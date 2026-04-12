Nóng: Ông Donald Trump ra lệnh Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nóng: Ông Donald Trump ra lệnh Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Tường Như

(NLĐO) - Sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo Al Jazeera, ngày 12-4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu áp đặt phong tỏa đối với mọi tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz "ngay lập tức", chỉ ít giờ sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad - Pakistan thất bại.

Phát biểu trên nền tảng Truth Social, ông Trump nhấn mạnh lực lượng Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu tiến trình phong tỏa tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển chiến lược này. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ khuất phục trước sự "tống tiền" của Iran.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, dù hai bên đã đạt được tiến triển trong nhiều vấn đề nhưng bất đồng cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran vẫn chưa được giải quyết. 

Phó Tổng thống JD Vance, trưởng đoàn đàm phán Mỹ, cho biết Washington đã thể hiện lập trường linh hoạt nhưng Iran không đưa ra cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân hiện tại và tương lai.

Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Iran không có ý định từ bỏ tham vọng hạt nhân. Họ không nhượng bộ ở vấn đề quan trọng nhất. Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".

Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ cáo buộc Iran không thực hiện cam kết mở lại tuyến đường này, "gây bất ổn, hỗn loạn và đau khổ cho các quốc gia trên thế giới".

Ông cũng tiết lộ đã chỉ đạo Hải quân Mỹ truy tìm và chặn mọi tàu thuyền đã trả phí cho Iran trong vùng biển quốc tế, đồng thời cảnh báo không tàu nào trả phí bất hợp pháp được đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã triển khai hai tàu khu trục đến khu vực và phối hợp rà phá thủy lôi. Tuy nhiên, quyết định phong tỏa đánh dấu bước leo thang đáng kể trong chiến lược của Washington.

Tờ Chosun cho biết Tổng thống Trump còn đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ hành động tấn công nào từ phía Iran nhằm vào tàu dân sự sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. 

Ông thậm chí tuyên bố lực lượng hải quân và không quân Iran đã bị vô hiệu hóa, đồng thời cho biết các hệ thống phòng không và radar của nước này không còn hiệu quả.

"Bất cứ ai ở Iran khai hỏa vào các tàu hòa bình hoặc kích hoạt thủy lôi ở eo biển sẽ bị tống xuống địa ngục" - ông Donald Trump viết.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 12-4: Mỹ ra tuyên bố cứng

Chiến sự Trung Đông ngày 12-4: Mỹ ra tuyên bố cứng

(NLĐO) - Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự vĩnh viễn bất chấp cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại Pakistan.

Mỹ và Iran tuyên bố trái ngược về việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz

(NLĐO) – Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 2 tàu chiến của họ đã băng qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng bị phía Iran phủ nhận.

Hé lộ lý do thật sự khiến Iran chưa thể mở lại eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Dù có lệnh ngừng bắn, eo biển Hormuz chưa thể thông suốt khi thủy lôi chưa được dọn sạch, tàu thuyền ùn ứ và Iran muốn siết lại quy chế kiểm soát.

Mỹ Donald Trump Iran eo biển Hormuz Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo