Sớm khắc phục hậu quả bão, lũ miền Trung, huy động nguồn lực để người dân có nhà mới đón Tết

Ngày 12-11, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 214 về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh "lũ chồng lũ, bão chồng bão" đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Tiếp theo Công điện số 212 ngày 7-11, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk: Chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác nhu cầu hỗ trợ về lương thực, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại chưa thể khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh, có nguy cơ thiếu đói, đặc biệt lưu ý những hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão, lũ ở miền Trung

Thủ tướng chỉ đạo chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, nhà bị thiệt hại nặng không thể khôi phục được, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình thuộc các đối tượng chính sách có nhà ở bị hư hại, tốc mái do bão, lũ để tập trung triển khai ngay các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định hiện hành trước ngày 14-11-2025.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu huy động thêm nguồn lực khác từ Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và bố trí lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở, hoàn thành trước ngày 31-12-2025, đảm bảo người dân có nhà mới đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tập trung khôi phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu, trước hết là các trường học, trạm y tế, bệnh viện để bảo đảm việc học tập cho học sinh, sinh viên và dịch vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân ngay sau bão lũ; khắc phục nhanh nhất sự cố để khôi phục các dịch vụ cung cấp điện, nước, sóng viễn thông; khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập, đê điều bị sự cố, hư hỏng trong thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm đối với doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão lũ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu có các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả lụt bão, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo triển khai các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác theo đề nghị của địa phương để tiếp tục hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, nhất là trong việc khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, nhà ở, công trình giao thông…