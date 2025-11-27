Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM: Nơi hiệu triệu mọi tấm lòng

Hiệu triệu những tấm lòng hướng về miền Trung bằng sự nhanh nhạy và minh bạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã khơi sáng thêm đặc điểm hào hiệp, nhân ái của thành phố mang tên Bác

Tiếng nói của sẻ chia từ lời phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Những ngày qua, mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung.

Nắm bắt tình hình thực tế và thấu hiểu khó khăn của bà con vùng bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM lập tức phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm. Hàng chục điểm tiếp nhận được cơ quan này mở trên toàn địa bàn thành phố, ngoài ra, trụ sở 168 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu thực hiện động thái tương tự.

Từ công tác tổ chức trên, ở mỗi điểm, từng dòng người, từng chuyến xe, từng thùng hàng cứu trợ nối nhau đổ về, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Ghi nhận tại trụ sở MTTQ Việt Nam TP HCM sáng 24-11, dù là ngày cuối cùng tiếp nhận hàng cứu trợ, dòng người vẫn nối dài.

Tại đây, hàng hóa chất thành từng dãy, kín sân, phải xếp tạm trên vỉa hè. Cán bộ và tình nguyện viên làm việc không ngơi nghỉ. Người phân loại, người ghi chép, người bốc xếp… tất cả để kịp tiến độ vận chuyển. Hai xe tải 15 tấn đỗ sẵn, hàng liên tục được bốc lên xe trong sự khẩn trương nhất có thể.

Với chiếc xe máy cũ kỹ, ông Dư Văn Chiến chất lên nhiều thùng mì mang tới. Người đàn ông 72 tuổi này kể trước đó đã có chuyến chở quần áo đến với mong muốn góp hơi ấm cho đồng bào và cho hay những đóng góp ấy không đáng bao nhiêu nhưng là cả tấm lòng mong muốn bà con đỡ phần nào hoạn nạn.

Ông nhận xét đợt nào các địa phương bạn gặp khó khăn, mặt trận cũng là nơi trung chuyển nghĩa tình và bản thân ông tin những phần quà sẽ đến tay bà con nhanh nhất, giữa lúc cần thiết nhất.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên người dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HCM

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM: Địa chỉ tin cậy

Giống như ông Chiến, chị Nguyễn Thị Huyền tất tả mang sữa hộp và nước uống tới. Chị Huyền nói nhà ở phường Phước Long. "Tôi ở hơi xa nhưng vẫn chọn mang đến MTTQ. Mình góp chút lòng và cần nơi tin cậy để gửi gắm" - chị Huyền nói.

Trong khi đó, bà Lê Thị Mai (65 tuổi, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 16, phường Thạnh Mỹ Tây) cho hay có mặt ở đây suốt 3 ngày để chung tay cùng các lực lượng. Với bà, được góp sức để hàng đến với bà con nhanh hơn là điều trọn vẹn nhất.

Tại nhiều nơi khác, không khí diễn ra tương tự. Anh Nguyễn Đăng Khoa, Đội phó ga metro Thủ Đức, nhìn nhận việc mở thêm điểm tiếp nhận ở các nhà ga là quyết định rất kịp thời, bởi các ga nằm dọc thành phố giúp người dân dễ tiếp cận và gửi gắm niềm tin. Kể về những thời điểm có cá nhân mang một thùng mì hay gia đình chở hàng tới bằng cả xe tải, anh Khoa cảm nhận sự chân thành là điểm chung nhất ánh lên trong mắt mỗi người.

Điểm tiếp nhận tại xã Nhà Bè, người dân đến ủng hộ mọi thời gian trong ngày. Nói về nghĩa cử này, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhà Bè, cho biết người mang thùng mì, người mang vài hộp sữa, người góp công bốc xếp… không ai đặt nặng ít nhiều, chỉ mong được sẻ chia.

