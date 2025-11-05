UBND TP HCM đồng ý kiểm định 186 chung cư cũ

UBND TP HCM vừa có công văn đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (gồm 223 lô).

Xác định rõ di dời hay ở

UBND TP HCM giao UBND các phường trên địa bàn có chung cư tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư đúng trình tự kiểm định theo quy định. Đồng thời, gửi báo cáo đến Sở Xây dựng để xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư theo quy định.

TP HCM kiểm định, kiểm định lại chất lượng 186 chung cư.

Các địa phương chưa đề xuất chi phí kiểm định phải khẩn trương báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng để tổng hợp chuyển Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Sở Tài chính bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các phường về trình tự thực hiện kiểm định; xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư.

Kết luận kiểm định phải nêu rõ các nội dung kiểm định và phải xác định nhà chung cư kiểm định chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc thuộc trường hợp phải phá dỡ (theo quy định tại Điều 59 của Luật Nhà ở năm 2023).

Nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ thì trong kết luận kiểm định phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng đến khi nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ; Đăng tải công khai kết quả kiểm định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Hầu hết đã kiểm định gần 10 năm trước

Sở Xây dựng TP HCM cho biết theo báo cáo đề xuất của các địa phương, trên địa bàn thành phố có 186 chung cư cũ (gồm 223 lô) cần kiểm định, kiểm định lại.

Chung cư Vĩnh Hội là chung cư cấp D thuộc diện phải di dời nhưng gần 10 năm nay hầu hết các hộ dân vẫn bám trụ.

Trong đó, 56 chung cư cũ (58 lô) kiểm định mới và 130 chung cư (165 lô) kiểm định lại do đa số các chung cư này đều được kiểm định giai đoạn 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C (nhưng chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không).

Theo Sở Xây dựng, đợt này các chung cư kiểm định cấp B giai đoạn 2016-2017 không kiểm định lại vì chưa cần thiết.

Dự trù kinh phí kiểm định là hơn 32,5 tỉ đồng, chưa bao gồm kinh phí của 20 chung cư do các địa phương chưa đề xuất. Cụ thể, 2 chung cư ở phường Hạnh Thông, 1 chung cư ở phường Gò Vấp, 10 chung cư ở phường Sài Gòn, 3 chung cư ở phường Vũng Tàu, 4 chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây.

Đối với 16 chung cư cấp D (cấp độ nguy hiểm), thành phố đã hoàn tất di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9 chung cư, bao gồm: chung cư 128 Hai Bà Trưng (94 hộ), 23 Lý Tự Trọng (81 hộ), 6 Bis Nguyễn Tất Thành (26 hộ), 40/1 Tân Phước (78 hộ), 47 Long Hưng (30 hộ), 170-171 Tân Châu (24 hộ), 440 Trần Hưng Đạo (21 hộ), 155-157 Bùi Viện (100 hộ) và Tân Hòa Đông (80 hộ). Hiện vẫn còn 3 chung cư đang di dời dở dang và 4 chung cư chưa di dời.