tàu chở dầu M/V Sevan của Iran trên biển Ả Rập.

