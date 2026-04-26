Quốc tế

Thêm thông tin về nghi phạm nổ súng trong tiệc của Nhà Trắng, chưa rõ nhắm vào ai

Xuân Mai

(NLĐO) - Nghi phạm nổ súng trong tiệc của Nhà Trắng - có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump - sẽ ra tòa ngày 27-4 tại tòa án liên bang khu vực.

Theo hai quan chức thực thi pháp luật nói với AP, nghi phạm nổ súng trong tiệc của Nhà Trắng được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California.

AP dẫn lời công tố viên liên bang Jeanine Pirro cho biết nghi phạm bước đầu bị cáo buộc hai tội danh liên quan đến việc sử dụng súng và tấn công nhân viên công vụ bằng vũ khí nguy hiểm.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh sẽ có thêm nhiều tội danh khác được đưa ra dựa trên những thông tin đang tiếp tục được thu thập.

Hình ảnh về nghi phạm nổ súng trong tiệc của Nhà Trắng mà ông Donald Trump đăng tải. Ảnh: Mạng xã hội của ông Donald Trump

Thị trưởng Washington Muriel Bowser cho biết các nhà chức trách hiện không có lý do để tin rằng có người khác liên quan đến vụ việc tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối 25-4.

Quyền cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll nói thêm: "Tại thời điểm này, dường như nghi phạm là một kẻ hành động đơn độc, một tay súng đơn độc". Nghi phạm không nằm trong diện theo dõi của sở cảnh sát Washington.

Nghi phạm xả súng không bị trúng đạn và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Thông tin sơ bộ cho thấy nghi phạm xả súng là khách tại khách sạn.

Ngôi nhà tại địa chỉ có liên quan đến Cole Tomas Allen, nghi phạm xả súng tại bữa tiệc, bị lục soát. Ảnh: AP

Theo thông tin đài CBS News có được, nghi phạm là một giáo viên từng nhận giải thưởng "Giáo viên của tháng" tại Torrance, California vào năm 2024. 

Người này từng là giáo viên tại trung tâm gia sư C2 Education of Torrance. Hiện chưa rõ y có còn làm việc cho trung tâm C2 hay không. 

Trong một email gửi tới CBS News, Viện Công nghệ California cũng xác nhận Allen đã tốt nghiệp trường đại học này vào năm 2017 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Khi được hỏi tay súng nhắm mục tiêu vào ai, Quyền Cảnh sát trưởng Jeffery W. Carroll cho biết đó "có lẽ là một phần của cuộc điều tra".

Ông nói tổng thống, các thành viên nội các và nhiều khách mời ở đó. Ông Carroll cũng nói thêm ông chưa thể nói rõ động cơ của kẻ xả súng là gì và còn quá sớm để biết nghi phạm nhắm mục tiêu vào ai trong vụ xả súng này.

Tiệc Nhà Trắng biến thành “tâm bão”: Tiếng súng nổ chát chúa, ông Donald Trump sơ tán khẩn cấp

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ nổ súng

Xe chở Tổng thống Donald Trump rời khỏi sự kiện trở về Nhà Trắng. Ảnh: AP

Khách mời được sơ tán sau khi xảy ra nổ súng. Ảnh: AP

Khách mời ra khỏi bữa tiệc sau vụ nổ súng. Ảnh: AP

Lực lượng phản ứng nhanh đến hiện trường. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump họp báo ngay sau vụ nổ súng. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân tại buổi họp báo. Ảnh: AP

