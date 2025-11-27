Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có thêm 6 tổ chức thành viên

Ngày 27-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức hội nghị lần thứ 2. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.

Hiệp thương bổ sung 6 ủy viên

Tại hội nghị, 100% ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thống nhất thông qua tờ trình công nhận tổ chức thành viên, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụ thể, công nhận bổ sung tổ chức thành viên và hiệp thương công nhận người đứng đầu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029 đối với 6 hội, hội quần chúng trên địa bàn thành phố.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ra mắt hội nghị

6 tổ chức thành viên gồm: Hội Luật gia TPHCM, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Người đứng đầu của 6 hội, hội quần chúng được hiệp thương là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, gồm: bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM; ông Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM; ông Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM; ông Lê Văn Thu, Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029 có 26 tổ chức thành viên và 69 ủy viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng hiệp thương, bầu ra Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đoàn Chủ tịch gồm 17 người, trong đó nữ 6 người. Đoàn Thư ký gồm 5 người, trong đó nữ 3 người.

Cứu trợ nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất và với điều kiện cao nhất

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết nội dung và nhân sự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị theo đúng quy định và được các ủy viên đánh giá cao.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết trong bối cảnh thành phố đang khẩn trương chuẩn bị đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vẫn luôn thể hiện tinh thần "TPHCM vì cả nước, cùng cả nước", tích cực tham gia hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu kết luận hội nghị

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao chủ trì tiếp nhận, điều phối và vận chuyển hàng cứu trợ đến các địa phương. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trực tiếp cứu trợ tại 17 tỉnh. Riêng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trực tiếp đến 11 tỉnh, các Phó Chủ tịch trực tiếp đến 6 tỉnh, bảo đảm cứu trợ nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất và với điều kiện cao nhất.

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết ngay sau khi có quyết định sáng 21-11, chiều cùng ngày, thành phố họp với 28 sở, ngành để triển khai và lên đường trong đêm.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đến sáng 22-11, khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, TPHCM đã hoàn tất các phần việc: điều 50 y - bác sĩ chăm sóc người dân tại các điểm tạm trú ở Khánh Hòa; chuẩn bị sẵn phần quà gồm túi thuốc gia đình, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...

Thành phố bố trí 4 bếp ăn dã chiến cung cấp 24.000 suất ăn; gửi 10.000 áo phao; huy động 11 xe đầu máy lật, 6 xe ép rác và nhân lực xử lý rác tại Nha Trang.

Thành phố còn tăng cường 100 tình nguyện viên Thành đoàn, 100 thanh niên xung phong để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa thực hiện các công việc cấp bách. Đồng thời cử lực lượng khôi phục 500 trạm phát sóng của tỉnh.

Trọng tâm tiếp theo là hỗ trợ sửa chữa trường học, trạm y tế… Các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân TPHCM đều đồng hành, góp phần khẩn trương sửa trường, trạm y tế và hỗ trợ sinh kế để người dân tỉnh Khánh Hòa sớm ổn định cuộc sống.

"Điều đáng quý và xúc động nhất là khi MTTQ phát động, các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ bằng tấm lòng nhân ái, nghĩa cử thiện nguyện cao cả. Những đóng góp có thể nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn về tình nhân ái của TPHCM" - ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ và gửi lời cảm ơn các tổ chức thành viên, lực lượng vũ trang, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân thành phố.



Song song với công tác cứu trợ, TPHCM tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó triều cường tại địa bàn, đồng thời thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh MTTQ tiếp tục quán triệt dù triển khai bất kỳ nội dung, chương trình hành động nào đều đảm bảo đồng bộ 3 chính sách: chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội. Người dân phải là trung tâm, chủ thể và là động lực của mọi chủ trương, chính sách.

Mặt trận không dàn trải nguồn lực mà làm trọng tâm, trọng điểm, có công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia, các tổ chức thành viên trong xây dựng chính sách, thực hiện các chủ trương, như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, nước sạch, môi trường, giáo dục và y tế…



Theo ông Nguyễn Phước Lộc, đại hội được tổ chức chu đáo nhưng tiết kiệm, nhằm dành nguồn lực cho hai nhiệm vụ trọng tâm: hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ và chăm lo Tết 2026 cho nhân dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tạo năng lượng tích cực để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, vì hạnh phúc nhân dân.