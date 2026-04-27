Nỗi lo bạo lực chính trị gia tăng tại Mỹ

Sau vụ nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington hôm 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân giải quyết bất đồng một cách hòa bình, tham gia chính trị ôn hòa, cũng như không để bạo lực chi phối các cuộc tranh luận và việc bày tỏ quan điểm. Nhà lãnh đạo này cho rằng bạo lực chính trị đang có xu hướng gia tăng ở Mỹ và trên thế giới, song nhấn mạnh điều đó không nên làm gián đoạn đời sống và nền dân chủ.

Các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ khẳng định bạo lực chính trị không có chỗ đứng tại Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng được sơ tán an toàn khỏi khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra buổi tiệc, do vụ nổ súng.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng lên án hành vi bạo lực chính trị này, đồng thời bày tỏ sự nhẹ nhõm khi Tổng thống Donald Trump, các quan chức và giới báo chí đều bình an. Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở bất kỳ nền dân chủ nào.

Tổng thống Donald Trump phát biểu sau vụ nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington - Mỹ hôm 25-4 Ảnh: AP

Trước đó, một người đàn ông mang theo súng và dao đã xông vào khu vực bên ngoài sảnh tiệc nêu trên vào tối 25-4 (giờ địa phương). Người này đã bắn một đặc vụ tại chốt kiểm soát trước khi bị khống chế và bắt giữ. Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ TP Torrance, bang California. Cảnh sát nhận định Allen hành động một mình khi nổ súng nhưng chưa xác định được mục tiêu cụ thể cũng như động cơ của vụ việc.

Theo AP, Allen đối mặt 2 cáo buộc liên quan đến súng, bao gồm tội danh tấn công một sĩ quan bằng vũ khí nguy hiểm và dự kiến ra tòa ngày 27-4. Hồ sơ trên mạng xã hội cho biết Allen là kỹ sư cơ khí, nhà khoa học máy tính, nhà phát triển trò chơi và giáo viên.

Đây là lần thứ ba, Tổng thống Donald Trump bị đe dọa bởi kẻ tấn công ở khoảng cách rất gần kể từ năm 2024. Trong đó, vụ ám sát bất thành tại TP Butler, bang Pennsylvania hồi tháng 7-2024 đã khiến ông bị thương.