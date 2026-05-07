TPHCM thực hiện khảo sát vào lớp 6 ở 5 trường: Ý kiến trái chiều từ phụ huynh

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết 4 trường thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực gồm: Trường THCS Trần Quốc Toản, THCS Bình Thọ và THCS Hoa Lư (khu vực 1). Trường THCS Nguyễn An Ninh (khu vực 3) sẽ thí điểm mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập từ năm học 2026-2027 và cũng thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài khảo sát.

Ngoài 4 trường THCS trên, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tiếp tục thực hiện khảo sát vào lớp 6 như lâu nay.

Trước sáp nhập, TPHCM (cũ) thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực ở 6 trường, gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THCS Trần Quốc Toản, THCS Bình Thọ, THCS Hoa Lư, THCS Nguyễn Hữu Thọ và THCS Nguyễn An Khương.

Dự kiến, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức ra đề khảo sát cho những các trường thực hiện khảo sát. Sở cũng lưu ý học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THCS có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung. Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương căn cứ nơi ở hiện tại của học sinh và chỉ tiêu còn lại của các trường để thực hiện phân bổ.

Học sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 năm 2025 vào Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Trước thông tin TPHCM "chốt" các trường thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát, đã có nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh.

Cho con ôn luyện từ 2 năm nay với mong muốn được vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng), chị Trang, một phụ huynh TPHCM, cho biết mọi kế hoạch gia đình đảo lộn vì thông tin trường sẽ quay lại xét tuyển như trước đây. "Nếu xét tuyển thì những phụ huynh ở địa bàn phường khác không có cơ hội"- chị Trang cho biết.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến của phụ huynh đồng tình khi phương án tuyển sinh quay về xét tuyển như trước đây. Anh Trần Nhật Minh, một phụ huynh đang có con học tại phường Cầu Ông Lãnh, cho biết vì công việc của cả ba mẹ nên suốt 5 năm tiểu học, con phải học ở trường xa nhà. Khi trường THCS Nguyễn Hữu Thọ quay về xét tuyển những học sinh có nơi ở thực tế tại địa phương thì con chắc suất được học trường gần nhà thay vì hồi hộp chờ kết quả khảo sát.

Chỉ tiêu và đề khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa giữ ổn định như năm học trước cả về chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh.

Theo đó, các thí sinh sẽ làm bài khảo sát đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 trong thời gian 90 phút. Đề khảo sát gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận. Nội dung đề khảo sát nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt, toán học và tư duy logic, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội (lịch sử - địa lý) và thường thức đời sống. Ở phần trắc nghiệm, thí sinh làm bài khảo sát 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và vận dụng, giải quyết vấn đề thực tiễn trong thời gian 30 phút. Ở phần tự luận, thí sinh làm bài khảo sát trong thời gian 60 phút gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh: Nghe hiểu, đọc hiểu, viết (thí sinh làm bài bằng tiếng Anh). Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn (thí sinh làm bài bằng tiếng Việt). Theo dự kiến, năm học 2026-2027, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh vào lớp 6, tương đương 10 lớp.



