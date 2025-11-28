HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng (*): Vì hạnh phúc của người dân

Bài và ảnh: LÊ VĨNH

Thư thái về tinh thần, thuận lợi trong sinh kế… là những ưu tiên hàng đầu của hệ thống MTTQ Việt Nam TP HCM đối với người dân

Hằng ngày, mỗi khi chiều xuống, người dân hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM lại rủ nhau ra tưới nước, chăm sóc công trình "Hẻm hoa tự quản".

Nhiều mô hình "nở hoa"

Nhờ sự chu đáo với công trình chung ấy, hai bên lối dẫn vào hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai mướt mát màu xanh của lá, sắc rực rỡ của hoa. Phía trên, cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên cảm giác bước vào hẻm như bước tới không gian vừa thanh bình vừa rộn rã.

"Hẻm hoa tự quản" là kết quả sau gần 2 tháng người dân nơi đây hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động. Không riêng hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai, phong trào này còn lan tỏa mọi nơi trong thành phố với cách thức triển khai phong phú.

Tại khu phố 26, phường Linh Xuân, "Công viên muôn sắc hoa" trước tháng 10-2025 còn là sân tập thể dục nằm cạnh bãi đất trống với vô số rác thải. Từ sự chung tay của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân mà địa điểm này khoác tấm áo mới rực rỡ, đáp ứng nhu cầu thư giãn, vui chơi, tạo gắn kết sâu sắc hơn trong cộng đồng.

- Ảnh 1.

Người dân khu phố 26, phường Linh Xuân, TP HCM chăm sóc hoa tại công viên

Cũng tại phường Linh Xuân, từ phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện công trình "Bếp hoa yêu thương". Theo đó, phường sửa chữa không gian bếp cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc trao tặng thiết bị nhà bếp tới công nhân ở trọ.

Bà Lê Thị Phương Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân, nhấn mạnh phường tập trung công tác an sinh xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện theo hướng đổi mới và đa dạng hình thức. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn phát động phong trào "Mỗi tuần 1 tuyến hẻm, mỗi tháng 1 cung đường, mỗi quý 1 tuyến đường sạch - xanh, rực rỡ màu cờ Tổ quốc".

"Nhờ đổi mới cách làm, bám sát nhu cầu của người dân mà các hoạt động, phong trào, công trình do đơn vị thực hiện nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn từ người dân" - bà Phương Anh khái quát.

Mở ra cuộc sống mới

Tại TP HCM, bên cạnh những chương trình lớn thể hiện sự gắn bó, nghĩa tình, sẵn sàng tương trợ địa phương khác, cuộc sống của từng người dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của hệ thống MTTQ.

Ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới của ông Trần Tỷ ở phường Minh Phụng là một ví dụ, khi được dựng nên từ căn nhà cũ nát. Trước đó, trong tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng đã vận động kinh phí để sửa chữa nhà cho ông.

Tại phường Tân Sơn Hòa, nơi ở xây từ hơn 60 năm trước của ông Lại Hồng Quỳ ngày càng xuống cấp, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên ông không có tiền sửa chữa. Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho ông sửa chữa nhà. Công trình dự kiến hoàn thành và bàn giao cho gia đình sau ít ngày nữa.

"Căn nhà mục nát, hư hại gần hết. Tôi rất mừng khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ. Đây cũng là mơ ước cả đời của tôi. Có nhà mới, tôi sẽ không còn lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn" - ông Quỳ xúc động.

Theo ông Trương Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, công trình sửa chữa nhà cho ông Quỳ được thực hiện trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Công trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng Hội Cựu chiến binh phường và đơn vị tài trợ thực hiện. "Căn nhà khang trang sau khi sửa chữa sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho ông Quỳ" - ông Nghĩa tin tưởng...

Số liệu thống kê từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho thấy hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước", trong năm 2025, thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.632 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí gần 100 tỉ đồng. Bên cạnh đó, TP HCM còn hỗ trợ 299 tỉ đồng để tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát tại ĐBSCL, Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc.  

Nhiều sáng kiến hay

Nhận xét về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường, cho rằng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, tạo dấu ấn nổi bật qua các chương trình an sinh xã hội, nhất là chương trình "Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương - Lan tỏa hạnh phúc". Từ sức lan tỏa của chương trình, MTTQ phường đã huy động nhiều nguồn lực, triển khai hàng loạt hoạt động như chăm lo hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế, xây - sửa nhà tình thương, trao học bổng, tặng bảo hiểm y tế… Theo bà Mỹ Ngọc, kết quả ấy thể hiện rõ tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

- Ảnh 3.

Ông Lại Hồng Quỳ trước căn nhà do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa hỗ trợ sửa chữa. Ảnh: LÊ VĨNH

Tại phường Chánh Hiệp, ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, thông tin một trong những sáng kiến nổi bật là đơn vị ra mắt kênh công khai tiếp nhận ý kiến thắc mắc chính sách, chế độ của địa phương; phản ánh vấn đề tồn đọng về an ninh, trật tự, an toàn xã hội… để cơ quan thẩm quyền tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hiệp cũng là đơn vị tiên phong về tổ chức chương trình cà phê sáng trao đổi với người dân luân phiên tại các khu phố.

Với phường Bình Dương, công trình "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh" do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng. Thiện An - Thanh Thảo

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 27-11