Lực lượng tình nguyện viên khẩn trương phân loại, sắp xếp, vận chuyển vật phẩm lên những chuyến xe về miền Trung. Ảnh: HUYỀN TRÂN

Quy tụ sức dân bằng cách làm minh bạch

Không chỉ giữ vai trò cầu nối giữa người dân với bà con miền Trung, MTTQ Việt Nam TP HCM còn bảo đảm toàn bộ quá trình quyên góp - tiếp nhận - vận chuyển - cứu trợ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, sát nhu cầu thực tế.

Trong nhiều phát biểu chỉ đạo liên quan công tác vận động, cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - đều quán triệt công khai các khoản đóng góp của người dân trên truyền thông và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Đồng thời, cam kết mỗi đóng góp của người dân được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả.

Ở nhiều điểm tiếp nhận, không ít người gửi vật phẩm đã ở lại phụ bốc xếp hàng hóa. Tất cả hòa vào dòng chảy yêu thương mà MTTQ Việt Nam TP HCM gửi tới miền Trung thân yêu.

Việc hỗ trợ người dân các tỉnh, thành bị thiệt hại phải bảo đảm nguyên tắc với phương châm nhanh nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân ở vùng bị ảnh hưởng.

Suốt thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã thực hiện đúng tinh thần ấy khi từng khoản thu được công khai lên cổng thông tin; các hoạt động vận động, cứu trợ đều thông tin rộng rãi trên truyền thông để người dân biết và giám sát. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng thường tổ chức họp báo, hội nghị để công khai, minh bạch toàn bộ quá trình vận động, tiếp nhận và phân phối những nguồn đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Bằng cách làm khoa học, công khai, minh bạch, MTTQ Việt Nam TP HCM đã trở thành địa chỉ tin cậy - quy tụ sức dân, khơi gợi, hiệu triệu và phát huy tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của người dân thành phố.

Từ những trái tim hướng về miền Trung, dòng chảy nghĩa tình được khởi lên, bền bỉ và ấm áp - đúng như tinh thần của TP HCM luôn "vì cả nước, cùng cả nước"...

Những đêm không ngủ Không chỉ góp của, người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, còn góp sức, góp thời gian. Theo đó, hàng trăm tình nguyện viên đã ngày đêm phân loại, bốc xếp để những chuyến xe yêu thương sớm lăn bánh. Tại Nhà Thiếu nhi TP HCM, Phạm Ngọc Anh Thy (sinh viên năm cuối Trường Tài năng UEH.ISB) có mặt từ sáng đến khuya. Thy cho hay khi biết tin MTTQ kêu gọi là đăng ký ngay trong tâm thế góp sức cùng mái nhà chung đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài công sức, nữ sinh còn tự nguyện góp bánh, thuốc men. Cô nhắn gửi "Bà con miền Trung hãy cố lên, người dân cả nước luôn bên cạnh". Lực lượng tình nguyện viên khẩn trương phân loại, sắp xếp, vận chuyển vật phẩm lên những chuyến xe cuối cùng trong đêm. Ảnh: HUYỀN TRÂN Hoạt động bận rộn mà ấm áp cũng diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM cùng vô số địa điểm khác.

Nhiều cách chung tay Tinh thần công khai, minh bạch được 168 phường, xã, đặc khu của TP HCM triển khai nghiêm túc, tạo hiệu quả cao và khơi dậy niềm tin nơi mỗi người dân. Như tại phường Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa thông tin ngay từ đầu, phường đã tập trung cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình thiệt hại tại các tỉnh, giúp người dân nắm bắt đúng sự việc, tránh thông tin sai lệch. Nhờ cách làm công khai, minh bạch này, người dân phường Bình Thạnh không chỉ yên tâm gửi hàng, gửi tiền mà còn tích cực tham gia vào quy trình tiếp nhận, phân loại. Nhiều cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, quán cà phê, nhà hàng... chủ động trích một phần lợi nhuận ủng hộ trực tiếp vào tài khoản cứu trợ của phường. Khi phường tổ chức chương trình văn nghệ kêu gọi ủng hộ bà con vùng bão lũ, người dân phường đã hưởng ứng nhiệt tình, quyên góp hơn 600 triệu đồng để hỗ trợ bà con miền Trung.

(Còn tiếp)