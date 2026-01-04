HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ vừa bị bắt khi chuẩn bị vượt biên

Nhất Đăng

(NLĐO) - Sau khoảng 60 giờ cướp tiệm vàng trong chợ Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng), Phan Bảo Nhật bị công an bắt giữ tại cửa khẩu Bờ Y.

Ngày 4-1, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay các lực lượng chức năng đã phối hợp, bắt giữ Phan Bảo Nhật (33 tuổi, trú thôn 2, xã Nhân Cơ) – nghi phạm cướp giật số vàng lớn tại tiệm vàng T.H. trong chợ Nhân Cơ vào ngày 1-1 vừa qua.

Kẻ cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ sa lưới khi chuẩn bị vượt biên - Ảnh 1.

Thời điểm Nhật vào tiệm vàng T.H. trong chợ Nhân Cơ để lựa xem vàng.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ cướp giật tại tiệm vàng T.H. trong chợ Nhân Cơ vào ngày 1-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng liên quan lập tức vào cuộc điều tra, xác định Nhật là nghi phạm, đang bỏ trốn.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4-1, lực lượng chức năng xác định Nhật đang trốn ở khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) để chuẩn bị vượt biên sang Lào. Các đơn vị gồm PC01, PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Nhân Cơ khống chế, bắt giữ.

Công an cũng thu giữ tang vật là số vàng Nhật cướp giật được tại tiệm vàng T.H. đang mang theo bên người để vượt biên.

Kẻ cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ sa lưới khi chuẩn bị vượt biên - Ảnh 2.

Sau khi cướp giật được số vàng lớn, Nhật bỏ chạy bằng xe máy và bị camera ghi lại.

Trước đó, ngày 1-1, Nhật đeo khẩu trang, đi xe máy đến tiệm trên hỏi mua vàng. Nghi phạm yêu cầu chủ tiệm vàng đưa nhiều loại trang sức như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… để xem.

Chủ tiệm lần lượt đưa trang sức cho xem rồi Nhật chốt mua, yêu cầu chủ tiệm vàng báo giá với số lượng khoảng 4 lượng vàng, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Lợi dụng lúc sơ hở, Nhật giật số vàng này rồi lên xe máy bỏ chạy.

Lâm Đồng cướp tiệm vàng công an tỉnh Lâm Đồng xã Nhân Cơ
    Thông báo