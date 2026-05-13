Sở GD-ĐT TPHCM chiều 13-5 chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 của Trường THCS -THPT Trần Đại Nghĩa và các trường THCS có tổ chức khảo sát đầu vào

Theo đó, danh sách các trường thực hiện khảo sát, gồm:

5 trường thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài khảo sát

Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự tuyển, như sau:

Trường THCS- THPT Trần Đại Nghĩa: Tuyển sinh lớp 6: 10 lớp (350 học sinh).

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Chỉ tiêu tuyển sinh các Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh cụ thể do UBND phường ban hành và đề án được Sở GD-ĐT phê duyệt.

Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh cụ thể do UBND phường ban hành và đề án được Sở GD-ĐT phê duyệt.

Điều kiện dự tuyển (áp dụng cho tất cả các trường): Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2025- 2026.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Hình thức tuyển sinh

Tuyển sinh bằng phương thức khảo sát để đánh giá năng lực học sinh. Tất cả các trường tổ chức khảo sát thống nhất theo lịch chung do Sở GD-ĐT ban hành, trong đó học sinh dự khảo sát tập trung trong cùng một ngày.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện được phân công cụ thể như sau:

Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa: Sở GDĐT sẽ tổ chức kỳ khảo sát, bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát và chấm bài, phúc khảo.

Các trường THCS tổ chức khảo sát đầu vào: Sở GD-ĐT sẽ xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan. UBND phường chịu trách nhiệm ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện kỳ khảo sát, bao gồm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo (nếu có), đảm bảo quy trình được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác và công bằng.

Đăng ký dự khảo sát: Phụ huynh học sinh thực hiện theo trình tự sau: Liên hệ trực tiếp với trường có nguyện vọng đăng ký để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết về điều kiện, thủ tục dự khảo sát và hồ sơ minh chứng cần nộp.

Truy cập Cổng tuyển sinh đầu cấp TPHCM tại địa chỉ:https://www.tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để thực hiện đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của nhà trường

Lưu ý: Phụ huynh học sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ minh chứng theo đúng quy định tại văn bản hướng dẫn của trường tổ chức khảo sát.

Nhà trường có quyền từ chối cho học sinh dự khảo sát trong các trường hợp: không nộp đủ hồ sơ theo quy định hoặc phát hiện học sinh đăng ký dự khảo sát tại nhiều trường khác nhau trong cùng kỳ tuyển sinh.

Lịch khảo sát: Học sinh thực hiện bài khảo sát năng lực trong ngày 01 tháng 7 năm 2026 theo lịch sau:

Nội dung khảo sát:

Trường THCS- THPT Trần Đại Nghĩa:

Bài khảo sát năng lực: 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút);

Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh;

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt; Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Các trường tổ chức khảo sát:

Bài khảo sát năng lực: 90 phút, gồm 2 phần:

Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút);

Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh; Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt; Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Dự kiến ngày 7-7: Công bố kế hoạch khảo sát

Từ 8-7 đến 14-7: Học sinh nộp hồ sơ nhập học

Điều kiện trúng tuyển: Trường THCS -THPT Trần Đại Nghĩa: căn cứ vào kết quả bài khảo sát, Sở GD-ĐT sẽ xét theo danh sách từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Các trường THCS có tổ chức khảo sát đầu vào: thực hiện theo hướng dẫn tại kế hoạch tuyển sinh của địa phương.

Chi tiết các mốc thời gian phụ huynh cần nhớ, như sau: