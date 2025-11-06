HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nỗi niềm bên chung cư cũ

Quốc Anh - Ái My

Gần 10 năm trước, qua kết quả kiểm định, chung cư tại số 5 Cao Thắng (phường Bàn Cờ) đã bị xác định là chung cư cấp C bởi sự xuống cấp nghiêm trọng.

Đến nay, ghi nhận chiều 5-11 cho thấy hành lang của chung cư bị chiếm dụng làm nơi để đồ đạc. Xe máy đậu ở tầng trệt vì không có hầm giữ xe riêng khiến lối đi chật chội. Ở nhiều góc cầu thang, người dân vẫn nấu ăn bằng bếp than và dù tòa nhà 7 tầng được trang bị thiết bị chữa cháy nhưng không có lối thoát hiểm riêng.

"Chung cư này chẳng có ban quản lý, chỉ có người bảo vệ trông coi. Không có thang máy, tôi ở tầng 6, mỗi lần đi lên đi xuống mệt muốn đứt hơi" - bà Nguyễn Thị Hương Giang, sống tại đây hơn 40 năm, thở dài. 

Người phụ nữ 71 tuổi này kể thêm nhiều lần xảy ra cháy nhỏ, người dân phải tự dập lửa nên cứ nghĩ tới là ai cũng nơm nớp lo. Hay tin thành phố sẽ kiểm định lại các chung cư cấp C, bà Giang mong mỏi giản dị thành phố sớm có kế hoạch tu bổ hoặc xây dựng lại, bố trí tái định cư là bà mãn nguyện.

Nỗi niềm bên chung cư cũ - Ảnh 1.

Chung cư Nguyễn Thiện Thuật thời điểm hiện tại. Ảnh: ÁI MY

Điều bà Giang chờ đợi và đề cập cũng là tâm trạng chung của cư dân tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật gần đó cùng hàng loạt chung cư khác. 

Theo Sở Xây dựng TP HCM, qua đề xuất của các địa phương thì có 130 chung cư tương ứng 165 lô cần kiểm định lại do đa số các chung cư này đều được kiểm định giai đoạn 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C nhưng chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không; 56 chung cư (58 lô) kiểm định mới. 

Kinh phí kiểm định là 32,5 tỉ đồng, chưa bao gồm 20 chung cư mà các phường chưa đề xuất kinh phí… Vừa qua, UBND TP HCM có công văn đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ với 223 lô trên.

UBND TP HCM giao Sở Tài chính bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai công tác kiểm định. Sở Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn UBND các phường về trình tự thực hiện kiểm định; xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có trên 470 chung cư xây dựng trước năm 1975. Đến nay, 462 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B, 114 chung cư cấp C, 16 chung cư cấp D... Thời gian qua, thành phố đã thực hiện cải tạo, sửa chữa 199 chung cư.

Đối với 16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm) với 1.194 hộ dân. TP HCM hoàn tất di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9 chung cư. Hiện còn 3 chung cư đang di dời dở dang và 4 chung cư chưa di dời.

Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1964), gắn bó với chung cư Nguyễn Thiện Thuật từ nhỏ cho hay nơi ông ở tường nứt thì trám lại và mỗi năm cơ quan chức năng đều kiểm tra, gia cố nhẹ nếu có vấn đề. 

Theo ông Dũng, nếu kết quả kiểm định là chung cư cấp D, người dân mong thành phố có chính sách phù hợp, nhất là tạo điều kiện để gắn bó với nơi ở cũ. 

"Ai cũng mong tái định cư, sống ổn định ở nơi cũ chứ đi thì biết đi đâu. Cuộc sống của người dân ở chung cư thì buôn bán nhỏ lẻ, học hành hay đi làm việc đều gắn bó quanh khu này" - ông Dũng nói. 


TP HCM chung cư chung cư cũ chung cư cấp D kiểm định chung cư
    Thông báo