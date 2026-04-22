Nỗi lo chó thả rông

Sau vụ việc xô xát nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn do chó phóng uế bừa bãi mới đây, dư luận một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức nuôi thú cưng nơi công cộng. Theo ghi nhận của phóng viên trên địa bàn TP HCM, tình trạng người dân dắt chó đi dạo tại các công viên, khu dân cư thuộc nhiều phường, xã nhưng không đeo rọ mõm, không xích giữ vẫn diễn ra phổ biến. Dù đã có quy định xử phạt, song sự phớt lờ của một bộ phận người nuôi đang trực tiếp đe dọa an toàn của cả cộng đồng.

Chó thả rông, không rọ mõm trên đường Ngô Thị Nhạn, phường Tân Thuận, TP HCM Ảnh: TRẦN THẢO

Chó thả rông, không rọ mõm trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM Ảnh: TRẦN THẢO

Chó thả rông, không rọ mõm trên đường Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TP HCM Ảnh: TRẦN THẢO

Thực tế, thời gian qua đã có hàng loạt vụ việc đau lòng liên quan đến nạn chó thả rông. Đó không chỉ là những ca tử vong thương tâm do bệnh dại hay người già, trẻ nhỏ bị chó dữ tấn công gây thương tật vĩnh viễn, mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đáng nói hơn, những mâu thuẫn dai dẳng từ việc chó thả rông phóng uế bừa bãi đã dẫn đến nhiều vụ xô xát, thậm chí án mạng, làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Hệ lụy từ việc để chó không rọ mõm ra đường là vô cùng lớn, vượt xa giới hạn mất vệ sinh, ảnh hưởng mỹ quan đô thị để trở thành rủi ro an ninh, trật tự và sức khỏe chung.

Đã đến lúc chính quyền các phường, xã, đặc khu cần có biện pháp kiểm tra, xử lý quyết liệt hơn nữa. Đồng thời, mỗi cá nhân phải tự giác nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.