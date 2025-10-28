Trưa 28-10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, xác nhận thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có tổng cộng 8 người, gồm 4 người lớn, 4 trẻ em bị ngạt khí đang chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu.

Theo ông Phong, do cúp điện, gia đình này phát máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có bật điều hòa thì bị ngạt khí.

Clip: Các nạn nhân được di chuyển bằng ghe ra ngoài để đi cấp cứu (Clip: Facebook)





Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, các nạn nhân được người dân sử dụng ghe đưa từ nhà ra đường để đưa đi cấp cứu. Ông Phong cho biết, khi đưa lên phương tiện chuyên dụng để đưa đi cấp cứu thì chỉ số sinh tồn của các nạn nhân vẫn còn.

Lúc 12 giờ 44 phút trưa 28-10, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây cho biết có 3 người cấp cứu ở Bệnh viện Cẩm Lệ thì đã có 1 người tử vong, 2 người đang tiếp tục chuyển đến Bệnh viện C17 điều trị; có 5 người được đưa vào Bệnh viện Tâm Trí cấp cứu.

Trong ngày 28-10, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người dân mất tích trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước

Theo đó, sáng cùng ngày, ông T.V.H (SN 1957, trú tổ Hà Tây 2) và ông T.V.C (sinh năm 1974, trú tổ Hà Tây 1, phường Điện Bàn Bắc) cùng nhau chèo ghe thiếc loại nhỏ ra cánh đồng ngập nước tại khu vực Hà Tây 2 – Xóm Bùng để đập chuột.

Khoảng 9 giờ 30 phút, khi ghe đi ra giữa đồng, sóng gió mạnh khiến ghe bị lật. Người dân kịp thời phát hiện, tổ chức cứu hộ và cứu được ông T.V.H vào bờ an toàn, còn ông T.V.C bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Bắc cùng đội xung kích phòng, chống thiên tai của phường đã triển khai lực lượng, phối hợp với đội tìm kiếm SOS tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương thực hiện trong điều kiện nước lũ dâng cao và thời tiết phức tạp.