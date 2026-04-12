Nóng: Ông Donald Trump ra lệnh Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Theo Al Jazeera, ngày 12-4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu áp đặt phong tỏa đối với mọi tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz "ngay lập tức", chỉ ít giờ sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad - Pakistan thất bại.

Phát biểu trên nền tảng Truth Social, ông Trump nhấn mạnh lực lượng Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu tiến trình phong tỏa tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển chiến lược này. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ khuất phục trước sự "tống tiền" của Iran.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, dù hai bên đã đạt được tiến triển trong nhiều vấn đề nhưng bất đồng cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran vẫn chưa được giải quyết.

Phó Tổng thống JD Vance, trưởng đoàn đàm phán Mỹ, cho biết Washington đã thể hiện lập trường linh hoạt nhưng Iran không đưa ra cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân hiện tại và tương lai.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Iran không có ý định từ bỏ tham vọng hạt nhân. Họ không nhượng bộ ở vấn đề quan trọng nhất. Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".

Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ cáo buộc Iran không thực hiện cam kết mở lại tuyến đường này, "gây bất ổn, hỗn loạn và đau khổ cho các quốc gia trên thế giới".

Ông cũng tiết lộ đã chỉ đạo Hải quân Mỹ truy tìm và chặn mọi tàu thuyền đã trả phí cho Iran trong vùng biển quốc tế, đồng thời cảnh báo không tàu nào trả phí bất hợp pháp được đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã triển khai hai tàu khu trục đến khu vực và phối hợp rà phá thủy lôi. Tuy nhiên, quyết định phong tỏa đánh dấu bước leo thang đáng kể trong chiến lược của Washington.

Tờ Chosun cho biết Tổng thống Trump còn đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ hành động tấn công nào từ phía Iran nhằm vào tàu dân sự sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Ông thậm chí tuyên bố lực lượng hải quân và không quân Iran đã bị vô hiệu hóa, đồng thời cho biết các hệ thống phòng không và radar của nước này không còn hiệu quả.

"Bất cứ ai ở Iran khai hỏa vào các tàu hòa bình hoặc kích hoạt thủy lôi ở eo biển sẽ bị tống xuống địa ngục" - ông Donald Trump viết.