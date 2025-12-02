NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

K. Nam

(NLĐO)- Do mưa lớn khiến đèo Sông Pha nối Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở một mảng lớn, bùn đất tràn xuống đường gây chia cắt.

Ngày 2-12, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, do mưa lớn khoảng 16 giờ cùng ngày tại đèo Sông Pha (Quốc lộ 27), đoạn qua xã Lâm Sơn đã xảy ra một vụ sạt lở khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, cho biết sau khi nghe tin đèo Sông Pha sạt lở, chính quyền xã đã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường lập chốt, tạm cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn, triển khai công tác hốt dọn.

Clip: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng sạt lở

Cùng ngày, trên địa bàn xã Lâm Sơn xảy ra mưa lớn, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nối Đà Lạt với Phan Rang. Cung đường này quanh co qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí taluy cao, nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

Giữa tháng 11-2025, đèo bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí taluy, cơ quan chức năng phải tạm đóng để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Tin liên quan

15 điểm sạt lở nguy hiểm, đèo Sông Pha cấm lưu thông 2 ngày

15 điểm sạt lở nguy hiểm, đèo Sông Pha cấm lưu thông 2 ngày

(NLĐO) - Trên đèo Sông Pha nối tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hoà đang có 15 điểm sạt lở nguy hiểm vì mưa lớn nên lực lượng chức năng đang cấm lưu thông.

Cận cảnh hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn – Hoà Liên

(NLĐO) - Sau đợt mưa bão vừa qua, tuyến cao tốc La Sơn – Hoà Liên nối TP Huế với TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở hàng ngàn mét khối đất, Quốc lộ 24 bị chia cắt

NLĐO) - Sạt lở hàng ngàn mét khối đất đã khiến Quốc lộ 24 bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể qua lại, cần chọn lộ trình khác để thay thế.

Phó giám đốc nguy cơ sạt lở sạt lở nghiêm trọng phương tiện lưu thông Khánh Hòa đèo Sông Pha
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo