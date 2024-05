Nỗi đau lặp lại

Càng đau đớn và bàng hoàng hơn khi vụ cháy nhà trọ thảm khốc ở quận Cầu Giấy xảy ra sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương 8 tháng trước, vào đêm 12-9-2023.



Hai vụ cháy gây hậu quả vô cùng nặng nề, đặc biệt về sinh mạng con người, xảy ra trong khoảng thời gian không quá xa nhau và cùng có những điều khiến chúng ra không khỏi thêm đau xót, day dứt.

"Hiện trường vụ cháy rạng sáng nay và vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có nhiều điểm giống nhau là không có lối thoát" - Đội trưởng Đội cứu hộ FAS Angel nói.

Hiện lực lượng chức năng của Trung ương và TP Hà Nội đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, từ 2 vụ cháy gây hậu quả thảm khốc đã thấy những điều đau xót và day dứt.

Sau vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong và 37 người bị thương, các lực lượng chức năng đã rốt ráo điều tra nguyên nhân, xác định và xử lý trách nhiệm, đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát các chung cư mini cũng như các cơ sở lưu trú, cho thuê trọ… trên địa bàn quận Thanh Xuân và toàn TP Hà Nội. Từ đó, rút ra những điều cần phải chấn chỉnh, khắc phục nhằm không để lặp lại những thảm kịch tương tự. Trong đó, tập trung xác định rõ trách nhiệm của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong cấp phép, quản lý, kiểm tra; các điều kiện, quy định, quy chuẩn phải có đối với các cơ sở lưu trú, nhà trọ, nhà cho thuê…

Ngay tại quận Cầu Giấy cũng từng xảy ra vụ 2 cháy quán karaoke vào tháng 8-2022 làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an chữa cháy hy sinh và vụ hỏa hoạn vào tháng 11-2016 làm 13 người tử vong. Sau 2 vụ cháy này, quận cũng tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Vậy vì sao lực lượng chức năng phải phá cửa, phá tường để cứu người trong hỏa hoạn? Vì sao không có lối thoát nào cho các nạn nhân? Vì sao một nhà trọ vừa cho hàng chục người thuê ở vừa kinh doanh sửa chữa xe máy và ắc-quy ngay cửa ra vào duy nhất?... Những câu hỏi đau xót đó cần phải làm rõ trong quá trình điều tra nguyên nhân để xác định trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan.

Có những luồng ý kiến khác nhau về loại hình chung cư mini, nhà trọ, nhà tư nhân cho thuê ở… Dù rằng có những ý kiến lo lắng về an toàn, nhất là về an toàn cháy nổ, song do nhu cầu thực tế quá lớn, chưa thể luật hóa, quy định rõ ràng, những loại hình lưu trú trên vẫn tồn tại trong cuộc sống, đặc biệt là tại các đô thị. Tuy nhiên, trong lúc chờ có hành lang pháp lý cùng quy chuẩn, cũng cấp bách phải có quy định, điều kiện về an toàn cháy nổ, gắn với đó là trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng và chính quyền sở tại.