Pháp luật

Hai nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng đã bị bắt

Thành Nam

(NLĐO)- Sau 40 giờ truy bắt, Công an tỉnh Ninh Bình đã tóm gọn 2 nghi phạm cướp tiệm vàng, thu giữ hơn 100 lắc, nhẫn, dây chuyền vàng…

Tối 25-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra ở phường Duy Tiên tối 23-1.

NÓNG: 2 kẻ táo tợn cướp tiệm vàng đã bị bắt - Ảnh 1.

Hai nghi phạm cướp tiệm vàng ở Ninh Bình đã bị bắt. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, huy động tối đa lực lượng phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét xuyên đêm nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Chỉ sau 40 giờ truy xét, Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng khi chúng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên; thu giữ toàn bộ tài sản cướp được, gồm 23 lắc tay vàng, 23 sợi dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn.

NÓNG: 2 kẻ táo tợn cướp tiệm vàng đã bị bắt - Ảnh 2.

Tang vật với hơn 100 lắc, nhẫn, dây vòng vàng được công an thu giữ

Hai nghi phạm gây án được xác định gồm: Triệu Văn Nam (SN 2004, ngụ xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; hiện đang ở và làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh); Đào Nguyên Bách (SN 2006, ngụ xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên).

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 23-1, hai đối tượng nam giới mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt bất ngờ xông vào một tiệm vàng ở tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cướp vàng.

Clip 2 đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng

Qua hình ảnh camera an ninh cho thấy, một đối tượng mặc áo màu đen xám cầm dao đi vào trước để cảnh giới, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét vòng vàng, trang sức bỏ vào ba lô mang theo rồi nhanh chóng ra xe máy tháo chạy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

cướp tiệm vàng tiệm vàng cướp vàng dàn cảnh cướp vàng Công an tỉnh Ninh Bình truy bắt nhanh
