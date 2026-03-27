Kinh tế

Nối lại đường bay Việt Nam - Qatar, giá vé bay tăng 15% - 20%

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa cấp phép cho Qatar Airways khai thác 3 chuyến bay kết hợp trên hành trình Doha - Hà Nội - TPHCM.

Ngày 24-3, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép khai thác 3 chuyến bay cho hãng Qatar Airways (QR) theo hình thức bay kết hợp trên chặng bay từ Doha (DOH) đi/đến Hà Nội (HAN) - TPHCM (SGN).

Do không phận Doha đang tạm thời đóng cửa bởi ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại Trung Đông, hãng dự kiến tổ chức khai thác theo hành trình DOH-HAN-SGN-HAN-DOH trong giai đoạn từ 24-3 đến 29-3-2026.

Các chuyến bay này không khai thác khách nội địa trên chặng HAN-SGN, mà nhằm mục đích giải tỏa, vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi tình huống đặc biệt tại Trung Đông, đồng thời từng bước khôi phục hoạt động vận tải hàng không giữa Qatar và Việt Nam, bao gồm vận chuyển hành khách, hàng hóa và bưu gửi.

Động thái nối lại đường bay diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không chịu tác động từ xung đột khu vực. Cục Hàng không Việt Nam cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam hiện chưa bị ảnh hưởng đáng kể, ngoại trừ luồng khách từ châu Âu tăng mạnh trong tháng 3-4 do xu hướng tránh bay qua Trung Đông. Các thị trường khác cơ bản chưa ghi nhận biến động lớn về nhu cầu.

Giá vé bay quốc tế tăng 15%

Tuy nhiên, giá vé máy bay quốc tế đã tăng rõ rệt. Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, trong tháng 3-2026, giá vé bình quân giữa Việt Nam và quốc tế tăng hơn 15% so với cùng kỳ, trong đó các đường bay đi châu Âu, Úc và Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất.

Ở thị trường nội địa, giá vé trước thời điểm xung đột tương đối ổn định, thậm chí giảm 15% trong tháng 1 và chỉ tăng nhẹ 4% trong tháng 2 do yếu tố mùa vụ. Nhưng sang tháng 3, khi xung đột bắt đầu, giá vé nội địa cũng tăng trở lại, dao động 15-23%, trung bình khoảng 20%.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, nguồn cung nhiên liệu bay tại châu Á tiếp tục bị thắt chặt do một số quốc gia hạn chế xuất khẩu, góp phần gia tăng áp lực chi phí lên các hãng hàng không.

Máy bay của các hãng hàng không vùng Vịnh "nằm nghỉ"

Nhiều hãng hàng không Trung Đông như Qatar Airways, Emirates đang có lượng máy bay phải tạm ngừng khai thác do xung đột khu vực, mở ra cơ hội cho các hãng khác đàm phán thuê hoặc mua lại.

Theo nguồn tin trong ngành, không chỉ dừng ở việc chuyển nhượng máy bay đang "nằm đất", các bên còn thảo luận khả năng tiếp nhận trực tiếp đơn hàng từ Boeing và Airbus – trong bối cảnh hai nhà sản xuất này quá tải, thời gian giao máy bay bị kéo dài tới sau năm 2029.

Tình hình bất ổn khiến hoạt động bay của các hãng vùng Vịnh sụt giảm đáng kể, buộc họ phải điều chỉnh kế hoạch đội bay. Qatar Airways đã đưa một phần máy bay tới các sân bay lưu trữ như Teruel (Tây Ban Nha) để giảm chi phí vận hành và tránh rủi ro.

Xu hướng này phản ánh sự đảo chiều tạm thời của thị trường hàng không: trong khi một số khu vực tìm cách mở rộng đội bay, các hãng tại tâm điểm xung đột lại phải "đóng băng" một phần năng lực khai thác.

Hãng hàng không Việt mở thêm loạt đường bay quốc tế

(NLĐO)- Giữa nhiều khó khăn từ xung đột Trung Đông, nhiều hãng hàng không Việt Nam đang mở mới hoặc khôi phục các đường bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường.

Đường bay thẳng từ Việt Nam sang châu Âu cạn vé, giá cao nhất lên tới 285 triệu đồng

(NLĐO)- Các đường bay liên quan Trung Đông tiếp tục bị huỷ trong ngày 4-3, đường bay thẳng châu Âu cạn vé, chỉ còn hạng thương gia, cao nhất tới 285 triệu đồng

